Убийство Дениса Вороненкова в Киеве – “положили шпалой крайнего”

Убийство произошло около 11:30 на перекрестке улиц Тараса Шевченко и Пушкинская. Денис Вороненков в сопровождении охранника шёл на встречу с другим экс-депутатом Ильёй Пономарёвым. Стрельба началась, когда Вороненков вышел из отеля "Премьер Палас". Вороненков был убит. Охранник и убийца получили ранения. Киллер взят под стражу.

Петр Порошенко уже разыгрывает "политическую карту", обвиняя во всем российские спецслужбы. Но не лишне напомнить: в России Денис Вороненков был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания. С политической точки зрения второсортный депутат от партии КПРФ был никем. Если бы не политический пиар со стороны официального Киева, о беглом депутате кроме "братвы" никто бы и не вспомнил. А так, все это напоминает лихие 90-е, которые сейчас процветают на Украине: Дениса Вороненкова просто "положили шпалой крайнего".

Рейдерский захват

3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова по обвинению в мошенничестве и фальсификации единого госреестра юридических лиц. Вскоре Следственный комитет России объявил бывшего депутата от КПРФ Дениса Вороненкова в федеральный розыск.

В 2010–2011 годах Вороненков, по версии следствия, вместе с другими лицами незаконно переоформил и продал здание на Международной улице Москвы общей площадью 1499,4 кв. м и рыночной стоимостью 127 млн руб, которое принадлежало кондитерской фирме "Тома".

Для этого Вороненков и его сообщники подали в налоговую инспекцию фиктивные документы и увеличили уставный капитал фирмы, внеся в ее активы кожаный диван за 20 тыс. руб. В результате в число владельцев был введен подставной акционер Илья Щербак, а настоящий учредитель Отари Кобахидзе остался без возможности влиять на принятие решений.

После этих махинаций Денис Вороненков нашел на него покупателя — предпринимателя Виталия Качура. Компания последнего "Шанс" заплатила за особняк 20 млн руб.

Вороненков "пользовался авторитетом и влиянием" на других участников преступной группы, а потому "взял на себя руководство и координацию преступных действий всех ее членов, финансирование предстоящих неправомерных мероприятий", а также нашел покупателя на здание, распределил прибыль между соучастниками и обязался разрешать возможные вопросы со стороны правоохранительных органов.

От продажи здания за 20 млн руб. Вороненков получил 6,4 млн руб., подельникам Мурзикову и Шишакову полагалось по 4,8 млн руб., Крылову — 2,2 млн руб., оставшиеся 1,8 млн руб. были потрачены на то, чтобы обналичить деньги. Вскоре после того, как Качур согласился на покупку здания, Вороненков получил от бизнесмена еще $1,2 млн. Деньги депутат потребовал при условии, что другие участники сделки не должны об этом знать.

Собственнику здания Отари Кобахидзе через суд удалось вернуть недвижимость. Все участники махинаций были арестованы и приговорены к различным срокам наказания. При этом большинство из них признало свою вину, дав показания на Вороненкова.

Вороненков, как выразился зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, ворочал очень большими "грязными" деньгами, а это всегда опасно.

Новая афера или месть?

Сбежав от следствия, Вороненков на Украине, возможно, начал готовить следующую аферу. Внимание некоторых источников привлек тот факт, что одновременно с убийством Вороненков в офисе украинской компании YouControl СБУ провела обыск.

СБУ обвиняет компанию в краже информации из закрытых баз данных Министерства юстиции, Государственной фискальной службы и Судебной администрации Украины. Компания, используя специальное программное обеспечение, вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей государственных структур. Как пишут, весьма близкая тема для экс-депутата КПРФ.

Еще одно совпадение: в списке "воров в законе" и лидеров ОПГ числится некий Кобахидзе Константин Константинович, 1943 года рождения, уголовная кличка Кохо. Кем он является пострадавшему Отари Кобахидзе неизвестно, но...

Как в свое время писал Константинов: "… и тогда "кладут шпалой крайнего"

Какой будет официальная причина убийства Вороненкова, наверное, не так уж и важно. Правду мы сейчас не узнаем. Слишком удобно Киеву свалить все на политику и увидеть в убийстве депутата руку российских спецслужб. Но таких сбежавших сотни, а никому не нужный труп низкосортного мошенника - один. В России Вороненков просто бы сел в тюрьму на какое-то время. А на Украине... не та эта страна, не та...