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Убийство Дениса Вороненкова в Киеве – “положили шпалой крайнего”

19:19. 23 марта 2017 Просмотров - 192 5 коммент. Опубликовал:
Убийство произошло около 11:30 на перекрестке улиц Тараса Шевченко и Пушкинская. Денис Вороненков в сопровождении охранника шёл на встречу с другим экс-депутатом Ильёй Пономарёвым. Стрельба началась, когда Вороненков вышел из отеля "Премьер Палас". Вороненков был убит. Охранник и убийца получили ранения. Киллер взят под стражу.
 
Петр Порошенко уже разыгрывает "политическую карту", обвиняя во всем российские спецслужбы. Но не лишне напомнить: в России Денис Вороненков был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания. С политической точки зрения второсортный депутат от партии КПРФ был никем. Если бы не политический пиар со стороны официального Киева, о беглом депутате кроме "братвы" никто бы и не вспомнил. А так, все это напоминает лихие 90-е, которые сейчас процветают на Украине: Дениса Вороненкова просто "положили шпалой крайнего".
 
1
 
Рейдерский захват
 
3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова по обвинению в мошенничестве и фальсификации единого госреестра юридических лиц. Вскоре Следственный комитет России объявил бывшего депутата от КПРФ Дениса Вороненкова в федеральный розыск.
 
В 2010–2011 годах Вороненков, по версии следствия, вместе с другими лицами незаконно переоформил и продал здание на Международной улице Москвы общей площадью 1499,4 кв. м и рыночной стоимостью 127 млн руб, которое принадлежало кондитерской фирме "Тома".
 
Для этого Вороненков и его сообщники подали в налоговую инспекцию фиктивные документы и увеличили уставный капитал фирмы, внеся в ее активы кожаный диван за 20 тыс. руб. В результате в число владельцев был введен подставной акционер Илья Щербак, а настоящий учредитель Отари Кобахидзе остался без возможности влиять на принятие решений.
 
После этих махинаций Денис Вороненков нашел на него покупателя — предпринимателя Виталия Качура. Компания последнего "Шанс" заплатила за особняк 20 млн руб.
 
Вороненков "пользовался авторитетом и влиянием" на других участников преступной группы, а потому "взял на себя руководство и координацию преступных действий всех ее членов, финансирование предстоящих неправомерных мероприятий", а также нашел покупателя на здание, распределил прибыль между соучастниками и обязался разрешать возможные вопросы со стороны правоохранительных органов.
 
От продажи здания за 20 млн руб. Вороненков получил 6,4 млн руб., подельникам Мурзикову и Шишакову полагалось по 4,8 млн руб., Крылову — 2,2 млн руб., оставшиеся 1,8 млн руб. были потрачены на то, чтобы обналичить деньги. Вскоре после того, как Качур согласился на покупку здания, Вороненков получил от бизнесмена еще $1,2 млн. Деньги депутат потребовал при условии, что другие участники сделки не должны об этом знать.
 
Собственнику здания Отари Кобахидзе через суд удалось вернуть недвижимость. Все участники махинаций были арестованы и приговорены к различным срокам наказания. При этом большинство из них признало свою вину, дав показания на Вороненкова.
 
Вороненков, как выразился зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, ворочал очень большими "грязными" деньгами, а это всегда опасно.
 
Новая афера или месть?
 
Сбежав от следствия, Вороненков на Украине, возможно, начал готовить следующую аферу. Внимание некоторых источников привлек тот факт, что одновременно с убийством Вороненков в офисе украинской компании YouControl СБУ провела обыск.
 
СБУ обвиняет компанию в краже информации из закрытых баз данных Министерства юстиции, Государственной фискальной службы и Судебной администрации Украины. Компания, используя специальное программное обеспечение, вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей государственных структур. Как пишут, весьма близкая тема для экс-депутата КПРФ.
 
Еще одно совпадение: в списке "воров в законе" и лидеров ОПГ числится некий Кобахидзе Константин Константинович, 1943 года рождения, уголовная кличка Кохо. Кем он является пострадавшему Отари Кобахидзе неизвестно, но...
 
Как в свое время писал Константинов: "… и тогда "кладут шпалой крайнего"
 
2
 
Какой будет официальная причина убийства Вороненкова, наверное, не так уж и важно. Правду мы сейчас не узнаем. Слишком удобно Киеву свалить все на политику и увидеть в убийстве депутата руку российских спецслужб. Но таких сбежавших сотни, а никому не нужный труп низкосортного мошенника - один. В России Вороненков просто бы сел в тюрьму на какое-то время. А на Украине... не та эта страна, не та...
 
Метки: Россия, Украина
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5 коммент.»

  • 10995 -153
    Русофил 23 марта 2017 в 19:32 Ссылка Пометить
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    Награда нашла Хероя )))

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  • 2104 1706
    Ирбис 23 марта 2017 в 19:37 Ссылка Пометить
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    За что и кто его грохнул, без ящика водки хрен поймёшь, но желающих было предостаточно! Кому это выгодно? Конечно сразу стало ясно, с украинских СМИ, от рук кровавой гебни погиб ещё один герой! Сразу включил первый канал и понеслось? Вот правда всё превращено в чисто шоу! Но полный писец пришёл решил посмотреть канал Россия! Это полные дебилы даже кроме мата слов нет. Устроили телемост с Украиной и с кем? Да с великим полицейским Кивой! Кто такой Кива? Да пожалуйста! http://nk.org.ua/politika/ilya-kiva-geroy-so-spravkoy-foto-video-dokumentyi-51259 Вот это чуда с диагнозом подтверждённым украинским судом! На канале Россия минут так десять поливал ******* Россию, ну такая вот свобода слова! Ему правда что то пытался Жириновский ответить, но спорить с шизофреником, по определению безумие. Ну а потом как всегда слова дали Гойзману и тут шиза понеслась дальше. Я не понял а где все остальные народы России? Мне всё больше и больше кажется, что я не в России, а в Израиле и мне гою, постоянно избранные объясняют как мне жить и кот плохой, а кто хороший!

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  • 810 708
    Сергей 23 марта 2017 в 19:38 Ссылка Пометить
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    Мне абсолютно всё равно, кто совершил это убийство.
    Денис Вороненков получил то, что заслуживал, к чему так стремился…..

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  • 13672 9248
    слободан 23 марта 2017 в 20:13 Ссылка Пометить
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    https://www.youtube.com/watch?v=7Ye5VxorjOo

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