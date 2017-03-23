ТАРКр “Адмирал Нахимов” войдет в состав ВМФ в 2020-2021 гг

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) "Адмирал Нахимов" войдет в состав ВМФ России в 2020-2021 гг., сообщил в четверг президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

«Нахимова", я думаю, передадим в 2020-2021 годах. Мы на эту задачу работаем с учетом тех изменений, которые были по объему работ — заявил А.Рахманов в четверг.

В результате модернизации "Адмирал Нахимов" будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России. Планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения, заявили ранее в Минобороны РФ, передает «Интерфакс»

"Адмирал Нахимов", в частности, будет нести крылатые ракеты "Калибр". Корабль будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", его зенитный боекомплект будет увеличен в разы.

Ремонт и модернизацию тяжелого крейсера ведет судостроительное предприятие "СЕВМАШ" (г. Северодвинск). Завод проводит замену и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, систем корабельной энергетики.

В феврале в пресс-службе "Севмаша" сообщили, что на крейсере начинается монтаж систем и оборудования.

В этом году на корабле проекта 11442М, который проходит ремонт и модернизацию на "Севмаше", будет открыт новый фронт работ: начнется поставка крупногабаритного оборудования, — сообщило предприятие. В 2017 году на корабле приступят к монтажу систем и трубопроводов.

2 марта вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сказал, что тяжелые крейсеры советского производства подлежат модернизации и еще долго смогут находиться в боевом составе ВМФ РФ.

Они не старые. Это абсолютно приспособленная к боевым действиям техника. На них может быть установлено новое ударное вооружение, новейшие вертолеты. У нас есть прекрасные вертолеты — тот же Ка-52К с соосной системой винтов, она позволяет выдерживать любые ветровые нагрузки, — сообщил Д.Рогозин, который курирует в правительстве оборонно-промышленный комплекс.

Некоторые эксперты из "диванных войск" ошибочно думают, что самое главное — носитель. А на самом деле значение имеет то, чем крейсер вооружен. Тяжелые крейсеры советских проектов имеют только один недостаток — они заметны. На них не применялись современные технологии "стелс, — заявил вице-премьер.

"Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года имел название "Калинин". Был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года пополнил боевой состав ВМФ. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов".

Использованы фотографии: yandex.ru/images›такр и google адмирал нахимов фото

Источник: nnm.me