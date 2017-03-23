Сводки от ополчения Новороссии 23 марта 2017

Следствие установило личность гражданина Украины, причастного к похищению российских журналистов в 2014 году, сообщила журналистам и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК России Светлана Петренко.

«Установлена причастность заместителя командира добровольческого украинского корпуса „Правый сектор“*, гражданина Украины Валентина Манько к похищению российских журналистов. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.126, 144 УК РФ (похищение человека, воспрепятствование журналистской деятельности)», — сказала она.

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Петренко напомнила, что в июне 2014 года два сотрудника российского телеканала «Звезда» выполняли редакционное задание на территории Украины. По ее данным, во время пути из Донецка в Днепропетровск их автомобиль был остановлен на одном из блокпостов.

Петренко пояснила, что Манько приказал похитить россиян и доставить в Днепропетровск. По ее словам, в течение суток потерпевшие незаконно удерживались участниками «Правого сектора». Манько применял в отношении них физическое насилие, требуя отказаться от распространяемой ими информации о происходящем в Донбассе, отметила представитель СК.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация