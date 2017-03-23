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Сводки от ополчения Новороссии 23 марта 2017

10:07. 23 марта 2017 Просмотров - 328 Нет комментариев Опубликовал:

Главарь «Правого сектора» причастен к похищению журналистов «Звезды» на Донбассе, — Следственный комитет РФ

Главарь «Правого сектора» причастен к похищению журналистов «Звезды» на Донбассе, — Следственный комитет РФ | Русская весна

Следствие установило личность гражданина Украины, причастного к похищению российских журналистов в 2014 году, сообщила журналистам и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК России Светлана Петренко.

«Установлена причастность заместителя командира добровольческого украинского корпуса „Правый сектор“*, гражданина Украины Валентина Манько к похищению российских журналистов. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.126, 144 УК РФ (похищение человека, воспрепятствование журналистской деятельности)», — сказала она.

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Петренко напомнила, что в июне 2014 года два сотрудника российского телеканала «Звезда» выполняли редакционное задание на территории Украины. По ее данным, во время пути из Донецка в Днепропетровск их автомобиль был остановлен на одном из блокпостов.

Петренко пояснила, что Манько приказал похитить россиян и доставить в Днепропетровск. По ее словам, в течение суток потерпевшие незаконно удерживались участниками «Правого сектора». Манько применял в отношении них физическое насилие, требуя отказаться от распространяемой ими информации о происходящем в Донбассе, отметила представитель СК.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация

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В ЛНР ранен солдат из-за обстрела ВСУ

В ЛНР ранен солдат из-за обстрела ВСУ

Военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранение в ходе обстрела со стороны киевских силовиков села Веселогоровка в ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

«В результате обстрелов населенного пункта Веселогоровка ранен один военнослужащий Народной милиции ЛНР», — говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки киевские силовики шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Лозовое, Калиново, Веселогоровка, Пришиб, Хорошее, Петровеньки.

Огонь велся из 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 22.03.2017

— Перемирие по-киевски: девять обстрелов ЛНР, более 300 снарядов и мин по ДНР;

— В армии США проговорились о вводе войск на Украину;

— Авиация западной коалиции разбомбила школу в Сирии, десятки погибших;

— Саммит НАТО пройдет 25 мая в Брюсселе;

— Госдума ограничила денежные переводы на Украину.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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