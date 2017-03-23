Судно “Янтарь” нашло затонувшие в Средиземном море истребители Су-33 и МиГ-29КР

При помощи подводных беспилотных аппаратов российским специалистам удалось снять с самолётов самое важное секретное оборудование.

Военно-морской флот России провёл уникальную операцию в Средиземном море. При помощи подводных беспилотных аппаратов и океанографического исследовательского судна "Янтарь" были обнаружены и обследованы палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР. Оба самолёта ушли под воду после лётных происшествий в 2016 году во время проведения антитеррористической операции в Сирии, сообщают "Известия".

Океанографическое судно "Янтарь" при помощи дронов "зачистило" упавшие в Средиземное море российские истребители

Су-33 и МиГ-29КР входили в авиакрыло российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и были потеряны в ноябре и декабре 2016 года во время вылетов. В обоих случаях пилоты катапультировались и были подобраны на борт спасательной службой. Оба истребителя оказались на дне Средиземного моря на глубине около 1000 метров.

Океанографическое судно "Янтарь" начало свою работу уже 10 декабря. В течение пяти дней корабль находился на месте падения самолётов, выполняя глубоководные исследования и подъём. В штабе Северного флота сообщили, что дронам удалось снять с самолётов часть бортового оборудования.

ОИС "Янтарь" — это головное судно проекта 22010 "Крюйс". Оно было передано российскому Военно-морскому флоту в мае 2015 года. Официально "Янтарь" входит в состав Северного флота. При длине судна 172 метра его водоизмещение — более пяти тысяч тонн. Помимо подводных беспилотников "Янтарь" может переносить и глубоководные обитаемые батискафы "Русь", "Консул" и "Мир".

Источник: nnm.me