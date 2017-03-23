Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Судно “Янтарь” нашло затонувшие в Средиземном море истребители Су-33 и МиГ-29КР

09:40. 23 марта 2017 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Судно "Янтарь" нашло затонувшие в Средиземном море истребители Су-33 и МиГ-29КР

При помощи подводных беспилотных аппаратов российским специалистам удалось снять с самолётов самое важное секретное оборудование.

Военно-морской флот России провёл уникальную операцию в Средиземном море. При помощи подводных беспилотных аппаратов и океанографического исследовательского судна "Янтарь" были обнаружены и обследованы палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР. Оба самолёта ушли под воду после лётных происшествий в 2016 году во время проведения антитеррористической операции в Сирии, сообщают "Известия".

Океанографическое судно "Янтарь" при помощи дронов "зачистило" упавшие в Средиземное море российские истребители

Су-33 и МиГ-29КР входили в авиакрыло российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и были потеряны в ноябре и декабре 2016 года во время вылетов. В обоих случаях пилоты катапультировались и были подобраны на борт спасательной службой. Оба истребителя оказались на дне Средиземного моря на глубине около 1000 метров.

Океанографическое судно "Янтарь" начало свою работу уже 10 декабря. В течение пяти дней корабль находился на месте падения самолётов, выполняя глубоководные исследования и подъём. В штабе Северного флота сообщили, что дронам удалось снять с самолётов часть бортового оборудования.

ОИС "Янтарь" — это головное судно проекта 22010 "Крюйс". Оно было передано российскому Военно-морскому флоту в мае 2015 года. Официально "Янтарь" входит в состав Северного флота. При длине судна 172 метра его водоизмещение — более пяти тысяч тонн. Помимо подводных беспилотников "Янтарь" может переносить и глубоководные обитаемые батискафы "Русь", "Консул" и "Мир".

Судно "Янтарь" нашло затонувшие в Средиземном море истребители Су-33 и МиГ-29КР

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ О БУДУЩЕМ РОССИИ.
Прорицатели, ясновидцы и астрологи о будущем России 1. Предсказания 1996 года ясновидящей Валерии Кольцовой "К 2009 году созреет мощный Мировой Экономический Кризис -  этот кризис потрясёт Америку сильнее, чем Великая Депрессия,  доллар обесценится и ...
Тайны Ведической цивилизации
Фильм "Тайны Ведической цивилизации" является классикой ведических фильмов. Многие кто интересуется ведической темой давно его уже посмотрели и не один раз, но если вы его еще не видели, то обязательно посмотрите. Этот фильм раскроет для вас многие как ...
Путин разъяснил слова о бомбе, заложенной Лениным под здание государственности
Путин, разъясняя свои слова о Ленине, напомнил, что по поводу построения нового государства у Ленина была дискуссия со Сталиным. Идеи Сталина были отвергнуты, и страна была построена с возможностью выхода ее участниц из состава государства. «Вот это (...
Разрушитель исторической России
Читатели просят прокомментировать очередное "историческое" откровение от Путина к годовщине смерти Ленина.- Владимир Путин резко высказался о результатах деятельности и идеях вождя революции Владимира Ленина, которые, по мнению президента, привели к ...
Страна-дауншифтер
Грефа в последние дни просто не унять. Сегодня совсем разошелся в разоблачительном запале.Греф причислил Россию к «странам-дауншифтерам»Эра углеводородов осталась в прошлом, и Россия оказалась в числе стран, которые проигрывают, — «стран-дауншифтеров», ...
Для тех, кому пора валить. Размышления о жизни
Есть у меня старый товарищ. В школе дружили, в университете тоже. Хороший парень, умный. Но было у него что-то вроде бзика. Еще класса с 9-го он мне постоянно рассказывал, что совок дерьмо, рашка-какашка, а вот за бугром все вообще не так. Там человека ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>