Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 марта 2017

10:07. 23 марта 2017 Просмотров - 712 Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: Российская авиация прикрывает сирийских бойцов под Дейр-эз-Зор

Сирия: Российская авиация прикрывает сирийских бойцов под Дейр-эз-Зор

Минобороны Сирии опубликовало впечатляющие кадры боев с ИГИЛ* в Дейр-эз-Зоре.

Боевая работа российской военной авиации показана на кадрах политуправления Сирийской Армии.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ наносит бомбовые удары по позициям террористов, поддерживая десантников Сирийской армии. Также над полем сражения пролетает транспортно-боевой вертолет Ми-8.

В это время наземные соединения 104-й воздушно-десантной бригады Республиканской гвардии САА и ополченцы Сил национальной обороны атакуют боевиков из имеющегося вооружения. За битвой в бинокль следит Герой Сирии — генерал Захреддин.

В ролике сирийцы ведут огонь из танков, зенитных установок, минометов, крупнокалиберных пулеметов, ручных и автоматических гранатометов (АГС).

Как сообщалось, город и почти вся провинция Дейр-эз-Зор находятся под контролем террористов ИГИЛ, но несколько районов остаются подконтрольными правительству САР. Также армия удерживает военный аэродром Дейр-Эз-Зор.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

Источник

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Западная антитеррористическая коалиция оценила важность переговоров в Астане по Сирии

Западная антитеррористическая коалиция оценила важность переговоров в Астане по Сирии

Встречи по Сирии в Астане способствуют поиску мирных путей решения кризиса в этой стране, говорится в заявлении по итогам состоявшейся в среду в Вашингтоне встречи глав дипломатических ведомств стран-членов международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

«Мы признаем вклад встреч в Астане в определение путей возобновления переговоров в Женеве под эгидой ООН», — говорится в документе.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

Источник

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО)

Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В провинции Хама ситуация близка к критической. Террористы сирийской «Аль-Каиды»* ведут мощнейшее наступление на подконтрольные правительству города и поселки, захватывая их один за другим. 

Коалиция джихадистских группировок атакует правительственные силы в северной части Хамы, завладевая большими территориями и представляя серьезную угрозу для столицы провинции. 

Во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее известной как «Джебхат ан-Нусра»*, боевики-исламисты ведут широкомасштабное наступление на позиции Сирийской армии и местных ополченцев.

Банды используют большое количество военной техники, включая танки, БМП, «Грады» и гаубицы.

Свои атаки они начинали с мощнейших взрывов смертников на «шахид-мобилях» у позиций Армии Сирии, пробивая бреши в обороне САА (см. фото и видео).

24-часовая битва принесла хорошие результаты джихадистам, поскольку им удалось захватить несколько городов и деревень, включая 30-тысячный г. Суран, а также Хаттаб.

Боевики напали и на городок Маардес, начав атаку с нападения террориста-смертника, который взорвал бронированный «джихад-мобиль» внутри населенного пункта.

Сообщается, что десятки военнослужащих, включая офицеров, погибли во время этих боев.

Командование Сирийской армии направило в Хаму подкрепления, чтобы остановить натиск бандформирований.

Тем временем террористы расширили фронт нападения и атаковали христианский город Махарда, обстреливая его минометами и реактивной артиллерией, отрезая дорогу, связывающую этот город со столицей провинции — городом Хама.

По данным арабских СМИ, джихадисты убили до 30 мирных жителей — в основном женщин и детей — в алавитском поселке Мадждал.

В мае 2016 года террористы «Джебхат ан-Нусры» и союзные им боевики «оппозиции» убили 19 гражданских лиц после захвата алавитской деревни Аль-Захра, расположенной в западной части провинции Хомс.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Кадры боев: Армия Сирии контратакует в пригороде Дамаска, отбрасывая террористов (ФОТО, ВИДЕО)

Кадры боев: Армия Сирии контратакует в пригороде Дамаска, отбрасывая террористов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Ожесточенные бои продолжают сотрясать столицу Сирии, армия практически остановила вторую волну наступления джихадистов.

В течение последних двух дней, правительственные войска и оппозиционных силы во главе с  террористами «Джебхат ан-Нусры» обменивались ударами в зоне, разделяющей район Джобар от Аль-Кабун, где боевики пытаются открыть путь снабжения, связывающий эти два удерживаемых ими района.

Утром в среду Сирийская Арабская Армия возобновила свое контрнаступление в пригороде Дамаска — Джобаре, после некоторых неудач в этом восточном районе столицы во вторник.

Бойцы 105-ой бригады Республиканской гвардии САА штурмовали северный район Джобар, где им противостояли крупные силы боевиков «Хаят Тахрир Аль-Шам», действующие под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской ветви «Аль-Каиды»*)

105-я бригада атаковала ткацкую фабрику, которая днем ранее была захвачена джихадистами.

Сирийской армии удалось отвоевать фабрику и ее окрестности, таким образом полностью сведя на нет все вчерашние успехи джихадистов, которые теперь были вынуждены отступить на восток.

Читайте также: Жестокие бои в Дамаске: на боевиков брошены танки и самолеты (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

На фото взрыв смертника и атака террористов. На видео  — контратака Армии Сирии.

Кадры боев: Армия Сирии контратакует в пригороде Дамаска, отбрасывая террористов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Кадры боев: Армия Сирии контратакует в пригороде Дамаска, отбрасывая террористов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Кадры боев: Армия Сирии контратакует в пригороде Дамаска, отбрасывая террористов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Кадры боев: Армия Сирии контратакует в пригороде Дамаска, отбрасывая террористов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Яркие кадры: Су-34 ВКС России поддерживает сирийский десант в боях с ИГИЛ в Дейр-Эз-Зор (ВИДЕО)

Яркие кадры: Су-34 ВКС России поддерживает сирийский десант в боях с ИГИЛ в Дейр-Эз-Зор (ВИДЕО) | Русская весна

Минобороны Сирии опубликовало впечатляющие кадры боев с ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Боевая работа российской военной авиации показана на кадрах политуправления Сирийской Армии.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ наносит бомбовые удары по позициям террористов, поддерживая десантников Сирийской армии. Также над полем сражения пролетает транспортно-боевой вертолет Ми-8.

В это время наземные соединения 104-й воздушно-десантной бригады Республиканской гвардии САА и ополченцы Сил национальной обороны атакуют боевиков из имеющегося вооружения. За битвой в бинокль следит Герой Сирии — генерал Захреддин.

В ролике сирийцы ведут огонь из танков, зенитных установок, минометов, крупнокалиберных пулеметов, ручных и автоматических гранатометов (АГС).

Как сообщалось, город и почти вся провинция Дейр-эз-Зор находятся под контролем террористов ИГИЛ*, но несколько районов остаются подконтрольными правительству САР. Также армия удерживает военный аэродром Дейр-Эз-Зор.

Окруженные со всех сторон террористами здесь храбро сражаются десантники легендарного генерала Иссама Захреддина и местные ополченцы.

Ежедневно они отбивают атаки превосходящих сил врага и даже переходят в контратаки.

Читайте также: СРОЧНО: «Тигры» при поддержке ВКС РФ перерезали снабжение последнего оплота ИГИЛ на востоке Алеппо (КАРТА)

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Котел в Дейр-Хафире и прорыв фронта в Хаме



На фоне существенных проблем в северной Хаме, довольно буднично заканчивается эпопея с Дейр-Хафиром. Под угрозой окружения, боевики не стали дожидаться очевидного котла и начали отводить войска из выступа, фактически бросая Дейр-Хафир, который оставался крупнейшим форпостом Халифата в провинции Алеппо. Без серьезного сопротивления, САА в течении дня заняла сразу несколько поселков к западу от города, фактически замкнув вокруг него кольцо. По одним данным, из города еще можно выехать по бездорожью, по другим данным – котел уже закрыт, хотя сам Дейр-Хафир еще не освобожден.


По этой версии, Дейр-Хафир уже окружен, но фотографий встречи сирийских войск наступающих по сходящимся направлениям к востоку от Дейр-Хафира пока что нет.


По чуть менее оптимистичной версии, определенный коридор к северо-востоку от города еще сохраняется и оставшиеся боевики еще могут покинуть город.


Следующая существенная цель САА – авиабаза к востоку от Дейр-Хафира.

Стоит напомнить, что попытки продвинуться к Дейр-Хафиру САА предпринимала еще в ноябре 2015 года после успешного заверешения сражения вокруг деблокады Кувейриса, но тогда боевики отразили все попытки САА продвинуться в направлении Аль-Баба и Дейр-Хафира. Как не трудно заметить, за примерно полтора года обстановка в этом районе кардинально изменилась.
В целом же, САА планомерно использовала все выгоды от реконфигурации военно-политической обстановки в Северной Сирии и существенно приросла территориями между Алеппо и Евфратом, сохраняя отличные перспективы для дальнейшего продвижения в провинцию Ракка.

Впрочем, успехи в данном случае идут рука об руку с неудачами. В Хаме, несмотря на подход подкреплений перебрасываемых из Дамаска, дела по-прежнему идут не лучшим образом.



Сообщается, что противник к 8 часам вечера взял Маардас (хотя фото и видео из города пока не поступает). Одновременном с этим развивается наступление на юго-запад. Так как резервы подходят непосредственно к Хаме и уплотняют фронт в районе города, боевики постепенно начинают действовать по линии наименьшего сопротивления, смещая ось наступления, занимая поселки и территорию к северо-западу от Хамы, где у сирийцев не так много сил – часть сил отошла к Мхардеху, часть к Рабии, где с опорой на город планируется организовать долговременную оборону. Собственно, боевики смогли добиться полноценного прорыва фронта и в ближайшие дни постараются по-максимуму реализовать достигнутые преимущества – на данный момент они здесь прочно завладели оперативной инициативой. Судя по демонстрируем документам и фотографиях убитых, САА за 22 марта потеряла как минимум несколько десятков человек убитыми. Завтра стоит ожидать фото и видео с различными трофеями, которые наверняка нагребли боевики при прорыве фронта.


Взрыв смертника в Маардасе.




Атака смертника совмещается с артиллерийским и минометным обстрелом.


Линия обороны в районе столицы провинции и внутренний обвод города.
Зеленым цветом показана граница наибольшего продвижения боевиков в сентябре 2016 года.

Сам город был неплохо подготовлен для обороны еще в сентябре, хотя особо сильных долговременных сооружений там нет. Военные объекты и индустриальная застройка могут послужить надежной защитой города лишь в случае, если их будут занимать боеспособные части.


Союз джихадистских группировок проводящий наступление в Хаме.

PS. Как бы не выяснилось, что и для Хамы надо обучить и вооружить какой-нибудь "6-й легион" и "Ан-Нусра-хантеров".

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
... часто бывающий в Сирии, позиция Дамаска в последнее время воспринималась с ...Федерации», — цитирует РИА Новости Матвиенко. Ранее, 14 марта, президент России Владимир ...влияние международных террористических организаций, включая ИГИЛ (ИГ запрещено в РФ) и «...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 марта 2016
... противника», - приводит ее слова РИА «Новости». В понедельник помощник американского президента..., 80 боевиков ИГИЛ расстреляли за дезертирство Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской... на востоке пр. Хомс 6 марта 20166 марта 2016 г. части 120...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 февраля 2016
..., 11 фев — РИА Новости. Боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) удалось... прекращении огня в Сирии с 1-го марта, в марте же Саудовская Аравия... были расстреляны главарями Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской Весне» сообщил...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 февраля 2016
...угрожающими безопасности Турции. В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт... 160 боевиков ИГИЛ Новость обновляется Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской Весне... фактор. Что дальше? В марте в Сирии ожидается «Хамсин» — период ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 марта 2016
...самодельными пушками», — цитирует РИА новости сообщение ополченцев. Ранее было опубликовано...Тигры» отразили контратаку «ИГИЛ» Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской Весне» ...армией. Обстановка в Сирии (16 марта) За последние сутки режим прекращения ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 февраля 2016
... флаг ИГИЛ и изуродовали статую Шарля де Голля. Вчера 21:55 Последние новости... над сирийским Алеппо. В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт... конфликта Сирии Российская Федерация и Соединенные Штаты готовы с 1 марта 2016...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>