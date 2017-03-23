Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 марта 2017

Сирия: Российская авиация прикрывает сирийских бойцов под Дейр-эз-Зор

Минобороны Сирии опубликовало впечатляющие кадры боев с ИГИЛ* в Дейр-эз-Зоре.

Боевая работа российской военной авиации показана на кадрах политуправления Сирийской Армии.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ наносит бомбовые удары по позициям террористов, поддерживая десантников Сирийской армии. Также над полем сражения пролетает транспортно-боевой вертолет Ми-8.

В это время наземные соединения 104-й воздушно-десантной бригады Республиканской гвардии САА и ополченцы Сил национальной обороны атакуют боевиков из имеющегося вооружения. За битвой в бинокль следит Герой Сирии — генерал Захреддин.

В ролике сирийцы ведут огонь из танков, зенитных установок, минометов, крупнокалиберных пулеметов, ручных и автоматических гранатометов (АГС).

Как сообщалось, город и почти вся провинция Дейр-эз-Зор находятся под контролем террористов ИГИЛ, но несколько районов остаются подконтрольными правительству САР. Также армия удерживает военный аэродром Дейр-Эз-Зор.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Западная антитеррористическая коалиция оценила важность переговоров в Астане по Сирии

Встречи по Сирии в Астане способствуют поиску мирных путей решения кризиса в этой стране, говорится в заявлении по итогам состоявшейся в среду в Вашингтоне встречи глав дипломатических ведомств стран-членов международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

«Мы признаем вклад встреч в Астане в определение путей возобновления переговоров в Женеве под эгидой ООН», — говорится в документе.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО)

В провинции Хама ситуация близка к критической. Террористы сирийской «Аль-Каиды»* ведут мощнейшее наступление на подконтрольные правительству города и поселки, захватывая их один за другим. Коалиция джихадистских группировок атакует правительственные силы в северной части Хамы, завладевая большими территориями и представляя серьезную угрозу для столицы провинции. Во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее известной как «Джебхат ан-Нусра»*, боевики-исламисты ведут широкомасштабное наступление на позиции Сирийской армии и местных ополченцев. Банды используют большое количество военной техники, включая танки, БМП, «Грады» и гаубицы. Свои атаки они начинали с мощнейших взрывов смертников на «шахид-мобилях» у позиций Армии Сирии, пробивая бреши в обороне САА (см. фото и видео). 24-часовая битва принесла хорошие результаты джихадистам, поскольку им удалось захватить несколько городов и деревень, включая 30-тысячный г. Суран, а также Хаттаб. Боевики напали и на городок Маардес, начав атаку с нападения террориста-смертника, который взорвал бронированный «джихад-мобиль» внутри населенного пункта. Сообщается, что десятки военнослужащих, включая офицеров, погибли во время этих боев. Командование Сирийской армии направило в Хаму подкрепления, чтобы остановить натиск бандформирований. Тем временем террористы расширили фронт нападения и атаковали христианский город Махарда, обстреливая его минометами и реактивной артиллерией, отрезая дорогу, связывающую этот город со столицей провинции — городом Хама. По данным арабских СМИ, джихадисты убили до 30 мирных жителей — в основном женщин и детей — в алавитском поселке Мадждал. В мае 2016 года террористы «Джебхат ан-Нусры» и союзные им боевики «оппозиции» убили 19 гражданских лиц после захвата алавитской деревни Аль-Захра, расположенной в западной части провинции Хомс. * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Кадры боев: Армия Сирии контратакует в пригороде Дамаска, отбрасывая террористов (ФОТО, ВИДЕО)

Ожесточенные бои продолжают сотрясать столицу Сирии, армия практически остановила вторую волну наступления джихадистов. В течение последних двух дней, правительственные войска и оппозиционных силы во главе с террористами «Джебхат ан-Нусры» обменивались ударами в зоне, разделяющей район Джобар от Аль-Кабун, где боевики пытаются открыть путь снабжения, связывающий эти два удерживаемых ими района. Утром в среду Сирийская Арабская Армия возобновила свое контрнаступление в пригороде Дамаска — Джобаре, после некоторых неудач в этом восточном районе столицы во вторник. Бойцы 105-ой бригады Республиканской гвардии САА штурмовали северный район Джобар, где им противостояли крупные силы боевиков «Хаят Тахрир Аль-Шам», действующие под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской ветви «Аль-Каиды»*) 105-я бригада атаковала ткацкую фабрику, которая днем ранее была захвачена джихадистами. Сирийской армии удалось отвоевать фабрику и ее окрестности, таким образом полностью сведя на нет все вчерашние успехи джихадистов, которые теперь были вынуждены отступить на восток. Читайте также: Жестокие бои в Дамаске: на боевиков брошены танки и самолеты (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация. На фото взрыв смертника и атака террористов. На видео — контратака Армии Сирии.

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Яркие кадры: Су-34 ВКС России поддерживает сирийский десант в боях с ИГИЛ в Дейр-Эз-Зор (ВИДЕО)

Минобороны Сирии опубликовало впечатляющие кадры боев с ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре. Боевая работа российской военной авиации показана на кадрах политуправления Сирийской Армии. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ наносит бомбовые удары по позициям террористов, поддерживая десантников Сирийской армии. Также над полем сражения пролетает транспортно-боевой вертолет Ми-8. В это время наземные соединения 104-й воздушно-десантной бригады Республиканской гвардии САА и ополченцы Сил национальной обороны атакуют боевиков из имеющегося вооружения. За битвой в бинокль следит Герой Сирии — генерал Захреддин. В ролике сирийцы ведут огонь из танков, зенитных установок, минометов, крупнокалиберных пулеметов, ручных и автоматических гранатометов (АГС). Как сообщалось, город и почти вся провинция Дейр-эз-Зор находятся под контролем террористов ИГИЛ*, но несколько районов остаются подконтрольными правительству САР. Также армия удерживает военный аэродром Дейр-Эз-Зор. Окруженные со всех сторон террористами здесь храбро сражаются десантники легендарного генерала Иссама Захреддина и местные ополченцы. Ежедневно они отбивают атаки превосходящих сил врага и даже переходят в контратаки. Читайте также: СРОЧНО: «Тигры» при поддержке ВКС РФ перерезали снабжение последнего оплота ИГИЛ на востоке Алеппо (КАРТА) *Запрещенная на территории РФ террористическая организация

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Котел в Дейр-Хафире и прорыв фронта в Хаме

На фоне существенных проблем в северной Хаме, довольно буднично заканчивается эпопея с Дейр-Хафиром. Под угрозой окружения, боевики не стали дожидаться очевидного котла и начали отводить войска из выступа, фактически бросая Дейр-Хафир, который оставался крупнейшим форпостом Халифата в провинции Алеппо. Без серьезного сопротивления, САА в течении дня заняла сразу несколько поселков к западу от города, фактически замкнув вокруг него кольцо. По одним данным, из города еще можно выехать по бездорожью, по другим данным – котел уже закрыт, хотя сам Дейр-Хафир еще не освобожден.По этой версии, Дейр-Хафир уже окружен, но фотографий встречи сирийских войск наступающих по сходящимся направлениям к востоку от Дейр-Хафира пока что нет.По чуть менее оптимистичной версии, определенный коридор к северо-востоку от города еще сохраняется и оставшиеся боевики еще могут покинуть город.Следующая существенная цель САА – авиабаза к востоку от Дейр-Хафира.Стоит напомнить, что попытки продвинуться к Дейр-Хафиру САА предпринимала еще в ноябре 2015 года после успешного заверешения сражения вокруг деблокады Кувейриса, но тогда боевики отразили все попытки САА продвинуться в направлении Аль-Баба и Дейр-Хафира. Как не трудно заметить, за примерно полтора года обстановка в этом районе кардинально изменилась.В целом же, САА планомерно использовала все выгоды от реконфигурации военно-политической обстановки в Северной Сирии и существенно приросла территориями между Алеппо и Евфратом, сохраняя отличные перспективы для дальнейшего продвижения в провинцию Ракка.Впрочем, успехи в данном случае идут рука об руку с неудачами. В Хаме, несмотря на подход подкреплений перебрасываемых из Дамаска, дела по-прежнему идут не лучшим образом.Сообщается, что противник к 8 часам вечера взял Маардас (хотя фото и видео из города пока не поступает). Одновременном с этим развивается наступление на юго-запад. Так как резервы подходят непосредственно к Хаме и уплотняют фронт в районе города, боевики постепенно начинают действовать по линии наименьшего сопротивления, смещая ось наступления, занимая поселки и территорию к северо-западу от Хамы, где у сирийцев не так много сил – часть сил отошла к Мхардеху, часть к Рабии, где с опорой на город планируется организовать долговременную оборону. Собственно, боевики смогли добиться полноценного прорыва фронта и в ближайшие дни постараются по-максимуму реализовать достигнутые преимущества – на данный момент они здесь прочно завладели оперативной инициативой. Судя по демонстрируем документам и фотографиях убитых, САА за 22 марта потеряла как минимум несколько десятков человек убитыми. Завтра стоит ожидать фото и видео с различными трофеями, которые наверняка нагребли боевики при прорыве фронта.Взрыв смертника в Маардасе.Атака смертника совмещается с артиллерийским и минометным обстрелом.Линия обороны в районе столицы провинции и внутренний обвод города.Зеленым цветом показана граница наибольшего продвижения боевиков в сентябре 2016 года.Сам город был неплохо подготовлен для обороны еще в сентябре, хотя особо сильных долговременных сооружений там нет. Военные объекты и индустриальная застройка могут послужить надежной защитой города лишь в случае, если их будут занимать боеспособные части.Союз джихадистских группировок проводящий наступление в Хаме.PS. Как бы не выяснилось, что и для Хамы надо обучить и вооружить какой-нибудь "6-й легион" и "Ан-Нусра-хантеров".

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