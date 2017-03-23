Россия задействует против Израиля С-300 и С-400
Как утверждает ливанская газета "Ад-Дийяр" со ссылкой на информированные источники, в последние дни Россия предупредила Израиль о кардинальном изменении правил игры в Сирии.
Согласно этой публикации, в случае приближения самолетов ВВС ЦАХАЛа к определенным районам Россия оставляет за собой право задействовать против них зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.
Издание напоминает, что сирийские ПВО применили против израильских ВВС ЗРК С-200. Одна из ракет была перехвачена израильской системой ПРО "Хец-2". После этого посла Израиля Герри Корена дважды вызывали в российский МИД.
Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в беседе с журналистами в Пекине заявил, что президент России Владимир Путин никак не ограничивает действия израильских военных в Сирии.
По словам главы правительства, во время последней встречи в Москве он дал понять российскому лидеру, что израильские военные продолжат наносить удары по целям в Сирии, если это будет необходимо и возможно.
В то же время президент Сирии Башар Асад в ходе интервью российским СМИ призвал президента Путина защитить Сирию от израильских атак, которые, по его словам, являются грубым нарушением сирийского суверенитета.
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Если бы могли, то раньше задействовали бы… Не балаболить надо, а действовать…
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Точно!
Все в будущем времени
давно было пора пулять на право и налево – вперед -назад – Чтоб закрыть этот вопрос НА КОРНЮ!
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Российские евреи не разрешат использовать против Израиля.
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Не верю я, что Путин позволит нашим военным сбивать самолёты Запада, США и Израиля.
Пообещал…, он много чего обещал… Обещалкин. Бомбить ИГИЛ – это можно, запад, в принципе, не против. А вот так, напрямую против запада, ему никак нельзя, нельзя обижать партнёров, ведь вся экономика рф скроена по их лекалам и ими же управляется.
Я так же не уверен в том, что Путин сможет отдать приказ на старт стратегических ядерных ракет в случае военной агрессии наших партнёров против РФ, ведь в США, хранятся наши резервы, да и у друзей президента, олигархов и элиты РФ там недвижимость и детишки.
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Одного не понимаю, почему сразу сбивать? Мы что турки? Средства РЭБ на что? Лишить самолет управления и посадить. Устроить суд над пилотом. Если с первого раза не поймут можно и сбить.