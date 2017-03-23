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Россия задействует против Израиля С-300 и С-400

14:56. 23 марта 2017 Просмотров - 416 5 коммент. Опубликовал:

Как утверждает ливанская газета "Ад-Дийяр" со ссылкой на информированные источники, в последние дни Россия предупредила Израиль о кардинальном изменении правил игры в Сирии.

s-400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно этой публикации, в случае приближения самолетов ВВС ЦАХАЛа к определенным районам Россия оставляет за собой право задействовать против них зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

Издание напоминает, что сирийские ПВО применили против израильских ВВС ЗРК С-200. Одна из ракет была перехвачена израильской системой ПРО "Хец-2". После этого посла Израиля Герри Корена дважды вызывали в российский МИД.

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в беседе с журналистами в Пекине заявил, что президент России Владимир Путин никак не ограничивает действия израильских военных в Сирии.

По словам главы правительства, во время последней встречи в Москве он дал понять российскому лидеру, что израильские военные продолжат наносить удары по целям в Сирии, если это будет необходимо и возможно.

В то же время президент Сирии Башар Асад в ходе интервью российским СМИ призвал президента Путина защитить Сирию от израильских атак, которые, по его словам, являются грубым нарушением сирийского суверенитета.

Метки: ISIS, Израиль, С-300 С-400, сирия
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5 коммент.»

  • 2198 2036
    Вячеслав 23 марта 2017 в 15:35 Ссылка Пометить
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    Если бы могли, то раньше задействовали бы… Не балаболить надо, а действовать…

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  • 559 56
    nikolay 23 марта 2017 в 16:03 Ссылка Пометить
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    Российские евреи не разрешат использовать против Израиля.

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  • 806 704
    Сергей 23 марта 2017 в 16:30 Ссылка Пометить
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    Не верю я, что Путин позволит нашим военным сбивать самолёты Запада, США и Израиля.
    Пообещал…, он много чего обещал… Обещалкин. Бомбить ИГИЛ – это можно, запад, в принципе, не против. А вот так, напрямую против запада, ему никак нельзя, нельзя обижать партнёров, ведь вся экономика рф скроена по их лекалам и ими же управляется.
    Я так же не уверен в том, что Путин сможет отдать приказ на старт стратегических ядерных ракет в случае военной агрессии наших партнёров против РФ, ведь в США, хранятся наши резервы, да и у друзей президента, олигархов и элиты РФ там недвижимость и детишки.

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  • 6 2
    Иван 23 марта 2017 в 16:48 Ссылка Пометить
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    Одного не понимаю, почему сразу сбивать? Мы что турки? Средства РЭБ на что? Лишить самолет управления и посадить. Устроить суд над пилотом. Если с первого раза не поймут можно и сбить.

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