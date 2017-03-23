Россия задействует против Израиля С-300 и С-400

Как утверждает ливанская газета "Ад-Дийяр" со ссылкой на информированные источники, в последние дни Россия предупредила Израиль о кардинальном изменении правил игры в Сирии.

Согласно этой публикации, в случае приближения самолетов ВВС ЦАХАЛа к определенным районам Россия оставляет за собой право задействовать против них зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

Издание напоминает, что сирийские ПВО применили против израильских ВВС ЗРК С-200. Одна из ракет была перехвачена израильской системой ПРО "Хец-2". После этого посла Израиля Герри Корена дважды вызывали в российский МИД.

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в беседе с журналистами в Пекине заявил, что президент России Владимир Путин никак не ограничивает действия израильских военных в Сирии.

По словам главы правительства, во время последней встречи в Москве он дал понять российскому лидеру, что израильские военные продолжат наносить удары по целям в Сирии, если это будет необходимо и возможно.

В то же время президент Сирии Башар Асад в ходе интервью российским СМИ призвал президента Путина защитить Сирию от израильских атак, которые, по его словам, являются грубым нарушением сирийского суверенитета.