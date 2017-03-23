Российские олигархи продолжают кормить Запад

В рамках международной схемы по отмыванию денег из России почти 740 миллионов долларов прошли через 17 крупнейших банков Великобритании, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что в период с 2010 по 2014 год в рамках этой схемы из России было выведено почти 20 миллиардов долларов, при этом сумма может достигать и 80 миллиардов.

Следователи выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных россиян принимал участие в схеме, которую The Guardian называет «Всемирная прачечная» и в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские банки. По оценкам правоохранителей, в схеме участвуют около 500 человек.

Между тем, ясно, что при желании нелегальный вывод денег из России давно мог быть прекращён. Тем более, в условиях фактически холодной войны между Россией и Западом.

— Британские банки, которые участвовали в приёме денег из России (естественно, не напрямую, а через транзитные территории) — это лишь звено в общем механизме перекачки средств из России, — говорит профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Катасонов. — Наша страна в данном случае выступает невольным «донором», а западные страны, в частности, Англия, является государством-реципиентом.

На самом деле, эта история с британскими банками — хорошо забытое старое. Ещё в 2014 году стало известно об участии английских финансовых структур в так называемой «молдавской схеме». По предварительным оценкам только по этой схеме из России было выведено 22 миллиарда долларов. Деньги шли не только в Великобританию, но и Германию, прибалтийские страны. Почему именно сейчас снова решили вспомнить о перекачке российских денег на Запад — затрудняюсь сказать. Возможно, это связано с тем, что приближаются выборы президента России. Думаю, что будут всплывать многие известные нам имена, названия банков, компаний. Пример тому — арест Александра Григорьева, одного из самых крупных «специалистов» по отмывке денег через их обналичивание.

Кстати, я не уверен, что Великобритания — конечный пункт движения российских денег. Поскольку там всё-таки надо отчитываться о происхождении доходов, платить налоги. Возможно, деньги были в дальнейшем перемещены в один из офшоров, например, на Виргинских островах. Повторяю, вся эта история тянется уже давно, сейчас лишь по политическим причинам поднялся шум в СМИ вокруг неё.

«СП»: — Можно ли говорить о некоем сговоре элит в связи с этой ситуацией?

— Есть некие неписаные правила. Несмотря на внешнюю напряжённость отношений между Россией и Западом, а, значит, российской и западными элитами, все стороны понимают, что перегибать палку нельзя. Посмотрите, Великобритания не раскрывает бенефициаров и основных участников всей этой схемы вывода денег. И в России соответствующие госорганы закрывают глаза на вывод этих денег. На мой взгляд, при желании, наше государство могло бы контролировать вывод денег за рубеж. Но этого не делается. Поэтому можно говорить о некоем негласном сговоре. Ничего тут нового нет, поскольку приватизация 90-х годов, это тоже совместный проект российских и западных дельцов. Не надо думать, что именно российские нувориши были единственными бенефициарами приватизации 90-х годов. Западные олигархи также получили свой куш.

— Надо понимать, что Великобритания всегда делила мир на «своих» и всех остальных, — говорит экономист Максим Калашников. — Дома британцы — рачительные хозяева. А на внешней арене — они мародёры. Эта двойственность у них в крови с 16 века, со времён королевы Елизаветы. Англичане хорошо «попользовались» как распадом Российской империи, так и распадом СССР. Они фактически организовали приём тех богатств, которые новоявленная российская элита вывозила на Запад. Только в лондонскую недвижимость россияне вложили, по самым минимальным оценкам, порядка 3,5 миллиардов фунтов стерлингов. А то, что они всегда против коррупции и за справедливость — это риторика, прикрывающая корыстные интересы Великобритании и всего Запада.

«СП»: — Почему в условиях, когда мы, вроде бы, противостоим Западу, англичане с удовольствием предоставляют возможность выводить деньги из России представителям нашей так сказать элиты?

— Потому что для значительной части нашей элиты как раз солнце встаёт на Западе. Они переводят туда деньги, чтобы там их и тратить. Впрочем, у нас по-прежнему сохраняется на государственном уровне политика по вкладыванию наших денег в западные ценные бумаги. Тут мало что изменилось со времён распада СССР. А что касается противостояния России и Запада, то элиты, как наша, так и западная, просто используют его для решения собственных проблем, сплачивания общества, отвлечения от насущных проблем. На Западе точно так же любят пугать обывателя «русской угрозой», в которую сами представители элит не верят. Между тем, Россия в финансовом отношении, по-прежнему, во многом остаётся для Запада «дойной коровой».