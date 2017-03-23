«Родину-мать» – за что?

Сторонников Навального обвинили в осквернении монумента Родина-мать



Жители Волгограда потребовали наказать «команду Алексея Навального» за публикацию фотографии монумента Родина-мать с закрашенной зеленкой лицом.

Изображение разукрашенной легендарной скульптуры было опубликовано в Сети 20 марта. Подобной, по их мнению, шуткой волгоградские сторонники Алексея Навального поддержали своего кумира, которого на минувшей неделе, по его словам, в Барнауле облили зеленкой. Однако волгоградцы юмора не поняли.

Во вторник председатель «Поискового движения России» в Волгоградской области Андрей Орешкин направил обращение в адрес прокурора области с требованием призвать к ответу местных представителей «Команды Навального».



Команда известного блогера Алексея Навального в Волгограде отметилась абсолютно кощунственным «шедевром». В своей группе в ВК они разместили объявление о грядущем открытии штаба будущего «кандидата в президенты» 24 марта. Объявление и объявление, о нем бы никто и не вспомнил, и никто бы, кроме сторонников не обратил внимания, но они решили «покреативить». И вывалили наружу всю свою подлость, все хамство, всю ненависть к стране, в которой живут.

Желая «ответить» на «обливание» Навального зеленкой в Барнауле, где тот побывал накануне, волгоградские «навальнята» разместили среди текста изображение знаменитой на весь мир гениальной статуи Вучетича «Родина-мать», и на этом изображении замазали лицо и кисти рук статуи зеленым цветом. Точь-в-точь как у покрытого ровным слоем зеленки их лидера Навального. Записавшего в таком виде в Барнауле ролик, в котором Навальный обвинил в применении зеленки Кремль.

Речь сейчас не о том, что «обливание» зеленкой в Барнауле, чему находится все больше и больше доказательств в сети, было постановочной акцией самой команды Навального. Молодые моральные уроды, входящие в команду Навального в Волгограде (думаю, что и не только там), посягнули на самое святое, что есть у страны и у всех народов, ее населяющих — на память о подвигах отцов и дедов, на память о них самих, отдавших жизнь за то, чтобы «креативное» жлобье измывалось над этой памятью, так же, как фашисты во время войны измывались над гражданами СССР. Какой-то клоун в самопальном гриме и память о самой жуткой войне в истории человечества. Проклятья — это самое малое, что они получают сейчас от ветеранов и других неравнодушных граждан нашей страны. Хотя, испугавшись гнева людей, они уже пошли на попятный, убрали изображение со своей странице в соцсети, интернет «помнит все».

Отвратительные, беспамятные и бесславные ублюдки. По скудоумию ли или с расчетом провоцируют они народ на то, чтобы зеленка ушла в прошлое и уступила место более радикальным методам и инструментам вразумления их? Не знаю, но не исключаю, что эти более радикальные инструменты возмущенные люди могут применить не только к авторам и и соучастникам подобного креатива, но и к их фюреру. А потому — уверен, что правоохранительные органы обязаны в максимально сжатые сроки оценить их «креатив» с точки зрения УК РФ и принять соответствующие меры.

В обращении «поисковиков» говорится, что «20 марта люди, называющие себя командой Алексея Навального в Волгограде поглумились над одним из ярчайших символов Великой Победы советского народа над фашизмом — над монументом „Родина-мать зовёт!“. В своей официальной группе в одной из социальных сетей они представили священный для всех волгоградцев и россиян образ Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагами, с раскрашенным зеленым цветом лицом и рукой. Сделали они это, желая угодить своему лидеру Навальному».

«Мы, ветераны и жители города Волгограда и Волгоградской области, считаем мерзкий поступок команды Навального насмехательством над символом Победы и плевком в каждого ветерана и солдата, погибшего во имя освобождения от фашизма», — цитирует местное издание V1 обращение поисковиков и ветеранов.



"Алексей Навальный явно идет на конфликт с региональными властями с целью привлечь внимание к себе — и, безусловно, надеется на международный резонанс. Его, видимо, вдохновила история с "зеленкой", которая вышла на международный уровень, и он почувствовал, что власть надо "дожимать", — ранее заявлял политолог Алексей Мухин в интервью Pravda.ru.

"А знаете, что будет? Сейчас сторонники Навального начнут обливать зеленкой в реале, не в фотошопе всевозможные "скрепные" памятники — Ленину, Дзержинскому, всякие надписи "Войковская" в метро, вывески госучреждений. Кто-нибудь еще удумает менту или ЕКХ в лицо или лобовое зеленку засадить — с понятными последствиями. Вот к гадалке не ходи, они же просчитываются как измены их толстомам в молодости. Вот только в Крыму, который ушел от Украины все тоже начиналось с планов и требования ребят из радикалов и Меджлиса свалить Ленина. Так что лучше пусть они себе [лица] мажут, иначе вместо зеленого на лицах будет красное и соленое",- пишут в телеграм.

Кстати, в 2015 году мировые СМИ сообщили, что "скандальная российская панк-группа „Pussy Riot" провела акцию в центре Софии, надев на головы солдат Памятника Советской армии разноцветные балаклавы".

"Мерзость. Просто рафинированная, абсолютная мерзость и скотство. Пока эти сумасшедшие сектанты мазали себя краской — это было их право. Но теперь речь идет об осквернении святого для миллионов жителей нашей страны символа. У этих отморозков нет ничего святого — ни Родины, ни матери",- пишет в своем Facebook юрист Илья Ремесло.

Глава волгоградского Союза ветеранов Александр Струков так же выразил негодование и потребовал от правоохранителей дать правовую оценку действиям сторонников Алексея Навального.

Источник: nnm.me