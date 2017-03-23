Радио «Говорит Москва» — программа «Против всех»

На радиостанции «Говорит Москва» есть весьма специфический формат передачи: гость студии «против всех». Звонки в студию, письма в эфир берутся только те, что «против» находящегося в студии.



И вот, что получилось…

Хронометраж:

00:21 – О ситуации на Донбассе.

04:20 – О выдаче Российских паспортов гражданам, проживающим на Донбассе.

05:05 – Почему партию ПВО не пустили на выборы в государственную думу

06:46 – Как вы оцениваете работу государственной думы?

08:46 – Какие у вас отношения с Евгением Федоровым на сегодняшний день?

10:40 – Какая идеология у вашей партии?

13:52 – Почему вы не объединяетесь с парламентскими партиями?

16:56 – До каких пор будут продолжаться обстрелы Донбасса?

19:20 – О фильме Алексея Навального.

23:38 – О преемственности власти в России.

27:58 – Не хотите ли вы объединиться с последователями концепции общественной безопасности?

29:02 – Почему президент не отправит правительство в отставку?

29:40 – О подъеме патриотических настроений.

33:05 – С чего вы начнете свою деятельность, когда придете к власти?

35:49 – О государственных продовольственных магазинах.

37:25 – Почему вы выступаете с поддержкой Владимира Путина?

40:00 – Что происходит в Китае?

40:40 – О борьбе с коррупцией.

42:34 – Ваше отношение к вопросу о восстановлении крестьянства.