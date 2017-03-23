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Радио «Говорит Москва» — программа «Против всех»

09:30. 23 марта 2017 Просмотров - 152 Один комментарий Опубликовал:

На радиостанции «Говорит Москва» есть весьма специфический формат передачи: гость студии «против всех». Звонки в студию, письма в эфир берутся только те, что «против» находящегося в студии.

И вот, что получилось…

Хронометраж:

00:21 – О ситуации на Донбассе.
04:20 – О выдаче Российских паспортов гражданам, проживающим на Донбассе.
05:05 – Почему партию ПВО не пустили на выборы в государственную думу
06:46 – Как вы оцениваете работу государственной думы?
08:46 – Какие у вас отношения с Евгением Федоровым на сегодняшний день?
10:40 – Какая идеология у вашей партии?
13:52 – Почему вы не объединяетесь с парламентскими партиями?
16:56 – До каких пор будут продолжаться обстрелы Донбасса?
19:20 – О фильме Алексея Навального.
23:38 – О преемственности власти в России.
27:58 – Не хотите ли вы объединиться с последователями концепции общественной безопасности?
29:02 – Почему президент не отправит правительство в отставку?
29:40 – О подъеме патриотических настроений.
33:05 – С чего вы начнете свою деятельность, когда придете к власти?
35:49 – О государственных продовольственных магазинах.
37:25 – Почему вы выступаете с поддержкой Владимира Путина?
40:00 – Что происходит в Китае?
40:40 – О борьбе с коррупцией.
42:34 – Ваше отношение к вопросу о восстановлении крестьянства.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

  • 16 12
    Владимир 23 марта 2017 в 10:09 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Выборы в стране должны быть обязательными для всех,проводится в рабочий день с оплатой,должны предусмотрены все пункты,как и против всех,потому как должно учитываться каждое мнение.Тогда мы узнаем истинную ситуацию в стране.
    Полагаться только на мнение пенсионеров смотрящих зомбоящик – абсурд!
    Каждый должен проконтролировать в инете не был ли изменён его голос.
    К выборам должны быть допущены все партии и движения.
    Каждый 500 000 голосов должны быть представлены в думе.
    Немедленный отзыв депутата за игнорирование интересов своих избирателей!

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