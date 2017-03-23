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Путин: Российская армия способна отразить любую агрессию (ВИДЕО)

21:23. 23 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:
Путин: Российская армия способна отразить любую агрессию (ВИДЕО) | Русская весна

Вооружённые силы России способны отразить любую агрессию, защитить нашу страну и её союзников.

Такую оценку армии дал Владимир Путин в ходе церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности. Глава государства отдельно поблагодарил военных, участвующих в антитеррористической операции в Сирии, а также обозначил задачи, которым представители силовых структур должны уделить особое внимание.

Представление высших офицеров президенту традиционно проходит в Георгиевском зале Кремля, который назван в честь ордена Георгия Победоносца.

Величественное помещение считается своего рода храмом воинской доблести. Его своды украшены золотыми звёздами и орденскими повязками с надписью «За службу и храбрость». 

По стойке смирно стоят 40 генералов. Получив новые звания и должности, высшие офицеры обязаны представляться верховному главнокомандующему. 

В одном зале — контрразведчики и спасатели, полицейские и военнослужащие. В самом начале своего выступления Владимир Путин отметил заслуги армейских офицеров.

«За последние годы серьезно укрепились наши вооруженные силы. Они способны отразить любую агрессию против России, защитить и наших граждан, нашу страну, и наших союзников. Сегодня в этом зале высшие офицеры, которые участвуют в операции российской армии против террористов Сирии. Хочу поблагодарить вас за высокий профессионализм, за мужество и за героизм», — отметил президент России. 

В Сирии проверку боем прошло новейшее российское оружие. Террористов били и многофункциональные бомбардировщики Су-34 и крылатые ракеты «Калибр». На вооружение встает передовая и часто не имеющая аналогов в мире техника. Россия обновляет арсенал в рамках госпрограммы вооружений.

К 2020 году доля современных образцов достигнет 70%.

«Мы будем и дальше развивать оборонный потенциал страны, оснащать все виды и рода войск вооружением и техникой нового поколения. В первую очередь, это касается стратегических ядерных сил. До конца 2020 года их оснащенность современным вооружением должна превысить 60%, а по отдельным параметрам 90%. В сдерживании потенциального агрессора растет роль высокоточных средств поражения. Их характеристики в полной мере подтвердились в ходе боев с террористами в Сирийской арабской республике. К 2021 году ударный потенциал высокоточного оружия нашей армии и флота должен увеличиться в 4 раза. Повыситься и боевая мощь сил общего назначения, которые играют ключевую роль в наземных операциях», — сказал Путин.

Совершенствуются и сами солдаты. Полигоны загружены почти на 100%. В прошлом году провели почти 4 тысячи учений. У армии перенимают практику внезапной проверки боеготовности в Росгвардии, чьи бойцы провели первые в истории маневры. Тренировались отбивать атаки террористов на особо охраняемые объекты.

«Прошедшая на прошлой неделе первая внезапная проверка боеготовности гвардейцев, показала высокий уровень их выучки. Важно сделать новую службу высокомобильной, оснастить современным оружием и техникой. И конечно, сохранить лучшие традиции вошедших в нее частей и соединений», — заявил глава государства.

Президент подчеркивает, что от эффективности работы всех силовых структур зависит национальная безопасность. И не важно, какую форму они носят — и спасатель и морской офицер стоят на защите страны, как сегодня в Кремле — плечом к плечу.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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