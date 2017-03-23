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Прибалтика против российской символики

20:04. 23 марта 2017 Просмотров - 198 Один комментарий Опубликовал:
latvija_spare
 
Как известно, уже более 10 лет Прибалтика во всех своих бедах почему-то винит Россию, а самих русских называет оккупантами, которые не имели никакого права заселяться на прибалтийских землях. Нельзя не заметить, что с каждым годом эта ненависть растет всё больше и больше, а обвинения порой уже доходят до настоящего абсурда.
 
Для примера можно привести одну из последних новостей -  в Латвии начали проверку из-за того, что в машине сотрудника МВД был замечен российский флаг. Причем это был даже не огромный флаг, как многие могли себе представить, а просто небольшое украшение автомобиля. Не удивлюсь, если это был обычный брелок или ленточка.
 
На данный момент уже идет проверка по этому делу. Министерство внутренних дел будет вести разбирательство, имеют ли право сотрудники ведомства размещать символику другого государства в своем авто. Может еще и госизменой назовут?
 
Кстати, таких примеров можно найти огромное количество. Стоит только вспомнить прошлый год, когда в Латвии запретили давать новорожденным детям русские имена, а самим гражданам и вовсе говорить по-русски, при том, что этот язык считается родным для 35 процентов населения. Не иначе, как русофобией это назвать нельзя.
 
Метки: Латвия, прибалтика, российская символика, русофобия, страны прибалтики
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Один комментарий»

  • 11786 7536
    Вьеха 23 марта 2017 в 21:04 Ссылка Пометить
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    Вот только не десять лет, а в несколько раз больше. В начале 80-х была в Риге, основная тема разговоров местных – обиды на русских. Сейчас у них хоть есть причины страдать, а тогда нам, приезжим, вообще непонятно было, чем они так недовольны. Агония.

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