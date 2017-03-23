Предсказание Михаэля Лайтмана о новом Холокосте евреев вызвало шок даже у антисемитов!
Да, да, и я тоже в шоке! Буквально вчера я опубликовал статью: "Когда правду нельзя нейтрализовать ложью, её объявляют экстремизмом!", где рассказал о том, что большая группа евреев (уже почти 100 человек) подписалась под жалобой некоего Ехидного Дугласа, который обратился к администрации сайта "КОНТ", мол, писатель Антон Благин "цитирует идеолога нацизма Йозефа Геббельса! А это, дескать, запрещено законами РФ". Что из их инициативы вышло, я тоже рассказал в вышеупомянутой статье. А поскольку поднятая тема оказалась резонансной, то за сутки статья собрала только комментариев более 200 штук! Причём один интересней другого. А один из них вообще потряс меня своей прямотой и даже жёсткостью. Он был написан блогером с ником Камень, а обращён не ко мне, а к евреям, подписавшим эту жалобу.
Камень: "посмотрел комментарии, многие, оказываются, думают также. Это радует! Все эти жидопида...сы по своей ублюдочной сущности и параличу говённого мозга даже не могут допустить мысль, что грядущий "конец света" — это конец их "света", который есть тьма сатанизма и человеконенавистничества! И что осталось им здесь, на Руси, считанные месяцы тухнуть.
У так называемых "хозяев мира" всё готово к переформатированию геополитических и финансово-экономических отношений в мире. Самое примечательное в этом то, что, раз Правда вылезает из мешка и не как шило, а как цунами, особенно последние 5-7 лет, то для корректного переформатирования надо кого-то сдать, кого-то назначить виновным...
Назначат виновными, конечно, своих же, жидов-неудачников, меньших братьев, чтоб самим "соскочить", так как больше некого! Все уже давно всё знают и понимают, откуда ноги растут...
Под нож отправят всю "мировую элиту", а вместе с этим и сефардов, и ашкеназов, и родственных им жидовствующих...
А эти безмозглые ублюдки руки потирают и ждут: вот де, придёт Машиах и нам даст порулить, хоть мы и кухарки, да, мол, свои...
Хер вам, уроды! Ваши вам же устроят холокост, но уже не липовый! ... То, что процесс запущен уже месяца 2-3 назад — очевидно! Проект "Украина" закрыт... Заявления Игоря Беркута о постройке "небесного Иерусалима" в Украине — тому свидетельство! Всё это — не более, как глобальная провокация под холокост!
Думайте, уроды! Так что, пора уже начинать ссаться кипятком и собирать чемоданы в эрец-Израиль, если вас там примут, как недоношенных".
К этой информации, изложенной в письменном виде блогером Камень, можно по-разному относится. Её можно воспринять и как предупреждение, и как "антисемитскую ругань", и как попытку выдать желаемое за действительное, чтобы нагнать страха на евреев...
Однако, тем же днём друзья прислали мне вот эту совершенно свежую видеозапись с выступлением известного каббалиста Михаэля Лайтмана, и всё вышенаписанное вдруг обрело большой вес.
Михаэль Лайтман — основатель и руководитель Международной Академии Каббалы и Института исследования Каббалы им. Й. Ашлага, член Всемирного Совета Мудрецов. Ученик каббалиста Баруха Ашлага. Кандидат философских наук.
Ведущий в телестудии задаёт М.Лайтману вопрос: может ли человек, поддерживающий нацистов, стать каббалистом?
М.Лайтман: Вполне! Да. Может! Нацисты считали, что они выполняют великую миссию, что они избавляют мир от зла, которое находится в евреях! И на самом деле в евреях находится зло! Только это зло надо исправить, и тогда исправится мир! А не исправляя евреев, мир не исправишь! Вот тут вся проблема. А евреи сами не исправляются! Поэтому нацисты считали, что если мы будем их, евреев, уничтожать, мы таким образом улучшим мир! Это миссия наша! — так считали нацисты. И по сей день считают! Им нельзя в этом отказать. Это имеет место — такой вывод. Потому что, если зло находится в евреях, а оно находится в них именно — разбито свойство отдачи любви от общей системы Адама, и если евреи его не исправят, значит весь мир будет страдать! А если евреи его исправят, значит весь мир будет наслаждаться вечной и совершенной жизнью! А если не исправляются евреи, что сделать? Значит, если мы уничтожим их, мы избавим мир от всех источников страданий! И логика эта абсолютно каббалистическая! <...> Любое развитое общество проходит состояние демократии и затем доходит до нацизма. Обязательно! Потому что оно стремится к освобождению от эгоизма, только с обратной стороны! А потому что евреи не работают правильно! И поэтому будут возникать проблемы в Америке, но только среди евреев! И поэтому следующее истребление евреев может начаться в Америке! Причём намного-намного шире, глубже и мощнее, чем в Германии!
Ведущий: чего же история повторяется? Ведь проходили уже!
М.Лайтман: законы природы неизменны! Если мы не выполняем их, то они повторяются! Мы пускаем их снова по кругу.
Ведущий: ну то есть, на вопрос: "может ли нацист стать каббалистом?" Вы отвечаете: "может!"
М.Лайтман: нечто похожее мы видим среди евреев, которые должны были стать каббалистами. Они в своём роде становятся нацистами!
Ведущий: в чём?!
М.Лайтман: в том, что они считают себя особыми! Что они считают, что они — "особая раса", никому и ничего не должная, и так далее... Не хотят слышать о своей обязанности относительно всех народов, — это и есть возвышение себя над другими, свойственное нацизму! Так что, я бы сказал, что сегодня это проявляется довольно сильно у евреев!
Ведущий: Вы не боитесь вот так прямо всё говорить?
М.Лайтман: я не боюсь ничего, потому что тут некуда бояться! Времени не осталось! Автор книги "Зоар" в предисловии к ней и в конце написал: "все проблемы и все страдания мира только из-за евреев!" Прямым текстом написал!
Ну и как тут после этих высказываний каббалиста М.Лайтмана относиться к словам блогера Камень: "Назначат виновными, конечно, своих же, жидов-неудачников, меньших братьев, чтоб самим "соскочить", так как больше некого! Все уже давно всё знают и понимают, откуда ноги растут... Под нож отправят всю "мировую элиту", а вместе с этим и сефардов, и ашкеназов, и родственных им жидовствующих... А эти безмозглые ублюдки руки потирают и ждут: вот де, придёт Машиах и нам даст порулить, хоть мы и кухарки, да, мол, свои... Хер вам, уроды! Ваши вам же устроят холокост, но уже не липовый!"
А ведь слова Михаэля Лайтмана можно однозначно расценивать как психологическую подготовку общества с помощью СМИ к мысли о неизбежности нового холокоста евреев... Дескать, всё зло от них, евреев, а они не хотят исправляться! М.Лайтман именно так всё и объясняет!
В продолжение темы две статьи:
1. "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи".
2. "Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло..."
23 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин
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http://mirtesen.ru/people/835540825
“Евреи не знают для чего их назвали избранными и почему остальных им назвали -скотами(гой). Евреи были приготовлены в качестве последней жертвы, от которой можно получить самый цимес в смысле энергетического топлива для пришельцев(чужаков)-нифилим и анунаков в период конца устроенного ими на Земле апокалипсиса. Но, теперь и они спасутся.) Только, как писали каббалисты-необходимо будет десятину отдать туда, где проживаешь.”
Чего не знают евреи
24 февраля, 11:36
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Поскольку “хеноцид” будет энергетическим, из космоса, захват ими судебной системы – просто лохотрон.
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Еврей-EBR, выведены генетическим путём эбрами в 500 году для оккупации планеты Земля и запрограммированы ими же на паразитизм и насилие. Исправить это сатанинское племя невозможно! Хотя заложенные в них программы уже более не поддерживаются и не работают, но они с завидным упрямством продолжают исполнять эти программы в автомоторном режиме, хотя есть некоторые из них, которые встали на путь исправления. Но ложь, обман, воровство видимо у них заложено в генах и этого не искоренить. Системой Управления Земли все они будут аннигилированы. Им была дана возможность в переходный период в 12 лет с 2012 по 2024 год встать на путь исправления, но они по этому пути не пошли. Что ж, это их выбор!
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Они же сами открыто говорят что все ЕВРЕИ ЭТО ЕСТЬ ЗЛО на планете -И что?
А ничего!
-Потому что они прекрасно выучили и изучили психологию гоев.А гои, по своему менталитету,не способны охватить тот масштаб всей деятельности евреев по планете.Мы можем этот масштаб видеть на примере высказываний всех мировых СМИ и ТВ на всех континентах,чётко говорящих и показывающих как по команде из одного Центра! -(но это лишь один пример который можно охватить и увидеть) -А ведь вся подкожная их работа (а это я думаю процентов 90%)Людям не видна!!! -Вот в этом их (евреев) И КОЗЫРЬ!!
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Благин испужался :-)
Сухие ветки, Благин! Сухие ветки. Будь готов!
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Ратник, так ты первый в костёр сухих веток пойдёшь! Ты же жид, маскирующийся под славянина!
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Интересное совпадение у жидёнка этого карма 666