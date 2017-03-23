Предсказание Михаэля Лайтмана о новом Холокосте евреев вызвало шок даже у антисемитов!

Да, да, и я тоже в шоке! Буквально вчера я опубликовал статью: "Когда правду нельзя нейтрализовать ложью, её объявляют экстремизмом!", где рассказал о том, что большая группа евреев (уже почти 100 человек) подписалась под жалобой некоего Ехидного Дугласа, который обратился к администрации сайта "КОНТ", мол, писатель Антон Благин "цитирует идеолога нацизма Йозефа Геббельса! А это, дескать, запрещено законами РФ". Что из их инициативы вышло, я тоже рассказал в вышеупомянутой статье. А поскольку поднятая тема оказалась резонансной, то за сутки статья собрала только комментариев более 200 штук! Причём один интересней другого. А один из них вообще потряс меня своей прямотой и даже жёсткостью. Он был написан блогером с ником Камень, а обращён не ко мне, а к евреям, подписавшим эту жалобу.

Камень: "посмотрел комментарии, многие, оказываются, думают также. Это радует! Все эти жидопида...сы по своей ублюдочной сущности и параличу говённого мозга даже не могут допустить мысль, что грядущий "конец света" — это конец их "света", который есть тьма сатанизма и человеконенавистничества! И что осталось им здесь, на Руси, считанные месяцы тухнуть.

У так называемых "хозяев мира" всё готово к переформатированию геополитических и финансово-экономических отношений в мире. Самое примечательное в этом то, что, раз Правда вылезает из мешка и не как шило, а как цунами, особенно последние 5-7 лет, то для корректного переформатирования надо кого-то сдать, кого-то назначить виновным...

Назначат виновными, конечно, своих же, жидов-неудачников, меньших братьев, чтоб самим "соскочить", так как больше некого! Все уже давно всё знают и понимают, откуда ноги растут...

Под нож отправят всю "мировую элиту", а вместе с этим и сефардов, и ашкеназов, и родственных им жидовствующих...

А эти безмозглые ублюдки руки потирают и ждут: вот де, придёт Машиах и нам даст порулить, хоть мы и кухарки, да, мол, свои...

Хер вам, уроды! Ваши вам же устроят холокост, но уже не липовый! ... То, что процесс запущен уже месяца 2-3 назад — очевидно! Проект "Украина" закрыт... Заявления Игоря Беркута о постройке "небесного Иерусалима" в Украине — тому свидетельство! Всё это — не более, как глобальная провокация под холокост!

Думайте, уроды! Так что, пора уже начинать ссаться кипятком и собирать чемоданы в эрец-Израиль, если вас там примут, как недоношенных".

К этой информации, изложенной в письменном виде блогером Камень, можно по-разному относится. Её можно воспринять и как предупреждение, и как "антисемитскую ругань", и как попытку выдать желаемое за действительное, чтобы нагнать страха на евреев...

Однако, тем же днём друзья прислали мне вот эту совершенно свежую видеозапись с выступлением известного каббалиста Михаэля Лайтмана, и всё вышенаписанное вдруг обрело большой вес.

Михаэль Лайтман — основатель и руководитель Международной Академии Каббалы и Института исследования Каббалы им. Й. Ашлага, член Всемирного Совета Мудрецов. Ученик каббалиста Баруха Ашлага. Кандидат философских наук.

Ведущий в телестудии задаёт М.Лайтману вопрос: может ли человек, поддерживающий нацистов, стать каббалистом?

М.Лайтман: Вполне! Да. Может! Нацисты считали, что они выполняют великую миссию, что они избавляют мир от зла, которое находится в евреях! И на самом деле в евреях находится зло! Только это зло надо исправить, и тогда исправится мир! А не исправляя евреев, мир не исправишь! Вот тут вся проблема. А евреи сами не исправляются! Поэтому нацисты считали, что если мы будем их, евреев, уничтожать, мы таким образом улучшим мир! Это миссия наша! — так считали нацисты. И по сей день считают! Им нельзя в этом отказать. Это имеет место — такой вывод. Потому что, если зло находится в евреях, а оно находится в них именно — разбито свойство отдачи любви от общей системы Адама, и если евреи его не исправят, значит весь мир будет страдать! А если евреи его исправят, значит весь мир будет наслаждаться вечной и совершенной жизнью! А если не исправляются евреи, что сделать? Значит, если мы уничтожим их, мы избавим мир от всех источников страданий! И логика эта абсолютно каббалистическая! <...> Любое развитое общество проходит состояние демократии и затем доходит до нацизма. Обязательно! Потому что оно стремится к освобождению от эгоизма, только с обратной стороны! А потому что евреи не работают правильно! И поэтому будут возникать проблемы в Америке, но только среди евреев! И поэтому следующее истребление евреев может начаться в Америке! Причём намного-намного шире, глубже и мощнее, чем в Германии!

Ведущий: чего же история повторяется? Ведь проходили уже!

М.Лайтман: законы природы неизменны! Если мы не выполняем их, то они повторяются! Мы пускаем их снова по кругу.

Ведущий: ну то есть, на вопрос: "может ли нацист стать каббалистом?" Вы отвечаете: "может!"

М.Лайтман: нечто похожее мы видим среди евреев, которые должны были стать каббалистами. Они в своём роде становятся нацистами!

Ведущий: в чём?!

М.Лайтман: в том, что они считают себя особыми! Что они считают, что они — "особая раса", никому и ничего не должная, и так далее... Не хотят слышать о своей обязанности относительно всех народов, — это и есть возвышение себя над другими, свойственное нацизму! Так что, я бы сказал, что сегодня это проявляется довольно сильно у евреев!

Ведущий: Вы не боитесь вот так прямо всё говорить?

М.Лайтман: я не боюсь ничего, потому что тут некуда бояться! Времени не осталось! Автор книги "Зоар" в предисловии к ней и в конце написал: "все проблемы и все страдания мира только из-за евреев!" Прямым текстом написал!

Ну и как тут после этих высказываний каббалиста М.Лайтмана относиться к словам блогера Камень: "Назначат виновными, конечно, своих же, жидов-неудачников, меньших братьев, чтоб самим "соскочить", так как больше некого! Все уже давно всё знают и понимают, откуда ноги растут... Под нож отправят всю "мировую элиту", а вместе с этим и сефардов, и ашкеназов, и родственных им жидовствующих... А эти безмозглые ублюдки руки потирают и ждут: вот де, придёт Машиах и нам даст порулить, хоть мы и кухарки, да, мол, свои... Хер вам, уроды! Ваши вам же устроят холокост, но уже не липовый!"

А ведь слова Михаэля Лайтмана можно однозначно расценивать как психологическую подготовку общества с помощью СМИ к мысли о неизбежности нового холокоста евреев... Дескать, всё зло от них, евреев, а они не хотят исправляться! М.Лайтман именно так всё и объясняет!

В продолжение темы две статьи:

1. "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи".

2. "Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло..."

23 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин