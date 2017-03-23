Польша Украине: работы не будет

В условиях миграционного кризиса в Европе польское правительство упразднило документ под названием "Миграционная политика Польши", принятый в 2012 году. Вице-министр внутренних дел Якуб Скиба заявил, что предыдущий документ не давал возможности адекватно реагировать на миграционный кризис и экономическую миграцию из Украины. Законопроект о новых правилах трудоустройства в Польше находился на рассмотрении у Комитета Совета Министров Польши.

2 сентября 2016 года в Польше вступил в силу закон, согласно которому, упрощается получение карты поляка, которая подтверждает принадлежность к польскому народу и дает возможность в дальнейшем получить польское гражданство. Это может усилить и без того интенсивный отток украинцев в Польшу.

Карта поляка — это документ, который выдается лицам, не имеющим польского гражданства, но являющихся гражданами стран постсоветского пространства. Многие польские работодатели заинтересованы в бонусах для владельцев карты поляка, как способа привлечь в страну более дешевые рабочие руки с Украины.

Евродепутат от правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ришард Чарнецкий, комментируя статистику Евростата о количестве беженцев, которых приняли страны ЕС, сказал, что "Польша приняла уже 400 тысяч беженцев из Украины, и, таким образом, мы на втором месте после немцев (среди стран ЕС) по количеству принятых беженцев".

МИД заявил, что украинцы, которые приезжают в Польшу создают достаточно высокую миграционную нагрузку для страны, когда остаются в Польше, получив визу.

18 марта во Вроцлаве состоялись митинги "за" и "против" Украины. По мнению одних поляков украинцы тормозят развитие экономики тем, что готовы работать за меньшую зарплату, оставляя поляков без высокооплачиваемой работы. Другие говорили о гостеприимности поляков и необходимости интеграции украинцев.

Сейчас во Вроцлаве трудится около 40 тыс. украинских граждан. Пресс-секретарь движения "Всепольская молодёжь" Матеуш Плавский заявил журналистам, что наплыв украинцев выгоден иностранному капиталу в Польше, а не полякам.

Для справки: официально на территории России постоянно пребывают 2,3 млн граждан Украины, однако неофициальные данные свидетельствуют о том, что их число может быть вдвое большим. Более того, стоит учитывать, что значительное число жителей Украины за последние 20 лет получили российское гражданство и постоянно проживают на территории России.

Неоднозначное отношение поляков к украинским мигрантам заставляет власти Польшу пересматривать миграционную политику. Какой она станет и сможет ли защитить рабочие места граждан Польши?