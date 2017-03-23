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По следам наших публикаций. Обнаружены клоны. Продолжение

14:50. 23 марта 2017 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:

Получила продолжение тема, описанная  в моём блоге Pravosudija.net в сентябре-октябре 2016 года, о британских клонах ведущих российских компаний.

http://pravosudija.net/article/po-sledam-nashih-publikaciy-obnaruzheny-klony

http://pravosudija.net/article/pismo-chitatelya-klyuchevoy-aktiv-budushchego

http://pravosudija.net/article/sbezhal-iz-pod-venca

В Росреестре может обнаружиться крупная недостача оригиналов документов, до 20 процентов.( Права собственности на самые крупные российские стратегические предприятия! В разговоре звучало даже слово Норникель, но может мне и показалось. Как бы то ни было, речь шла о самых крупных предприятиях). Злые языки утверждают, что документы изъяты и заменены на поддельные, оригиналы вывезены в некоторые европейские страны. Приключилась эта подмена довольно давно, но до сих пор наши олигархи либо пребывают в неведении, либо не желают смотреть в глаза надвигающейся белой полярной лисичке.

После публикаций последовала реакция.

http://www.newsru.com/finance/21oct2016/ukruoilclones.html

РБК: в Великобритании нашлись непонятные “клоны” крупнейших российских нефтяных компаний

время публикации: 21 октября 2016 г., 10:15 | последнее обновление: 21 октября 2016 г., 10:30

Почти у всех крупнейших российских нефтяных компаний, включая “Роснефть”, “Газпром нефть” и “Лукойл”, обнаружились британские “двойники”. Компании говорят, что ничего про них не знали, и опасаются мошенничества, пишет РБК.

В публичном реестре Великобритании представлено по меньшей мере семь “дочек” российских нефтяных корпораций, зарегистрированных с марта по июль 2016 года. ЭтоRosneft Oil Company Ltd., PJSC Tatneft Ltd., JSC Transneft Ltd., Oil Company LUKOIL Ltd., Surgutneftegas Ltd., PJSOC Bashneft Ltd., Public Joint Stock Company Gazprom Neft Ltd.

Шесть из семи фирм первоначально были зарегистрированы по одному и тому же адресу (27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX), который делят более 970 компаний.

Во всех случаях учредителями указаны “Роснефтегаз” и “Роснефть”, “Газпром”, “Лукойл”, Росимущество, а также их акционеры. При этом имена директоров совпадают с именами российских топ-менеджеров, включая Игоря Сечина, Вагита Алекперова, Александра Дюкова, Николая Токарева, Владимира Богданова и других.

Источники РБК как минимум в двух российских компаниях говорят, что британские “клоны” не имеют к этим компаниям никакого отношения. Большинство опрошенных представителей компаний не знали о существовании “двойников”.

И вот, новое продолжение этой щекотливой темы увода активов:

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/23/682342-dvoiniki-neftyanih-kompanii

Двойники российских нефтяных компаний в Великобритании лишатся регистрации

Сведения о них будут удалены из публичного реестра компаний страны

«Транснефть», «Татнефть», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» добились аннулирования своих двойников из публичного реестра компаний Великобритании: соответствующие решения опубликовали Верховный суд страны и регистратор компаний (Companies House). 

Источник: pravosudija.net

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