По следам наших публикаций. Обнаружены клоны. Продолжение

Получила продолжение тема, описанная в моём блоге Pravosudija.net в сентябре-октябре 2016 года, о британских клонах ведущих российских компаний.

После публикаций последовала реакция.

РБК: в Великобритании нашлись непонятные “клоны” крупнейших российских нефтяных компаний

время публикации: 21 октября 2016 г., 10:15 | последнее обновление: 21 октября 2016 г., 10:30

Почти у всех крупнейших российских нефтяных компаний, включая “Роснефть”, “Газпром нефть” и “Лукойл”, обнаружились британские “двойники”. Компании говорят, что ничего про них не знали, и опасаются мошенничества, пишет РБК.

В публичном реестре Великобритании представлено по меньшей мере семь “дочек” российских нефтяных корпораций, зарегистрированных с марта по июль 2016 года. ЭтоRosneft Oil Company Ltd., PJSC Tatneft Ltd., JSC Transneft Ltd., Oil Company LUKOIL Ltd., Surgutneftegas Ltd., PJSOC Bashneft Ltd., Public Joint Stock Company Gazprom Neft Ltd.

Шесть из семи фирм первоначально были зарегистрированы по одному и тому же адресу (27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX), который делят более 970 компаний.

Во всех случаях учредителями указаны “Роснефтегаз” и “Роснефть”, “Газпром”, “Лукойл”, Росимущество, а также их акционеры. При этом имена директоров совпадают с именами российских топ-менеджеров, включая Игоря Сечина, Вагита Алекперова, Александра Дюкова, Николая Токарева, Владимира Богданова и других.

Источники РБК как минимум в двух российских компаниях говорят, что британские “клоны” не имеют к этим компаниям никакого отношения. Большинство опрошенных представителей компаний не знали о существовании “двойников”.