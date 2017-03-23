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Организаторы “Евровидения” предложили транслировать выступление Самойловой в прямом эфире

21:50. 23 марта 2017 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Организаторы "Евровидения" предложили транслировать выступление Самойловой в прямом эфире

Юлия Самойлова © EPA/RUSSIAN TV CHANNEL 1 PRESS SERVICE


Европейский вещательный союз отмечает, что данное предложение является беспрецедентным шагом, направленным на сохранение "аполитичного характера песенного конкурса"

Европейский вещательный союз (ЕВС) выступил с предложением к Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой для показа на песенном конкурсе "Евровидение-2017". Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе организации.

"Принимая во внимание то, что власти Украины могут сохранить в силе запрет (на въезд на территорию страны для Самойловой — прим. ТАСС), а также стремясь сохранить аполитичный характер песенного конкурса "Евровидение", ЕВС активно работал над поиском решения и предпринял беспрецедентный шаг, предложив российскому Первому каналу возможность дать шанс Юлии остаться участником конкурса в этом году и исполнить в прямой трансляции свою песню во время второго полуфинала", — говорится в заявлении ЕВС.
В организации подчеркнули, что еще никогда прежде участникам не предлагалась возможность выступить на конкурсе не в живую, а транслировать свое выступление.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Самойловой въезд в страну на три года. СБУ утверждает, что, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, она нарушила постановление кабинета министров Украины, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

Организаторы "Евровидения" предложили транслировать выступление Самойловой в прямом эфире

Источник: nnm.me

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