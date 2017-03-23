Организаторы “Евровидения” предложили транслировать выступление Самойловой в прямом эфире

Европейский вещательный союз отмечает, что данное предложение является беспрецедентным шагом, направленным на сохранение "аполитичного характера песенного конкурса"

Европейский вещательный союз (ЕВС) выступил с предложением к Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой для показа на песенном конкурсе "Евровидение-2017". Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе организации.



"Принимая во внимание то, что власти Украины могут сохранить в силе запрет (на въезд на территорию страны для Самойловой — прим. ТАСС), а также стремясь сохранить аполитичный характер песенного конкурса "Евровидение", ЕВС активно работал над поиском решения и предпринял беспрецедентный шаг, предложив российскому Первому каналу возможность дать шанс Юлии остаться участником конкурса в этом году и исполнить в прямой трансляции свою песню во время второго полуфинала", — говорится в заявлении ЕВС.

В организации подчеркнули, что еще никогда прежде участникам не предлагалась возможность выступить на конкурсе не в живую, а транслировать свое выступление.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Самойловой въезд в страну на три года. СБУ утверждает, что, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, она нарушила постановление кабинета министров Украины, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

Источник: nnm.me