Новости Украины и Новороссии 23 марта 2017

Премьер Украины летит в Харьковскую область в связи с взрывами боеприпасов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в связи с пожаром на складе боеприпасов летит в Харьковскую область.

«Сегодня получил информацию о взрывах на складе боеприпасов под Харьковом. Сейчас вылетаю на место. Главное — обеспечить безопасность граждан», — написал Гройсман в микроблоге Твиттер.

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Взрывы в Балаклее — диверсия, — Матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что из-за пожара на складах боеприпасов в городе Балаклее Харьковской области организована семикилометровая зона безопасности. Также он назвал происходящее на складах в Балаклее «результатом диверсии», которая произошла в 2:46 по киевскому времени на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения.(танковые и артиллерийские снаряды 125-мм и 152-мм). Пожар, по словам Матиоса, и вызвал детонацию боеприпасов. Общая площадь арсенала — 368 га и 138 тысяч тонн боеприпасов. Читайте также: Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Харьковской области, эвакуирован почти весь город (+КАРТА, ФОТО, ВИДЕО) По словам Матиоса, из Киева вылетел борт с комиссией под руководством заместителя министра обороны по вооружению Павловского. По причине расширения площади пожара и невозможности его локализации в данный момент зона эвакуации расширена за счет прилегающих к Балаклее населенных пунктов Вербовка и Яковенково. На место пожара прибыла тяжелая противопожарная бронетехника Минобороны. К вылету готовится БПЛА для установления реальных объемов пораженной взрывами площади арсенала.

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ООН требует от Порошенко срочно погасить долг перед пенсионерами Донбасса

В ООН призвали власти Украину срочно начать выплату пенсий и организовать их получение внутренне перемещенными лицами и гражданами Украины, проживающими на Донбассе.

К этому призвала заместитель главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калгун.

«Калгун выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся с доступностью получения пенсионных выплат. Она отметила, что в настоящее время пенсионеры вынуждены переживать массу неудобств, чтобы получить их законно заработанные пенсии, потому что процедура получения пенсий затруднена. По ее мнению, эту ситуацию нужно срочно решать», — говорится в сообщении.

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ДНР выплатит помощь ветеранам с оккупированных территорий и привезёт их на парад в Донецк

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на оккупированных Украиной территориях, смогут посетить парад Победы 9 мая в Донецке, им также будет оказана помощь в транспортировке. Об этом Глава ДНР Александр Захарченко заявил в ходе прямой линии. «Это наш общий парад. Девятое мая — праздник всех людей, которые помнят свое прошлое. Я с удовольствием приглашаю всех ветеранов ВОВ на празднование этой святой даты», — сказал Захарченко. Читайте также: Захарченко заявил о начале многоуровневой интеграции с Россией «Прекрасно понимаю, что мы не можем забрать каждого из домов, в которых они живут, но на пунктах пропуска — я дам поручение министру транспорта, чтобы в этот день организовать автобусы, которые довезут ветеранов на парад и обратно до пунктов пропуска. Это мы сможем сделать, поэтому ждем в гости», — заключил Захарченко. Кроме того, ДНР готова выплатить 5 тысяч рублей разовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на оккупированных территориях Донбасса.

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Немецкие СМИ о Евровидении без Юлии Самойловой: Чудовищный, омерзительный скандал…

Несмотря на то, что большинство центральных СМИ Германии придерживаются русофобской линии, диктуемой из Берлина, ни одно из крупных изданий страны не выступило в поддержку решения Украины о запрете на въезд для участницы Евровидения из России.

О происшедшем сообщили почти все значимые СМИ Германии, причем большинство из них охарактеризовало решение Киева как «скандальное», а новостной телеканал n-tv назвал запрет «чудовищным».

«Взаимопонимание между народами – это то, о чем не в последнюю очередь должна идти речь на европейском песенном конкурсе, что, впрочем, не ощущается в последние дни. Вместо этого соревнование превращается в площадку политической ссоры между Россией и Украиной», — сообщается на сайте телеканала.

Помимо этого, телеканал отмечает «глубокое разочарование организаторов Евровидения – Европейского вещательного союза – в связи с решением Киева».

Популярное немецкое издание Stern отмечает, что подобный случай «является единственным в своем роде за всю историю Евровидения, поскольку еще никогда до этого страна, проводящая у себя конкурс, не запрещала въезд участнику из другого государства».

В качестве одного из вариантов решения проблемы издание предложило «оказать давление на Украину и пригрозить ей переносом места проведения песенного конкурса». Впрочем, данный вариант журналисты Stern считают «нереалистичным из-за близости даты проведения мероприятия, запланированного на 13 мая».

Параллельно немецкие СМИ продемонстрировали дикость реакции Киева на запрет для Юлии Самойловой. В частности, на сайте новостей телеканала ARD в данной связи сообщается следующее:

«На Украине решение о запрете приветствовали. Близкий к украинскому президенту политолог Тарас Березовец написал на своей странице в фейсбук следующее: «Закон восторжествовал. Юлия Самойлова наказана. Так будет с каждым, кто пренебрегает нормами украинского и международного права. Крым это Украина!», — сообщается на сайте телеканала.

Впрочем, авторитетное немецкое СМИ то ли специально, то ли случайно не процитировало целиком фейсбучный пост украинского «политолуха». А зря, ведь он тоже тянет на новый скандал, поскольку теперь угроза запрета нависла и над представительницей Армении, за березовцами и грицаками не заржавеет.

В завершение хотелось бы сообщить, что депутаты немецкого Бундестага Андрей Гунко (Andrej Hunko) и Дитер Дэм (Diether Dehm) потребовали отказа Германии от участия в Евровидении в Киеве из-за «омерзительного» отказа украинских властей впустить в страну исполнительницу из России, — сообщается на сайте парламентария из Германии.

Юрий Абрамович, ИА «Антифашист»

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Львовский мусор продолжают развозить по стране (ФОТО)

В Пулинском районе Житомирской области обнаружили несанкционированную выгрузку львовского мусора. Свалку обнаружили полицейские, а среди гор мусора — товарные чеки из магазинов Львова. Предполагают, что отходы были привезены грузовиком марки ГАЗ или КамАЗ в начале этой недели. Данный факт внесен в журнал единого учета. Как сообщает издание «Житомир. info», 22 марта экологи обнаружили в Пулинском районе 3 машины с львовским мусором. Он был выгружен за селом Большой Луг на асфальтированном участке около бывшего химического склада. Как сообщала «Русская Весна», мэр Львова Андрей Садовый предложил создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Читайте также: Мусорная катастрофа: Во Львове закроют школы и детсады

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Россия отправила на Донбасс 63-й гумконвой

Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась на Донбасс. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на МЧС РФ.

«Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону границы выехали 40 автомобилей, которые везут более 500 тонн гуманитарной помощи», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, основную массу грузов составляют детские продуктовые наборы, состоящие из молочных смесей, фруктовых, овощных и мясных пюре, молочных каш, соков.

В дороге колонна разделится на две: одна проследует в пункт пропуска «Донецк», вторая — в «Матвеев курган». Автомобили пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск.

Эта колонна стала 63-й по счету с августа 2014 года.

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Украина обиделась на Белоруссию за «оскорбления» националистов

Посольство Украины в Белоруссии заявило, что Минск в последнее время якобы зачастил с оскорблением «героев Небесной Сотни», Майдана и вообще с обвинением украинцев в экстремизме.

Заявление размещено в Facebook посольства.

«Посольство Украины в Белоруссии с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес «Героев Небесной Сотни» и защитников «Революции достоинства». Такие информационные пассажи оскорбляют честь и достоинство украинских граждан, не способствуют поддержанию авторитета Белоруссии как миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержание добрососедских отношений с Украиной», — говорится в сообщении.

Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства… Опубликовано Посольство України в Республіці Білорусь 22 марта 2017 г.

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Горит склад боеприпасов в Харьковской области, продолжается эвакуация, создана 7км зона безопасности (+КАРТА, ФОТО, ВИДЕО)

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В ночь на четверг жители небольшого города Балаклея Харьковской области проснулись от взрывов. Оказалось, что взрываются и горят склады хранения боеприпасов, расположенные сразу за городом. Информация подтверждается Министерством обороны Украины. Местные жители покидают район военной части, где располагались склады. «Взяли документы и бегом из дома», — рассказали жители Балаклеи местным СМИ. Аналогичную информацию сообщает и «Интерфакс» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах: «Информация поступила около 3 часов ночи. Склады взрываются. Идет эвакуация из пятикилометровой зоны», — сообщил глава Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский. «Первая волна эвакуации завершилась. Автобусами эвакуирована основная часть населения. Сейчас автобусы возвращаются, чтобы эвакуировать остальных. Сейчас специалисты обходят дома и проверяют, кто остался», — сообщили в райадминистрации Балаклеи. Обновлено 8.45 мск Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что из-за пожара на складах боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области организована семикилометровая зона безопасности. Обновлено 9.00 мск По причине расширения площади пожара и невозможности его локализации в данный момент зона эвакуации расширена за счет прилегающих к Балаклее населенных пунктов Вербовка и Яковенково. На место пожара прибыла тяжелая противопожарная бронетехника Минобороны, об этом сообщил главный военный прокурор Украины Матиос. К вылету готовится БПЛА для установления реальных объемов пораженной взрывами площади арсенала. Читайте также: Взрывы в Балаклее — диверсия, — Матиос

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Украинский министр рассказал, почему сорвалась встреча Порошенко и Трампа

Встреча президента Украины Петра Порошенко и лидера США Дональда Трампа находится в состоянии серьезной подготовки. Об этом в интервью рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Отвечая на вопрос, почему откладывается визит, анонсированный уже достаточно давно, министр наговорил:

«Нет, он не откладывается. Просто должно быть содержание и логика договоренностей. Кроме того, по ряду вопросов американская администрация находится в состоянии формирования. А происходящее сегодня заслуживает не поверхностного подхода, а очень щепетильного и глубокого рассмотрения. Поэтому эту встречу надо хорошо подготовить». «Когда мы все будем готовы – будем работать над деталями личной встречи двух президентов… Встреча – это резюме подготовки. А за всем этим – результат серьезной работы», – отметил Климкин.

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На Украине взорвался крупнейший склад боеприпасов

В ночь на четверг, 23 марта, начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Информация поступила около 3 часов ночи», – сообщил источник.

Глава Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский подтвердил информацию о взрывах.

«Да, взрываются. Идет эвакуация (жителей – ред.) из 5-километровой зоны. Уже заканчиваем», – сказал он.

Горожане спешно покидают район военной части, на территории которой располагаются склады боеприпасов. При этом мобильная связь в городе перегружена или отсутствует, стационарная – в некоторых местах отсутствует.

Из Балаклеи идет огромный поток машин, сообщают очевидцы, выехать практически невозможно. Жители домов, расположенных вблизи от эпицентра взрывов, прячутся в бомбоубежищах.

Отмечается, что в Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов.

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Никаких церемоний: Газпром собирается выбивать долги из Нафтогаза

фото 112.ua…





Газовая война между Россией и Украиной продолжается. Менеджеры Газпрома разозлились на Нафтогаз, ведь украинская компания перешла все возможные границы.

Коммерческий директор Нафтогаза сообщил, что Газпром собирается увеличить общую сумму претензий до $80 млрд. На сегодняшний день задолженность Украины – это $50 млрд. Если долг своевременно не погасят, он будет увеличиваться до конца газового контракта с Россией, который заканчивается в 2019 году.

В свою очередь Украина не может простить себе то, что заключила ущербный и неудачный, по их мнению, контракт с Газпромом. По подсчетам местных экономистов он забрал у страны $53 млрд. Поэтому, Нафтогаз готовит свой ответ в размере $20 млрд.

Судебные разбирательства между газовыми воротилами длятся без малого три года. Первым выступил Газпром с иском о взыскании денежных средств за поставки сырья в 2013 и 2014 годах. Нафтогаз ответил требованием пересмотреть цены и отменить запрет реэкспорта.

источник

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Без России: Украина хочет поставить перед иностранными СМИ на Евровидении крымский вопрос

Источник RT в Администрации президента Украины рассказал, в чём причина запрета на въезд в страну представительницы России на Евровидении Юлии Самойловой. По его словам, Киев намерен воспользоваться тем, что в мае на песенный конкурс съедутся журналисты из множества государств, и собирается вынести на повестку дня вопрос о правовом статусе Крыма. Привлечь внимание иностранных СМИ к этой теме властям удобнее в отсутствие российской делегации. Об украинской реакции на отстранение Самойловой от конкурса, а также о том, кто и почему рискует стать следующей персоной нон-грата, — в материале киевского корреспондента RT. Российская певица Юлия Самойлова не сможет воплотить свою мечту и выступить на песенном конкурсе «Евровидение», который пройдёт в украинской столице с 9 по 13 мая. СБУ запретило Самойловой посещать Украину в течение трёх лет, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. «Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — указала она. Такое развитие событий не стало сюрпризом: несколько дней назад глава СБУ Василий Грицак заявил, что документ, запрещающий певице пересекать украинскую границу, уже готов. Он также высказал своё мнение, что Самойловой нечего делать в стране. «Закон должен быть один для всех. Она не просто посетила Крым, она ещё оставила следы в соцсетях, где она высказывалась по поводу Украины и власти, и взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция чёткая. Я считаю, она не должна приезжать в Украину», — заявил он на встрече с журналистами. Причина запрета — выступление Самойловой на территории Крыма в июне 2015 года без согласования с украинскими властями, что является нарушением местного законодательства. «Выступление Самойловой в Крыму стало для нас подарком, поскольку, введя запрет на её въезд, мы смогли снова поднять вопрос о статусе полуострова. Этот вопрос будет неоднократно обсуждаться во время самого конкурса, когда Украину посетят сотни журналистов», — рассказал источник в Администрации президента Украины. СБУ изучает информацию о том, что представительница Армении на Евровидении Арцвик Арутюнян также посещала Крым. Её могут объявить персоной нон-грата на Украине, как и Юлию Самойлову. «Респект шефу СБУ Василию Грицаку за взвешенное решение по российской участнице Евровидения. Закон восторжествовал. Юлия Самойлова наказана. Так будет с каждым, кто пренебрегает нормами украинского и международного права», — написал на своей странице в одной из соцсетей украинский политолог Тарас Березовец. «Респект! Аплодирую стоя! Как и предполагалось, СБУ запретила въезд в Украину Самойловой! Полностью поддерживаю, только так! Это единственно верное и абсолютно оправданное решение. А Евровидение от этого только выиграет. Работаем», — выразил своё мнение член коллегии МВД Украины Зорян Шкиряк. Одним из немногих, кто публично заступился за Самойлову, стала депутат от «Блока Петра Порошенко» Оксана Билозир. «Я считаю, что она должна приехать на Евровидение. Это международный проект. Это не украинский национальный проект, тогда бы вопрос даже не дискутировался. Поскольку мы имеем представителя, участвующего в международном проекте, который проходит на территории Украины, нужно создать специальный режим, который позволит представительнице России на несколько дней приехать и принять участие в Евровидении», — заявила Билозир в эфире телеканала «112 Украина». Вмешаться в ситуацию мог бы Европейский вещательный союз. Его представители заявили, что разочарованы решением СБУ о запрете въезда на Украину Юлии Самойловой. «Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, которое, как мы считаем, идёт вразрез с духом конкурса», — говорится в сообщении организации. В то же время представители вещательного союза дали понять: они «ожидают, что может быть найдено решение, чтобы все делегации могли приехать на Украину для участия (в конкурсе. — RT)». Ранее украинские организаторы обещали, что впустят в страну всех тех, кто не представляет опасности для государства. Отметим, что подобные прецеденты уже были. СБУ, например, разрешала певице Наталье Королёвой, которая находится в санкционном списке, посетить похороны своей бабушки на Украине в январе этого года.

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Украина задолжала жителям ДНР пенсии на сумму свыше 30 млрд гривен

Долги украинских властей перед пенсионерами Донецкой Народной Республики превышают 30 миллиардов гривен. Об этом сегодня в ходе прямой линии с жителями подконтрольной Киеву части Донецкой области заявил Глава ДНР Александр Захарченко. «Вы знаете, есть точные данные, но с Киевом они будут разными, так как мы не запрещаем нашим пенсионерам получать пенсию в Украине, при этом выплачиваем в Донецкой Народной Республике, — пояснил лидер государства. — Поэтому на сегодняшний момент задолженность украинских властей перед нашими пенсионерами более 30 миллиардов гривен (1,1 млрд долларов)». Напомним, что экономическая блокада Донбасса началась еще с 15 ноября 2014 года. Тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении всех выплат социальных пособий в зоне конфликта, включая пенсии. Под запретом оказалось и обслуживание банками счетов населения и предприятий. Власти ДНР и ЛНР назвали такое решение «актом о геноциде и разорении народа». Читайте также: Вероятность возобновления Киевом масштабных боевых действий в Донбассе крайне высока

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23 марта Нацбанк Украины введет санкции против «дочек» российских банков

Национальный банк Украины (НБУ) вводит санкции против «дочек» российских государственных банков с 23 марта.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур», — говорится в сообщении.

Ранее в НБУ заявили, что все украинские банки с российским государственным капиталом на Украине ведут переговоры о продаже.

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Хорошее сравнение, мэр Лондона и Янина на НТВ

Почему нардеп от “Нарфронта” считает нашу страну тем, чем считает.

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Россия не будет транслировать Евровидение

В 2017 году в России не будет транслироваться музыкальный конкурс Евровидение.

Как сообщает ВГТРК, такое решение приняли руководители крупнейших российских медиахолдингов. Это станет ответной мерой на запрет СБУ три года въезжать на территорию Украины российской конкурсантке Юлии Самойловой.

При этом ВГТРК и Первый канал договорились, что вне зависимости от того, кто получит право транслировать Евровидение в 2018 году, на конкурс также отправят Самойлову. Напомним, решение не пускать Самойлову на территорию Украины связано с тем, что певица без разрешения Киева посещала российский Крым.

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