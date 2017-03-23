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Новости России: Новый закон поможет сохранить культуру народов Севера

16:26. 23 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
А вы когда-нибудь задумывались, сколько народов существует в нашей стране? Россия сегодня по праву считается одной из самых многочисленных государств мира. Если верить последним данным, здесь проживает более 160 национальностей. Ни в одной другой точке земли вы не увидите, как выглядят настоящие ханты, манси, тувинцы, уйгуры, телеуты.
 
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Между тем, это лишь малая часть тех малочисленных народов, которые проживают в России. На одной лишь Камчатке насчитывается с десяток национальностей, среди которых всем известные эскимосы, чукчи, курильцы, алеуты и другие. Большинство из них живет вдалеке от современного общества, не знает, что такое современные технологии и следует своим давним традициям. Как говорит наше правительство, сегодня самое главное - не просто жить в гармонии друг с другом, но и сохранить культуру, быт, традиции и обычаи наших народов, даже таких малочисленных.
 
Именно поэтому на Камчатке недавно был принят специальный закон "О языках", который будет регулировать вопросы, связанные с сохранением родных языков коренных жителей Севера. Помимо этого закон предусматривает развитие и изучение культуры малочисленных народов, а также проведение мероприятий и конкурсов, издание литературы и создание условий для научных исследований.
 
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Метки: народы севера, новости россии, политика россии, Россия, россия сегодня
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