Новости России: Новый закон поможет сохранить культуру народов Севера

А вы когда-нибудь задумывались, сколько народов существует в нашей стране? Россия сегодня по праву считается одной из самых многочисленных государств мира. Если верить последним данным, здесь проживает более 160 национальностей. Ни в одной другой точке земли вы не увидите, как выглядят настоящие ханты, манси, тувинцы, уйгуры, телеуты.

Между тем, это лишь малая часть тех малочисленных народов, которые проживают в России. На одной лишь Камчатке насчитывается с десяток национальностей, среди которых всем известные эскимосы, чукчи, курильцы, алеуты и другие. Большинство из них живет вдалеке от современного общества, не знает, что такое современные технологии и следует своим давним традициям. Как говорит наше правительство, сегодня самое главное - не просто жить в гармонии друг с другом, но и сохранить культуру, быт, традиции и обычаи наших народов, даже таких малочисленных.

Именно поэтому на Камчатке недавно был принят специальный закон "О языках", который будет регулировать вопросы, связанные с сохранением родных языков коренных жителей Севера. Помимо этого закон предусматривает развитие и изучение культуры малочисленных народов, а также проведение мероприятий и конкурсов, издание литературы и создание условий для научных исследований.