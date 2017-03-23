Не сильно плачь о Дэвиде Рокфеллере, русский человек…

Он общался чуть ли не со всеми «сильными мира сего». Любопытно, что с Михаилом Горбачевым Дэвид Рокфеллер встречался трижды. Самой загадочной была его встреча с ним 12 мая 1992 года в нью-йоркском отеле «Уолдорф Астория», когда Горбачев стал уже частным лицом.

Официальной целью визита были переговоры о получении бывшим главой СССР финансовой помощи в сумме 75 миллионов долларов для организации глобального фонда и «президентской библиотеки по американскому образцу». Переговоры продолжались в течение часа. На следующий день в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Рокфеллер одобрительно сообщил, что Михаил Горбачёв был «очень энергичен, чрезвычайно оживлен и полон идей». Так что не будем забывать, что Фонд Горбачева, который, как утверждают его основатели, будто бы действует лишь на средства Михаила Сергеевича, судя по всему, получал деньги и от Рокфеллера.

20 октября 2003 года Дэвид Рокфеллер вновь прибыл в Россию. Официальная цель визита — презентация российского перевода его мемуаров. В этот же день Дэвид Рокфеллер встретился с мэром Москвы Юрием Лужковым.

Ставка на Троцкого

Однако интерес к России у клана Рокфеллеров проявился гораздо раньше. В конце XIX века бакинская нефть практически полностью попала под контроль Ротшильдов, а Россия стала крупнейшим после Соединенных Штатов поставщиком нефти в мире. В 1900 году в Баку производили больше сырой нефти, чем во всех США, а в 1902 году более половины добываемой в мире нефти приходилось на Россию. Разумеется, Рокфеллеры не могли смириться с таким положением дел.

Как свидетельствуют документы Конгресса Соединенных Штатов, они стали оказывать финансовую поддержку российским революционерам – Ленину и Троцкому, чтобы добиться дестабилизации России.

Наиболее активная работа началась с января 1917 года, когда партнер Рокфеллера банкир Якоб Шифф взял Троцкого под свое покровительство. Троцкого привезли в США, где он бесплатно жил в помещении, находящемся в собственности компании «Стандарт Ойл» в городе Байон, штат Нью-Джерси. Когда в 1917 году Николай II отрекся от престола, Троцкий с 10 тысячами долларов (большая по тем временам сумма), которые ему выделил Рокфеллер на дорожные расходы, отправился с группой из 300 подельников пароходом в Европу.

В итоге большевики во главе с Лениным и Троцким захватили власть, Россия перестала быть лидером по добыче нефти, а в 1926 году нью-йоркская компания «Стандарт ойл» Рокфеллеров и ее партнер через «Чэйз Манхэттен банк» заключили договор на продажу советской нефти в европейские страны. В это же время появилась информация, что Джон Д. Рокфеллер предоставил большевикам заем в размере 75 миллионов долларов, часть цены за договор.

Конгрессмен США Луис Макфадден, председатель Банковского комитета Палаты представителей, выступая перед членами Конгресса 10 июня 1932 года, попытался разоблачить эти связи Рокфеллеров с большевиками. Однако это закончилось для него печально. На конгрессмена было совершено три покушения и, в конечном итоге, он умер при так и не выясненных до конца обстоятельствах…

Родился миллиардером

Дэвиду Рокфеллеру не надо было трудиться в поте лица, чтобы стать миллиардером. Он – внук нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера, основателя богатейшей нефтяной компании «Стандарт Ойл». Родился он в том же городе, где и умер, – в Нью-Йорке в доме 10 по Западной 54-й улице. Образование получил в самых престижных вузах: в 1936 году окончил Гарвардский университет, год учился в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1940 году защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. Но вскоре начал работать на государственной службе, став секретарём мэра Нью-Йорка Фиорелло Ла Гардиа.

Когда США вступили в войну, в мае 1942 года Рокфеллер совершил довольно экстравагантный для человека своего положения поступок – записался добровольцем в армию, дослужился до капитана. Однако в окопах не сидел, а попал в Алжир, где занимался построением сети информаторов для разведки, а также обзавёлся знакомствами с людьми, которым предстояло перекраивать карту мира после окончания войны. В частности, с будущим президентом Франции Шарлем де Голлем.

«Для меня война сложилась хорошо, – писал позже он в своих мемуарах. – Я смотрю на военные годы как на ценнейший период обучения и подготовки и как на испытательный полигон в отношении многого того, чем я стал заниматься позже в своей жизни. Среди прочего я открыл для себя ценность установления контактов с занимающими важное положение людьми для достижения конкретных целей».

После войны Дэвид Рокфеллер продолжил деловую карьеру, участвовал в различных семейных деловых проектах. В 1946 году стал работать в «Чейз Манхэттен банк», президентом которого он стал в 1961 году. Но через двадцать лет сам ушёл в отставку в связи с достижением предельно допустимого уставом банка возраста для данной должности. Уставы банков в США даже Рокфеллеры не смеют нарушать.

Несмотря на миллиарды, Дэвид Рокфеллер в быту был человеком скромным, его рабочий день начинался в 8 утра. Были у него и причуды: банкира называли страстным коллекционером насекомых. Говорят, в поездки он обязательно брал баночку для свежеотловленных жуков и стрекоз. Он также финансировал исследования в биоинженерии, связанные с попытками продлить жизнь человека до 200 лет. Однако, как свидетельствует его кончина, добиться в этом деле успеха ему не удалось.

А дотянуть до 101 года ему удалось, в частности, потому, что ему семь раз пересаживали сердце – больше в мире не было ни одного человека- владельца восьми сердец.

Знаменит Дэвид Рокфеллер был и своими пожертвованиями, которые оценивали в сумму более 900 миллионов долларов. В 2008 году он пожертвовал 100 млн долларов своей альма-матер Гарвардскому университету, что стало одним из крупнейших частных пожертвований за всю его историю.

Завсегдатай Бильдербергского клуба

Как и Ротшильдов в Европе, в США семейство Рокфеллеров считают самым могущественным финансовым кланом. Причем, не столько по размерам богатства – личное состояние покойного оценивают «всего» в 3 миллиарда долларов, сегодня в мире немало миллиардеров куда богаче, – сколько по степени известности и влиянию.

В 2002 году в своих мемуарах Дэвид Рокфеллер сам о себе и своем клане написал, что уже более ста лет во всем мире пытаются «обвинить семью Рокфеллеров во всеохватывающем угрожающем влиянии, которое, как они заявляют, мы оказываем на американские политические и экономические институты.

Некоторые даже верят, что мы являемся частью секретной политической группы, работающей против интересов Соединенных Штатов, и характеризуют мою семью и меня как „интернационалистов“, вступивших в сговор с другими группами по всему миру для построения более интегрированной глобальной политической и экономической структуры – единого мира, если угодно.

Если обвинение заключается в этом, то я признаю себя виновным, и я этим горжусь».

Дэвид Рокфеллер известен, как один из наиболее влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма. Ему приписывается фраза, которую, как считают, он произнес на тайном заседании Бильдербергского клуба в Баден-Бадене, Германия, в 1991 году: «Мы благодарны «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс», журналу «Тайм» и другим выдающимся изданиям, руководители которых почти сорок лет посещали наши встречи и соблюдали их конфиденциальность. Мы были бы не в состоянии разработать наш план мироустройства, если бы все эти годы на нас были обращены огни прожекторов. Но в наше время мир искушённее и готов шагать в сторону мирового правительства. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров, несомненно, предпочтительнее национального самоопределения, практиковавшегося в былые столетия».

В заседаниях Бильдербергского клуба, который, как считают многие, решает, кому быть лидером в той или иной стране западного мира, Дэвид Рокфеллер начал участвовать в 1954 году, с его самого первого собрания. На протяжении десятилетий он являлся также членом т. н. «комитета управляющих», который определяет список приглашаемых на следующие годовые собрания. В этот список и включаются наиболее значительные лидеры, которые затем выходят на выборы в соответствующей стране.

Ставленником клуба, как утверждают, были и президент США Билл Клинтон, а потом его жена – Хиллари, которую переиграл на последних выборах Дональд Трамп, которого, как считают, за кулисами поддерживали вечные соперники Рокфеллеров – Ротшильды. Не случайно, что после этого «Нью-Йорк Таймс» и другие американские газеты, которые так расхваливал Рокфеллер, стали с такой яростью нападать на Трампа.

…Как сообщают СМИ, большая часть состояния покойного Дэвида Рокфеллера по традиции клана перейдёт семейным фондам и Гарвардскому университету. Оставшиеся деньги отойдут шестерым детям усопшего. Наследников могло быть больше, однако еще в 2008 году при странных обстоятельствах погиб сын Дэвида 65-летний Ричард. Как отмечали тогда, это могло быть связано с обострением борьбы Рокфеллеров с кланом Ротшильдов…