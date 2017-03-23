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Навального уничтожили патриоты [2017, Жесткие дебаты с НОД]

18:35. 23 марта 2017 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

navalnii

Как Навального уничтожили патриоты (своим интеллектом, разумеется). Падение кандидата в президенты России 2018 в бездну чужой тупости... Источник: http://www.youtube.com/user/kamikadzedead/videos

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Навальному с Медведевым, либо в ЗАГС, либо к прокурору… [2017, Нейромир-ТВ]

nd

Юридические последствия фильма "Он вам не Димон". Невероятное вполне может стать вероятным или немного конспирологии в кремленологии.

Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

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