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Налоги – это рэкет в законе? [2017, Система казнокрадов]

18:26. 23 марта 2017 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

ppprrrr

Всякий раз, когда государства говорят о налогах, то речь идет либо о введении нового налога, либо о повышении старых (реже понижении). Однако, никто не пытается глобально переосмыслить концепцию налогов. Попробуем это сделать в этом видео!.. Источник: http://www.youtube.com/user/proektKOZA/videos

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин

nalogi

Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.
Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.
Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.

Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!

В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.
Главное это их значительное уменьшение.

Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!

Подробнее: https://vk.com/demuranews

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