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На Урале жидомасоны наших бьют!

17:25. 23 марта 2017 Просмотров - 310 4 коммент. Опубликовал:

Не буквально бьют, но прессуют не по детски! И даже судят, поскольку российские суды — это независимая власть (наравне с законодательной и исполнительной властью), а среди судей и адвокатов, увы, есть очень много масонов и представителей того самого "богоизбранного" народа, о котором в Библии сказано: "они умны на зло, но добра делать не умеют" (Иер. 4: 22). На судейскую власть даже Президент Путин по закону не может оказывать давления! Поэтому и творится в России такая хрень!

Эта неравная по силам "драчка" началась на Урале ещё год назад, в связи с тем, что губернатор Пермского края Виктор Басаргин позволил себе незаконную бесплатную передачу муниципальной земли хасидской секте "Хабад Любавич". Вот народ и возмутился и вышел с протестом на улицы, во-первых, потому, что Басаргин не имел права бесплатно раздавать муниципальную землю, во-вторых, передача её секте "Хабад Любавич" — это преступление и предательство по отношению к россиянам!

Что такое "Хабад" мы все отчётливо видим по ситуации на Украине. А проясняет всё происходящее там бывший глава Еврейской общины Украины Эдуард Ходос, который знает эту секту, что называется, изнутри. Выступая сегодня в роли эксперта, он без устали объясняет всем, что "ХАБАД — ЭТО ДОРОГА В АД!".

Э.Ходос рассказывает об этом в своих книгах и лекциях, которые записывает на видео и выкладывает в Интернет для общего пользования и просвещения. Как говорится, хотите вникнуть в эту тему — прочтите хотя бы одну его книгу "ЕВРЕЙСКИЙ ФАШИЗМ".

На Урале люди читают и слушают Ходоса с удовольствием, относятся к его свидетельствам как к словам эксперта по Хабаду, однако, руководству Пермского края эта информация совсем не интересна! Пермская администрация во главе с Виктором Басаргиным, наоборот, зазвала секту Хабад к себе в край и решила даже бесплатно выделить хабадникам муниципальную землю! Как итог, народ возмутился! И он имел на это право!




Елена Зыкина на пикете против Хабада 31.01.2016.

У нас в России так уж водится, что после стихийного волеизъявления народа, которому согласно Конституции РФ, статьи 3 главы 1, фактически принадлежит вся полнота власти в стране, начинаются репрессии в отношении недовольных, потому что подобные стихийные волеизъявления не являются ни "референдумом", ни "свободными выборами". А выражать своё волеизъявление народу почему-то дозволено только на них, хотя "непосредственное выражение власти народа" в Конституции подразделяется на "низшее" и на "высшее":

Статья 3:
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.

Вот результат по активной участнице пикета Елене Зыкиной:

Информация от 02 ноября 2016 года:
"Одна из главных противниц еврейской секты «Хабад Любавич», известная пермская гражданская активистка Елена Зыкина уехала из Перми, скрываясь от преследований сектантов и правоохранителей. Все последние месяцы она подвергалась жесточайшему психологическому террору в социальных сетях и по телефону со стороны лиц еврейской национальности со всего мира. Параллельно на Елену Зыкину оказывался постоянный прессинг Центром по противодействию экстремизму и Следственным комитетом: силовики постоянно угрожали активистке возбуждением уголовного дела, регулярно вызывали на допросы, а также являлись для взятия объяснений к ней домой.
Зыкина уехала в один из регионов Сибири, не раскрыв своего нового места нахождения.
Напомним, Елена Зыкина, пермский стилист и визажист по профессии, стала «лицом» кампании по противодействию распространению ультраортодоксальной секты Хабад после того, как в прошлом январе вышла во главе пикета местных жителей встречать Берла Лазара. Главный российский хабадник прибыл тогда в Пермь для обсуждения с губернатором Пермского края Виктором Басаргиным темы строительства хасидской синагоги. Елена Зыкина вместе с группой пермяков встретила тогда делегацию пермских городских и краевых властей, сопровождавшую Берла Лазара, и в резких выражениях высказала, что она думает по поводу незаконной бесплатной передачи муниципальной земли хасидской секте. Фрагмент её диалога с Лазаром и Басаргиным оказался записан на видео и был широко растиражирован (см. видео). В тот же вечер домой к Елене Зыкиной впервые явилась полиция.
В последующие месяцы пермячка, получившая всероссийскую известность в национально-патриотических кругах, активно выступала на всех проходивших в Перми уличных акциях против секты, а также распространяла информацию про «Хабад Любавич» в Интернете. В ответ на это на неё обрушился поток угроз, оскорблений, шантажа из Америки, Израиля, России, других стран, одновременно возрастало давление правоохранителей. В этой ситуации Елена Зыкина решилась бежать из города, опасаясь за свою безопасность..." Источник.

Возмущённые деятельностью губернатора Пермского края, сектой "Хабад Любавич" и деятельностью правоохранительных органов жители Перми решили обратиться за помощью к главе "Русской Православной Церкви". Может быть, хоть он скажет своё веское слово?!

"Два десятка пермяков подписались под открытым письмом к патриарху Московскому и все я Руси Кириллу. В документе они просят первосвятителя высказаться о работе в Перми общины "Хабад Любавич", сообщил Накануне.RU один из авторов письма, пермский гражданский активист Роман Юшков
"Мы не ставили задачу всенародное обращение делать. Мы полагаем, что вопрос мнения о работе "Хабада" находится в компетенции патриарха. При этом мы не получили никакого ответа от митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Письмо с аналогичным вопросом вручено ему ещё в сентябре 2016 года. После мы несколько месяцев – до самого Нового года – звонили в канцелярию и спрашивали об ответе, нам говорили, что "бумага готовится", но так ничего и не случилось. Пермский владыка опасается высказываться на такую щекотливую тему. Это потребовало бы от него изрядного мужества, которого он в себе не нашёл.
Отметим, община "Хабад Любавич" имеет скандальную репутацию. В 2016 году она бесплатно получила участок земли для строительства своего центра, что стало причиной серьёзного скандала. Заявка на выделение земли засекречена, а представители движения от комментариев и контакта с пермяками отказываются. Традиционная еврейская община Перми много раз говорила о том, что не имеет отношения к любавеческим хасидам. Противники появления "хабадского" центра намерены через суд добиться признания общины экстремистской. Источник.

Это была публикация в РИА Накануне.RU (Институт Информационных Технологий, 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16).

А вчера на связь со мной вышла та самая Елена Зыкина, которая вынуждена была уехать из Перми вследствие давления на неё как со стороны хабадников, так и правоохранительных органов. Она спросила:

— Антон, вы в курсе, что на Романа Юшкова (который обратился за помощью к патриарху Кириллу) завели уголовное дело? Уже прошло первое заседание.

Роман Юшков практически единственный в Перми, кто не боится доносить правду, пожалуй самый активный человек. И вот сейчас его судят типа по другому делу, не касающемуся еврейского хабадского вопроса, но мы все понимаем, что дело то заказное и хабадники всё сделают, чтобы его нейтрализовать! Убить не могут, он слишком на слуху, вот и затеяли это уголовное дело! Судья Житникова уже зарекомендовала себя в таких заказных делах, она засудила без доказательной базы Алексея Мальцева, главного редактора газеты "Казак Прикамья". Он просидел в СИЗО несколько месяцев в свои почти 60 лет до повторного рассмотрения дела. Еле вытащили его, а ведь хотели засудить на 15 лет! Теперь вот Роман и опять эта судья Житникова.

Также Елена Зыкина прислала мне вот эту заметку из пермских СМИ:

"Назначена дата основного заседания по делу противника выделения земли общине "Хабад Любавич", обвиняемого в разжигании розни"
"В Перми состоялось предварительное заседание по делу местного активиста Романа Юшкова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни, передает корреспондент Накануне.RU.
Напомним, уголовное дело было возбуждено осенью 2016 г. После одной из публикаций в блоге Юшкова его стали подозревать в "возбуждении ненависти или вражды". Сам он полагает "уголовку" ответом представителей еврейской общины "Хабад Любавич" на его протесты против её работы в городе.
"Судья не принял ни одного нашего ходатайства. Мы с адвокатом указывали на нестыковки в уголовном деле. Говорили о том, что незаконным образом приобщены доказательства, полученные до возбуждения дела: это незаконно по решению пленума Верховного суда. Говорили о странной работе со свидетелями, просили удалить из дела ряд доказательств. Ни одно наше ходатайство не удовлетворено. Следствие никаких ходатайств не заявляло. Основное заседание назначено на 11.00 28 марта 2017 года",  рассказал Накануне.RU Юшков". Источник.

Сейчас я вновь хочу вернуться к тому, о чём упомянул в самом начале: на судейскую власть по закону даже Президент Путин не может оказывать давления! Поэтому и творится в России такая хрень!

Однако наш Президент может назначать и снимать глав краевых, областных и прочих Администраций. И Путин нашёл, как ему прервать антироссийскую деятельность пермского жидомасона Виктора Басаргина.

Хабад.jpg

Об этом рассказало российское информационное агенство URA.RU:

"Почему Виктор Басаргин не смог остаться губернатором?"

Кремль продолжает сериал отставок руководителей субъектов РФ. За неделю сменились главы Бурятии, Адыгеи, Новгородской и Рязанской областей. Но первой ласточкой стал губернатор Пермского края Виктор Басаргин, который демонстрировал готовность победить на выборах, имел влиятельного покровителя, сумел усмирить местную элиту и не допустил провалов в экономике. Однако почему-то глава Прикамья всё же стал «жертвой» Кремля.

Теперь руководители многих регионов пребывают в состоянии турбулентности — мало кто понимает, за что в России увольняют губернаторов.

За период правления Басаргина в социально-экономическом развитии Прикамья не было явных провалов. Власти отказались от яркой культурной политики экс-губернатора Олега Чиркунова и усилили взаимодействие с промышленниками. Руководители предприятий публично выражали полную лояльность губернатору. Пермский край стал первым субъектом РФ, где был принят закон о специнвестконтрактах — бизнесу предложили определённые льготы в обмен на новые производства и рабочие места. Кроме того, Басаргин регулярно докладывал на федеральном уровне об успехах в строительстве и образовании.

Экс-премьер правительства Геннадий Тушнолобов, проработавший с прежним губернатором четыре года, считает, что экономические показатели точно не могли спровоцировать отставку: «У нас каких-то серьезных проблем не возникало. Если смотреть в среднем по России, то показатели были хорошие. Несмотря на все разговоры о дефиците бюджета, наш бюджет стабильно входил в пятерку самых устойчивых по стране. Так что отставка произошла по политическим причинам».

Источник.

Какие это «политические причины», нельзя не догадаться.

И то, что в Российской Федерации начинается борьба с жидомасонскими организациями, членами которых являются многие управленцы высшего звена как Виктор Басаргин, говорит сегодня инициатива депутата Госдумы России Виталия Милонова:

Хабад.jpg

Масонство появилось в России в начале 18 века. (В начале ХХ века оно активно содействовало крушению Российской империи. Комментарий — А.Б.) Сейчас в стране действует несколько подобных объединений, крупнейшей из них является "Великая ложа России", которая объединяет порядка тысячи человек! (Причём не рабочих или крестьян, а высших управленцев в системе российской власти! Комментарий — А.Б.)

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария, Милонов полагает, что масоны имеют намерения вмешиваться в политические процессы. Также депутат отмечает, что одной из целей обществ вольных каменщиков является "создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов".

Парламентарий полагает, что ключевые масонские ложи располагаются в США и странах Евросоюза. Поэтому, по мнению Милонова, российские "вольные каменщики" находятся в зависимости от иностранных коллег. Источник.

В какой они находятся зависимости от "иностранных колег", мы как раз и видим по событиям в Пермском крае.

23 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Соратников и единомышленников прошу скинутся на ПРОМО. Этой информации надо придать самую широкую огласку.

Метки: жидомасоны, Пермь, ХАБАД
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4 коммент.»

  • 4757 2809
    Андрей 23 марта 2017 в 18:55 Ссылка Пометить
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    “Там много масонов”, остальные прокурорские, судейские, приставная мразь откровенные дебилы и дегенераты, других структура просто выдавливает.

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  • 7672 2790
    STARIK 23 марта 2017 в 19:00 Ссылка Пометить
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    Смешно читать, что судебная власть в России, является не зависимой. Судебная власть, рождённая в начале 90-х годов прошлого столетия, создана паразитами и является не неотъемлемой частью паразитической системы, укоренившейся в Нашей стране, для грабежа её природных богатств, всеми российскими и международными паразитами.
    Я не доверяю Милонову и Жириновскому, у которых, слова, всегда будут расходиться с делами.

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  • 2104 1706
    Ирбис 23 марта 2017 в 19:44 Ссылка Пометить
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    Господа всё что вы пишете это правильно! Но а где народ Урала? Всех всё устраивает? Тогда чего жалуетесь? Уроки Украины не поняли, ну тогда поймёте по другому. Каждый народ заслуживает то, что заслуживает.

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