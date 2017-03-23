На Урале жидомасоны наших бьют!

Не буквально бьют, но прессуют не по детски! И даже судят, поскольку российские суды — это независимая власть (наравне с законодательной и исполнительной властью), а среди судей и адвокатов, увы, есть очень много масонов и представителей того самого "богоизбранного" народа, о котором в Библии сказано: "они умны на зло, но добра делать не умеют" (Иер. 4: 22). На судейскую власть даже Президент Путин по закону не может оказывать давления! Поэтому и творится в России такая хрень!

Эта неравная по силам "драчка" началась на Урале ещё год назад, в связи с тем, что губернатор Пермского края Виктор Басаргин позволил себе незаконную бесплатную передачу муниципальной земли хасидской секте "Хабад Любавич". Вот народ и возмутился и вышел с протестом на улицы, во-первых, потому, что Басаргин не имел права бесплатно раздавать муниципальную землю, во-вторых, передача её секте "Хабад Любавич" — это преступление и предательство по отношению к россиянам!

Что такое "Хабад" мы все отчётливо видим по ситуации на Украине. А проясняет всё происходящее там бывший глава Еврейской общины Украины Эдуард Ходос, который знает эту секту, что называется, изнутри. Выступая сегодня в роли эксперта, он без устали объясняет всем, что "ХАБАД — ЭТО ДОРОГА В АД!".

Э.Ходос рассказывает об этом в своих книгах и лекциях, которые записывает на видео и выкладывает в Интернет для общего пользования и просвещения. Как говорится, хотите вникнуть в эту тему — прочтите хотя бы одну его книгу "ЕВРЕЙСКИЙ ФАШИЗМ".

На Урале люди читают и слушают Ходоса с удовольствием, относятся к его свидетельствам как к словам эксперта по Хабаду, однако, руководству Пермского края эта информация совсем не интересна! Пермская администрация во главе с Виктором Басаргиным, наоборот, зазвала секту Хабад к себе в край и решила даже бесплатно выделить хабадникам муниципальную землю! Как итог, народ возмутился! И он имел на это право!







Елена Зыкина на пикете против Хабада 31.01.2016.

У нас в России так уж водится, что после стихийного волеизъявления народа, которому согласно Конституции РФ, статьи 3 главы 1, фактически принадлежит вся полнота власти в стране, начинаются репрессии в отношении недовольных, потому что подобные стихийные волеизъявления не являются ни "референдумом", ни "свободными выборами". А выражать своё волеизъявление народу почему-то дозволено только на них, хотя "непосредственное выражение власти народа" в Конституции подразделяется на "низшее" и на "высшее":

Статья 3:

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.

Вот результат по активной участнице пикета Елене Зыкиной:

Информация от 02 ноября 2016 года:

"Одна из главных противниц еврейской секты «Хабад Любавич», известная пермская гражданская активистка Елена Зыкина уехала из Перми, скрываясь от преследований сектантов и правоохранителей. Все последние месяцы она подвергалась жесточайшему психологическому террору в социальных сетях и по телефону со стороны лиц еврейской национальности со всего мира. Параллельно на Елену Зыкину оказывался постоянный прессинг Центром по противодействию экстремизму и Следственным комитетом: силовики постоянно угрожали активистке возбуждением уголовного дела, регулярно вызывали на допросы, а также являлись для взятия объяснений к ней домой.

Зыкина уехала в один из регионов Сибири, не раскрыв своего нового места нахождения.

Напомним, Елена Зыкина, пермский стилист и визажист по профессии, стала «лицом» кампании по противодействию распространению ультраортодоксальной секты Хабад после того, как в прошлом январе вышла во главе пикета местных жителей встречать Берла Лазара. Главный российский хабадник прибыл тогда в Пермь для обсуждения с губернатором Пермского края Виктором Басаргиным темы строительства хасидской синагоги. Елена Зыкина вместе с группой пермяков встретила тогда делегацию пермских городских и краевых властей, сопровождавшую Берла Лазара, и в резких выражениях высказала, что она думает по поводу незаконной бесплатной передачи муниципальной земли хасидской секте. Фрагмент её диалога с Лазаром и Басаргиным оказался записан на видео и был широко растиражирован (см. видео). В тот же вечер домой к Елене Зыкиной впервые явилась полиция.

В последующие месяцы пермячка, получившая всероссийскую известность в национально-патриотических кругах, активно выступала на всех проходивших в Перми уличных акциях против секты, а также распространяла информацию про «Хабад Любавич» в Интернете. В ответ на это на неё обрушился поток угроз, оскорблений, шантажа из Америки, Израиля, России, других стран, одновременно возрастало давление правоохранителей. В этой ситуации Елена Зыкина решилась бежать из города, опасаясь за свою безопасность..." Источник.

Возмущённые деятельностью губернатора Пермского края, сектой "Хабад Любавич" и деятельностью правоохранительных органов жители Перми решили обратиться за помощью к главе "Русской Православной Церкви". Может быть, хоть он скажет своё веское слово?!

"Два десятка пермяков подписались под открытым письмом к патриарху Московскому и все я Руси Кириллу. В документе они просят первосвятителя высказаться о работе в Перми общины "Хабад Любавич", сообщил Накануне.RU один из авторов письма, пермский гражданский активист Роман Юшков.

"Мы не ставили задачу всенародное обращение делать. Мы полагаем, что вопрос мнения о работе "Хабада" находится в компетенции патриарха. При этом мы не получили никакого ответа от митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Письмо с аналогичным вопросом вручено ему ещё в сентябре 2016 года. После мы несколько месяцев – до самого Нового года – звонили в канцелярию и спрашивали об ответе, нам говорили, что "бумага готовится", но так ничего и не случилось. Пермский владыка опасается высказываться на такую щекотливую тему. Это потребовало бы от него изрядного мужества, которого он в себе не нашёл.

Отметим, община "Хабад Любавич" имеет скандальную репутацию. В 2016 году она бесплатно получила участок земли для строительства своего центра, что стало причиной серьёзного скандала. Заявка на выделение земли засекречена, а представители движения от комментариев и контакта с пермяками отказываются. Традиционная еврейская община Перми много раз говорила о том, что не имеет отношения к любавеческим хасидам. Противники появления "хабадского" центра намерены через суд добиться признания общины экстремистской. Источник.

Это была публикация в РИА Накануне.RU (Институт Информационных Технологий, 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16).

А вчера на связь со мной вышла та самая Елена Зыкина, которая вынуждена была уехать из Перми вследствие давления на неё как со стороны хабадников, так и правоохранительных органов. Она спросила:

— Антон, вы в курсе, что на Романа Юшкова (который обратился за помощью к патриарху Кириллу) завели уголовное дело? Уже прошло первое заседание.

Роман Юшков практически единственный в Перми, кто не боится доносить правду, пожалуй самый активный человек. И вот сейчас его судят типа по другому делу, не касающемуся еврейского хабадского вопроса, но мы все понимаем, что дело то заказное и хабадники всё сделают, чтобы его нейтрализовать! Убить не могут, он слишком на слуху, вот и затеяли это уголовное дело! Судья Житникова уже зарекомендовала себя в таких заказных делах, она засудила без доказательной базы Алексея Мальцева, главного редактора газеты "Казак Прикамья". Он просидел в СИЗО несколько месяцев в свои почти 60 лет до повторного рассмотрения дела. Еле вытащили его, а ведь хотели засудить на 15 лет! Теперь вот Роман и опять эта судья Житникова.

Также Елена Зыкина прислала мне вот эту заметку из пермских СМИ:

"Назначена дата основного заседания по делу противника выделения земли общине "Хабад Любавич", обвиняемого в разжигании розни"

"В Перми состоялось предварительное заседание по делу местного активиста Романа Юшкова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, уголовное дело было возбуждено осенью 2016 г. После одной из публикаций в блоге Юшкова его стали подозревать в "возбуждении ненависти или вражды". Сам он полагает "уголовку" ответом представителей еврейской общины "Хабад Любавич" на его протесты против её работы в городе.

"Судья не принял ни одного нашего ходатайства. Мы с адвокатом указывали на нестыковки в уголовном деле. Говорили о том, что незаконным образом приобщены доказательства, полученные до возбуждения дела: это незаконно по решению пленума Верховного суда. Говорили о странной работе со свидетелями, просили удалить из дела ряд доказательств. Ни одно наше ходатайство не удовлетворено. Следствие никаких ходатайств не заявляло. Основное заседание назначено на 11.00 28 марта 2017 года", — рассказал Накануне.RU Юшков". Источник.

Сейчас я вновь хочу вернуться к тому, о чём упомянул в самом начале: на судейскую власть по закону даже Президент Путин не может оказывать давления! Поэтому и творится в России такая хрень!

Однако наш Президент может назначать и снимать глав краевых, областных и прочих Администраций. И Путин нашёл, как ему прервать антироссийскую деятельность пермского жидомасона Виктора Басаргина.

Об этом рассказало российское информационное агенство URA.RU:

"Почему Виктор Басаргин не смог остаться губернатором?"

Кремль продолжает сериал отставок руководителей субъектов РФ. За неделю сменились главы Бурятии, Адыгеи, Новгородской и Рязанской областей. Но первой ласточкой стал губернатор Пермского края Виктор Басаргин, который демонстрировал готовность победить на выборах, имел влиятельного покровителя, сумел усмирить местную элиту и не допустил провалов в экономике. Однако почему-то глава Прикамья всё же стал «жертвой» Кремля.

Теперь руководители многих регионов пребывают в состоянии турбулентности — мало кто понимает, за что в России увольняют губернаторов.

За период правления Басаргина в социально-экономическом развитии Прикамья не было явных провалов. Власти отказались от яркой культурной политики экс-губернатора Олега Чиркунова и усилили взаимодействие с промышленниками. Руководители предприятий публично выражали полную лояльность губернатору. Пермский край стал первым субъектом РФ, где был принят закон о специнвестконтрактах — бизнесу предложили определённые льготы в обмен на новые производства и рабочие места. Кроме того, Басаргин регулярно докладывал на федеральном уровне об успехах в строительстве и образовании.

Экс-премьер правительства Геннадий Тушнолобов, проработавший с прежним губернатором четыре года, считает, что экономические показатели точно не могли спровоцировать отставку: «У нас каких-то серьезных проблем не возникало. Если смотреть в среднем по России, то показатели были хорошие. Несмотря на все разговоры о дефиците бюджета, наш бюджет стабильно входил в пятерку самых устойчивых по стране. Так что отставка произошла по политическим причинам».

Источник.

Какие это «политические причины», нельзя не догадаться.

И то, что в Российской Федерации начинается борьба с жидомасонскими организациями, членами которых являются многие управленцы высшего звена как Виктор Басаргин, говорит сегодня инициатива депутата Госдумы России Виталия Милонова:

Масонство появилось в России в начале 18 века. (В начале ХХ века оно активно содействовало крушению Российской империи. Комментарий — А.Б.) Сейчас в стране действует несколько подобных объединений, крупнейшей из них является "Великая ложа России", которая объединяет порядка тысячи человек! (Причём не рабочих или крестьян, а высших управленцев в системе российской власти! Комментарий — А.Б.)

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария, Милонов полагает, что масоны имеют намерения вмешиваться в политические процессы. Также депутат отмечает, что одной из целей обществ вольных каменщиков является "создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов".

Парламентарий полагает, что ключевые масонские ложи располагаются в США и странах Евросоюза. Поэтому, по мнению Милонова, российские "вольные каменщики" находятся в зависимости от иностранных коллег. Источник.

В какой они находятся зависимости от "иностранных колег", мы как раз и видим по событиям в Пермском крае.

23 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Соратников и единомышленников прошу скинутся на ПРОМО. Этой информации надо придать самую широкую огласку.