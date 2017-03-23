Классика ельцинизма – повсеместное наказание невиновных и награждение непричастных

Если вам скажут, что кто-то не знает, как быть с экономикой – не верьте. Все и всё давно знают. Необходимые экономические меры сто раз озвучены и давно уже поняты теми, кто хоть что-то умеет понять. Споров и альтернатив по ним нет: чего спорить с очевидностью? Другое дело, что проблема уровнем выше: слишком многие не знают как быть с жизнью… Не с экономикой, а с жизнью в целом, понимаете? Не определились – что такое жизнь, для чего она, в чём её смысл? В служении ли смысл её, или, наоборот – в лозунге «всех убить, всё отнять»? То ли нужна нам великая держава, то ли пусть развалится – лишь бы дачку мою на испанском взморье не трогали испанские власти… То ли нужен экономический рост – то ли пусть всё в пустыню превратится, лишь бы мой счёт в швейцарском банке не опечатали…

Те, кто решил для себя, что им нужны страна, экономический успех страны и прогресс общества – никаких вопросов по экономике не имеют. Вопросы только у тех, кто в своём отношении не определился, не решил для себя гражданами какой страны он видит своих детей…

Трагедия нашего общества началась тогда, когда стали ослабевать центростремительные силы, делающие его единым, и наоборот, окрепли центробежные силы, тянущие разбежаться из общества по звериным норам.

«Всему миру станет плохо – а мне будет хорошо» – таков главный лозунг рвачей «перестройки», столкнувших под откос локомотив человеческой истории и развития.

Нужно отделять в анализе зоологические мотивы поведения функционеров власти от дегенеративных мотивов. Это близко, но это разные вещи. Что такое зоологические мотивы? Отвечаю:

Если вы возьмете общие показатели СССР 1989 года и сравните их с любыми общими показателями нашего времени, то увидите как относительный, так и абсолютный провал.

Система в целом в XXI веке деградировала, состояние общества, культуры, цивилизации в целом ухудшалось, и это просто факт статистики.

Тут вообще говорить не о чем, понимаете?! Можно поспорить, кто больше виноват – но нельзя отрицать факт из, между прочим, лакированной и смягчённой статистики, которую составляли враги СССР, и которую постарались напомадить там, где есть для того хоть малейшая возможность.

Зачем нужно было функционерам власти взять хорошую систему и её испортить? Мотив их поступка лежит в зоологической мотивации. У них вместе с получением власти (т.е. возможности распределять – власть заключается в распределении материальных благ, инструментом которого выступает насилие) – появился шанс. Это был шанс резко улучшить своё личное материальное положение. Ну, своё – и своих близких.

И они поддались соблазну, сделали это. Они лично стали богаче в 100, в 1000, в 10 000 раз, чем были. По закону Ломоносова-Лавуазье, т.е. сохранения вещества и энергии, если в одном месте прибыло – в другом убыло. Общее падение реального уровня жизни составило 2 и более раз (в России 2, в Молдавии 6, в Армении 5 и т.п.). Таков итог зоологической мотивации.

Это как если бы ехали четыре пассажира в четырёх каютах, и самый сильный из них всех загнал бы в одну каюту, а себе забрал три: под спальню, столовую и приёмную… Конечно, неплохо, когда у тебя кроме спальни есть и другие комнаты; и, конечно, плохо, когда у тебя была своя комната – а её отобрали… Речь не об этом.

В нашем примере одних пассажиров уплотнили, других – расширили в площади. Но корабль идёт своим ходом, куда шёл, и он не тонет, не гибнет в тумане, и т.п.

Зоологическая мотивация, при всей её моральной предосудительности – меняет доли, но не меняет курса.

Скажем, КНР: миллиардеры появились, и давно, парламент КНР – собрание долларовых миллионеров, но курс остался прежним и страна, в целом, развивается. Хищники взяли своё, но не стали ломать ходовую часть корабля, рули и винты…

Ну а есть ещё и дегенеративная мотивация – когда не только каюты перераспределили, но и капитан запил, вахтенная команда составлена из наркоманов, а лоцман – шизофреник, и т.п.

Трагедия большой России (СССР) – в том, что зоологическая и дегенеративная мотивации переплелись. С одной стороны, по мере отмирания высших и вечных ценностей, всё острее заявлял о себе мускусным запахом зоологический инстинкт доминирования в самцах, мотив альфа-лидерства в звериной стае.

С другой стороны – внутренний заговор честолюбцев и алчных рвачей тесно переплёлся с иностранными диверсантами, которые «органично дополнили» крушение социальной справедливости крушением державности и государственничества.

В итоге к 1993 году окончательно сформировалась система, власть в которой поделили звери и шпионы. Одним нужно было доминировать, другим – убивать геополитического противника.

В определённый момент доминирование вступило в конфликт с разрушением (конфликт приватизаторов-силовиков с приватизаторами-либералами). Если всё разрушить и превратить в пепелище, то над чем тогда альфа-самец будет доминировать?!

Так сформировался новый политический режим, в котором мотивы доминирования потеснили мотивы диверсии, и в котором из потребности доминировать выросла определённая РЕМИССИЯ разума. Не будем её переоценивать, но и недооценивать её нельзя. Такого рода ремиссия ума во власти – наш единственный шанс на выживание!

Беда в том, что доминирование альфа-самцов, зоологическое по своему происхождению, львино-волчье, вступило в конфликт не только со шпионами иностранных государств. Оно вступило в конфликт и со сложностью высокоорганизованных сообществ.

Зверь может управлять только звериной стаей. Он не может управлять обществом АЭС и космодромов, и понятно почему: он же зверь, у него мозг без лобных долей!

Когда В.Путин стал на ельцинском гноище искать кадры развития – он столкнулся с кадровой проблемой, неразрешимой в данной системе. Звери требуют признавать харизму, а не логико-рациональный аппарат. Они хотят, чтобы руководили всем только они, альфа-самцы, а также их дети, племянники и любовницы, назначаемые по их произволу.

Там, где производство крайне примитивно – это прокатывает. Но стоит чуть-чуть усложнить управленческую задачу – и кадры Эрэфии, бесславные ублюдки ельцинизма, тут же гарантированно всё завалят.

Именно зоологические мотивации управленческого корпуса и обусловили сырьевую ориентацию экономики РФ и СНГ, потому что чем примитивнее производство – тем меньше требуется особых качеств от его начальника. Самолёты идиот не построит, а гнать лес-кругляк или сырую нефть по не им проложенной трубе – может и полный идиот.

Всякая попытка перейти от сырого сырья – ну, хотя бы, к производству пушнины, традиционного сибирского товара – проваливается с ходу.



Бесславные ублюдки ельцинизма не хотят уходить с первых мест – и не умеют ничего делать. А деельцинизации, которая нужна, как воздух – нет. Наоборот даже…

Система неуправляема. Она научилась только имитировать выполнение указаний лидера. Но она не умеет выполнять приказы лидера НА САМОМ ДЕЛЕ.

Получив указ, система тут же начинает симулировать бурную деятельность, раз за разом запуская волну кампанейщины и очковтирательства.

Но дальше симуляции своей исполнительности она пойти не может. Хочет, может быть, даже. Но не может. Анатомия не та.

Чтобы что-то изменить нужно менять принцип назначенчества. Какой действует сейчас? Вы знаете лучше меня:

Связи – назначение – лояльность.

Дурака по блату посадили в кресло начальника, он сидит там, пузыри губами пускает, но клянётся в верности. Его накажут – если он перестанет клятвы верности отпускать. Ну и что с того? Бунта система не терпит. Работы – тоже.

Эта система – воплощённая мечта позднесоветских тунеядцев, растлённых школьным дарвинизмом и западным кинематографом: «чтобы у нас всё было, нам за это ничего не было, и ничего делать не нужно было бы».

А какой должна быть система назначения? Тоже известно всем:

Поручение – выполнение – повышение.

Поручение – невыполнение – понижение.

Ельцинизм, папа тунеядцев всего мира, эту схему снял. Он снял исходный момент, доводивший чиновников до инфаркта и инсульта: поручение. Потому что демонстрировать лояльность первому лицу – это не поручение.

Поручение – когда тебе велели выстроить 100 домов или выдать к 1 мая 100 тонн угля. А потом пришли и посчитали самым примитивным, арифметическим счётом: ах, мать твою, дома-то к сроку недостроены! Ну и, натурально, у начальника инфаркт, а у его деловитого зама – шанс сесть на его место и доказать, что управится ловчее…

А теперь подумаем вместе: какие такие поручения со счётными палочками могут быть в ельцинской, рыночной модели экономики? Тут же заданных темпов роста ВООБЩЕ нет! Не построил министр или губернатор 100 домов к сроку – он ли виноват? Нет, кризис…

Он и формально не виноват, потому что рыночная экономика с бумами и спадами непредсказуема. Он и фактически не виноват: если человека наказывать за невыкопанную яму, и не дать ему лопаты – то это произвол и дурость. Чем он должен был яму копать, если ты ему инвентаря необходимого не выдал?

Куда уж ярче пример: Набиуллина рубль в два с лишним раза уронила. Провал такой, что вой вокруг стоит! Наверное, в чём-то виновата и Набиуллина лично. Но не будем мелочится: ведь мы же понимаем, что не во всём.

Сложившаяся система никому из глав ЦБ РФ не даёт необходимых инструментов для поддержания стабильность рубля. Тут хоть самого Глазьева (мир ему!) поставь – и то не сдюжит в одиночку…

Для того, чтобы конкретное поручение (а не тупая демонстрация лояльности и подхалимства) было конкретно выполнено – нужны три вещи (я уже писал об этом):

- Предоставить инструмент (то, чем делают)

- Предоставить конструмент (то, из чего делают)

- Предоставить кводомент (поощрение, смысл делания).

Если мне нужна квартира, и мне дадут кирпич с цементом и мастерком, но не дадут участка земли – у меня не будет квартиры.

Если мне нужна квартира и мне дадут участок – но не дадут кирпича и мастерка – у меня не будет квартиры.

Если мне всё дадут – но квартиры в построенном доме не пообещают – у меня тоже в итоге не будет квартиры.

Эта схема «I-К-Q» действует в любом деле. В том числе и в делах главы ЦБ.

Потому что НЕЛЬЗЯ УПРАВЛЯТЬ ТЕМ ПРОЦЕССОМ, КОТОРЫЙ ТЕБЕ РЕАЛЬНО НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ.

Ты можешь отдать приказ тем, кого имеешь право расстрелять, выпороть, лишить премии, обеда и т.п. Но ты не можешь приказывать тем, кто независим от тебя. Не может министр строительства давать приказы частным независимым строительным фирмам, не может глава ЦБ давать приказы иностранным валютным спекулянтам и т.п.

Чтобы любое дело делать – нужно получить от общества, страны, народа инвентарь: чем делать, из чего, и для чего.

Именно эту связку укомплектованности и ответственности ельцинизм и разорвал. Появилась классика ельцинизма – повсеместное «наказание невиновных и награждение непричастных».

Всякий провал, как и всякий успех – стал случайностью, лотереей. Назначили тебя на металлургию – а там вдруг бум, и тебе орден на грудь! А ты-то какое отношение имеешь? Просто ведь пришёл на подъёме…



Или наоборот: кризис, спад, тебя обругали, сняли с должности, даже посадили, может быть, в экстазе строгости… А за что? Что реально ты мог сделать с металлургией, если у тебя не было инструментов, конструментов и кводоментов?!

У нас до сих пор считают профессионалами министров экономического блока, при которых мировые цены на нефть росли. И ругают министров, при которых мировые цены падали. А по сути-то это ведь одни и те же люди, просто им везло или не везло…

***

Если мы все решили помирать – то что тут советовать? Помирать – наука нехитрая, с ней всякий справится. Падать – это вам не взлетать. Чтобы падать – не нужно изучать аэродинамику, и так справишься…

Если мы решим жить и выжить- то нужна деельцинизация. Первое в деельцинизации – это сконцентрировать в руках назначенного ответственным исполнителем лица необходимые ресурсы и строгую ответственность.

Падать без этого можно; расти – нельзя.

Если ответственное лицо не выполнило обоснованного поручения – оно снимается с должности. И так – столько раз, сколько раз дело будет провалено. Пока не обнаружится такое «лицо», которое способно наладить работу и сделать порученное доверенными инструментами.

На этом стоит не только государство. На этом стоит вся жизнь. Вы не будете держать портного, который не умеет шить. Вы не будете снова и снова ходить в столовую – в которой не умеют готовить. Вы не заплатите за ремонт тому, кто подрядился – но не сделал ремонта.

Это настолько аксиоматично, что до ЕЛЬЦИНА И ПРИВАТИЗАЦИИ вообще нигде не обсуждалось и не подвергалось сомнению. Если человек не делает порученного дела, то:

1. Либо ему чего-то не хватает

2. Либо он не умеет, не способен дело делать.

Если не хватает – выясни, чего, и дай. Не дал – не взыскивай. А если всего хватает, а дело не сделано – тогда в шею. Ну как такое можно опровергнуть?

***

А между тем вся суть ельцинизма – в безответственности, взращенной на «рыночной» неопределённости.

Человек назначается сладко жрать в ту или иную синекуру. Дела порученного не знает, не понимает – и плевать… Потому что и дела-то порученного нет!

Ему не ставят задачи – повысить, улучшить, углубить, расширить… Ему поставлена задача – прогибаться под «невидимую руку рынка».

То есть задача, поставленная начальству Ельциным – балдеть, наслаждаться жизнью, а когда прижмёт – сетовать на очередной кризис.

Но у них всегда кризис. Потому что КРИЗИС – ЭТО ОНИ.