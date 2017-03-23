Лекция «Как не повторить ошибки человечества» 14.03.2017 в музее Эрарта г.Санкт-Петербург

Прежде всего прошу прощения у тех, кто меня не видит. Раньше, вот здесь, где сейчас эта стенка с экранами, была небольшая эстрада. На неё ставили кресло и таким образом я был доступен для всеобщего обозрения. Сейчас к сожалению эстрады нет, а там добавили какую-то дополнительную экспозицию. Но мне, честно говоря, для разговора достаточно и вот этой экспозиции. Поскольку она отображает воззрения, которые я сам разделял ещё сравнительно недавно.

Я угодил в адепты тоталитарной секты либералов в девяностом году. Начал выкарабкиваться из неё где-то примерно в 2004-2005 и окончательно вылез аж в 2012 году, когда опубликовал статью «Многочастичные взаимодействия» в Бизнес-Журнале. Правда сайт Бизнес-Журнала с тех пор перенёс несколько реорганизаций. И в данный момент на нём почти не возможно найти старые публикации. Администрация сайта сейчас выкладывает там в отдельном разделе все мои публикации для этого издания, но боюсь у них на это ещё не один месяц уйдёт, поскольку печатаюсь я в Бизнес-Журнале аж с осени 2007 года. И кстати, эти статьи отразили значительную часть моей идейной эволюции. Но статья «Многочастичные взаимодействия» с тех пор была не раз перепечатана в интернете, но если будете искать не забудьте указать мою фамилию, поскольку многочастичные взаимодействия — это термин встречающийся в нескольких отраслях физики и естественно статьей им посвящённым чёртова уйма. Но вот моя статья с таким заглавием только одна.

Не буду её полностью пересказывать. Но в двух словах смысл её в том, что в теории систем есть такое положение: целое больше суммы своих частей. То есть каждый новый уровень построения структуры или самостоятельного формирования структуры порождает новые закономерности несводимые напрямую к закономерностям предшествующих уровней. В то же время, современный либерализм — это вера в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. И эта вера пытается свети общество к сумме личностей и прямых межличностных взаимодействий. Более того, самые пламенные адепты этой секты вообще отрицают само существование общества…

Источник — https://life.ru/

Источник: vassermans.ru