Главная » Мировоззрение, Политика

Как не повторить ошибки человечества

09:31. 23 марта 2017 Просмотров - 171 Один комментарий Опубликовал:

Лекция «Как не повторить ошибки человечества» 14.03.2017 в музее Эрарта г.Санкт-Петербург

Прежде всего прошу прощения у тех, кто меня не видит. Раньше, вот здесь, где сейчас эта стенка с экранами, была небольшая эстрада. На неё ставили кресло и таким образом я был доступен для всеобщего обозрения. Сейчас к сожалению эстрады нет, а там добавили какую-то дополнительную экспозицию. Но мне, честно говоря, для разговора достаточно и вот этой экспозиции. Поскольку она отображает воззрения, которые я сам разделял ещё сравнительно недавно.

Я угодил в адепты тоталитарной секты либералов в девяностом году. Начал выкарабкиваться из неё где-то примерно в 2004-2005 и окончательно вылез аж в 2012 году, когда опубликовал статью «Многочастичные взаимодействия» в Бизнес-Журнале. Правда сайт Бизнес-Журнала с тех пор перенёс несколько реорганизаций. И в данный момент на нём почти не возможно найти старые публикации. Администрация сайта сейчас выкладывает там в отдельном разделе все мои публикации для этого издания, но боюсь у них на это ещё не один месяц уйдёт, поскольку печатаюсь я в Бизнес-Журнале аж с осени 2007 года. И кстати, эти статьи отразили значительную часть моей идейной эволюции. Но статья «Многочастичные взаимодействия» с тех пор была не раз перепечатана в интернете, но если будете искать не забудьте указать мою фамилию, поскольку многочастичные взаимодействия — это термин встречающийся в нескольких отраслях физики и естественно статьей им посвящённым чёртова уйма. Но вот моя статья с таким заглавием только одна.

Не буду её полностью пересказывать. Но в двух словах смысл её в том, что в теории систем есть такое положение: целое больше суммы своих частей. То есть каждый новый уровень построения структуры или самостоятельного формирования структуры порождает новые закономерности несводимые напрямую к закономерностям предшествующих уровней. В то же время, современный либерализм — это вера в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. И эта вера пытается свети общество к сумме личностей и прямых межличностных взаимодействий. Более того, самые пламенные адепты этой секты вообще отрицают само существование общества…

Источник — https://life.ru/

Источник: vassermans.ru

Метки: видео блог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Не повторить ошибки, совершенные в 1917 году
... больше не становится. Как следствие, деньги начинают ... нынешних трудностей, к которому человечество уже прибегало, – это...ради красного словца. Не повторить ошибки, совершённые в 1917 ...понять истинную роль Центробанка как душителя российской экономики, ...
Что там нового о «выходе человечества из Африки»? (часть 1)
...вглубь Y-хромосомного эволюционого дерева человечества, как и в случае с ... системные ошибки. Мы с этим постоянно сталкиваемся. Но генетики, повторяю, никогда... (это было изысканно сформулировано как «биоинформатическая ошибка», а именно что программа...
Как счастливо родить и воспитать сына!
... слабым и стеснительным. Он как «сильная половина человечества» не может постоять за... т. д. Всё в мире повторяет двойственность Бога и, разделившись, стремится... телах.Когда мы совершаем кармические ошибки, в цепи перевоплощений мы можем...
Корпоративная книга как основа роста и накопления конкурентоспособности компании
...и оттого-то и возникают ошибки, недоразумения, нестыковки. И...). И Корпоративная Книга — как коллективная память — позволяет только.... Потому что, как показала история человечества, для социальных организмов.... Но рынок-то, повторю, сейчас непрерывно и быстро...
Третье откровение инсайдера
...Инсайдеру. Некоторые из его заявлений повторяют слова первого Инсайдера, некоторые дополняют...наилучшим образом описать как «будущий аспект вас самих». Именно ошибки человечества в обращении.... Если вы продолжаете повторять те же самые ошибки, ваш цикл будет...
Русский Самиздат: Веды выше веры
..., что они поступают, как женщина-феминистка. Другая половина человечества старается жить по... человек (или народ) без конца повторяет ошибки прошлого, но это не служит... в среде человечества, а являются мимикрией. Любопытна биография Моисея. Как сказано в...

Один комментарий»

  • 2191 2029
    Вячеслав 23 марта 2017 в 12:00 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    «Ожидать честности и правды от иудея — то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки» —
    Манави Аль Маулид – арабский мыслитель (IX век).

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>