Историк, чью концепцию Лукашенко рекомендовал для школ

... свободных выборов». Мифической Аль-Кайеде Лукашенко тоже ничем и никогда не.... Больше просто некому. Версия «сам Лукашенко взорвал» представляется просто параноидальной. Вероятно...? Потому, что это страшный «привет» Лукашенко от зарубежных «партнёров» за его...