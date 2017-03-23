GPS влияет на мозг человека негативно

Группа ученых из Лондона выяснила, что при использовании GPS-навигации человек перестает самостоятельно ориентироваться в пространстве, а некоторые участки мозга отключаются.

Оказалось, что те части головного мозга, которые отвечают за ориентацию в пространстве, перестают функционировать, как только человек перекладывает эту работу на специальные приборы. Человеку остается только выполнять указания поворотов направо, налево и так далее. Ученые настаивают на отказе, по возможности, от навигаторов, ведь функция навигации является одной из самых ценных их приобретенных в процессе эволюции.

Специалисты обеспокоены тем, что новое поколение детей уже имеет чуть другое развитие мозга и несколько иные его активные области. Это связано с использованием гаджетов с раннего возраста. Это может привести к тому, что некоторые функции головного мозга будут утрачены безвозвратно.