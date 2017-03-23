«Глубинное государство» по нашему — или «Опричнина 2.0»

Небольшая заметка, на тему параллельного контура управления в государстве, как и положено касается различных аспектов жизнедеятельности системы. Бегло, по верхушкам, тем более афиш ещё долго не будет вывешено. Что-бы не скатываться в конспироложество, просто набор фактов и тенденций.

Итак, кому интересно обновить само понятие «Опричнина» (< ![CDATA[ ]]> лекция Фурсова Андрея Ильича< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> разведопрос Клима Жукова< ![CDATA[]]> ). Условно говоря «опричнина» — это «особые действия» в «особое время», призванные не допустить краха государственности с опорой на «широкие народные массы». В чистом виде это было один раз во времена Иоанна Васильевича Грозного. В некотором виде было повторение при Иосифе Виссарионовиче Сталине, но там обошлось без строительства параллельного контура. И вот теперь можно констатировать, что подобные процессы находят своё повторение в современности. Причём это наиболее близкое повторение с выстраиванием параллельного контура, собственно поэтому и «Опричнина 2.0». Первая версия была провозглашена публично, вторая нет. Первая в силу культуры того времени включала репрессии, вторая не включает, и надеюсь не включит (в настоящем времени есть другие способы воздействия).

А теперь некоторое количество логических рассуждений.

— момент связанный с «криптоколониальным прошлым», выражен в либеральной экономической модели, в политическом устройстве, в законотворчестве и прочее прочее — всё это должно было привести к аннигиляции государственности и зачистке проживающих здесь людей. В этом моменте ничего не менялось кардинально, всё создано так, что если убрать текущего правителя — то система проявит себя «во всей красе». И как говорил товарищ Сильвер: «А оставшиеся в живых позавидуют мёртвым». Отсюда и извечный вой всяких персонажей про то что ОН должен уйти.

— момент связанный с «неумиранием», итак в целом ничего с 1990х годов кардинально не поменялось ни в управлении ни в перераспределении благ, а страна продолжает жить и как ни странно развиваться. Хотя текущая официальная либеральная модель этого не подразумевает совсем, но жизнь показывает, что идёт процесс развития. Это их очень пугает. Они не понимают откуда такая жизнеспособность, на «всех остальных» эти методы работают а на «этих» нет. Не смогли учесть в начале девяностых влияние колоссального теневого сектора экономики, а в нулевых прозевали запуск «опричных процессов». Этот когнитивный диссонанс объяснить затруднительно.

Аспекты в хозяйствовании. Либо уже сформирована либо заканчивает формироваться некая «опричная экономика», которая действует в настоящее время:

1. Дополнительная эмиссия рубля под различные программы «спецпроектов-госпроектов».

2. Встраивание «олигархов» на положение должности «государевых людей». Кто не согласен — чемодан вокзал Лондон.

3. Опора экономики на «казённый сектор»в виде ВПК. Плюс космос, атом, гос-Хайтек.

4. Целевое субсидирование процентной ставки, в тех или иных значимых для опричного государства секторах.

5. Воссоздание проектов транспортной и энергетической направленности, посредством «государственно-частного» партнёрства.

6. Нивелирование ущерба от различных договоров о «разделе продукции», как в прямом отказе, как и посредством ввода прямых экспортных пошлин.

В либеральной модели экономики вышеописанное просто невозможно. А особенно невозможно это под руководством тех, кто претворял в жизнь директиву Алена Далласа 20/1.

Теперь что касается некоторых аспектов в социальной политике.

1. Материнский капитал.

2. Восстановление системы здравоохранения.

3. Антисодомитские законодательные инициативы.

4. Преобразования в системе образования.

5. Индексации пособий и пенсионного обеспечения.

6. Общий тренд на здоровый образ жизни.

7. Общий тренд на традиционные семейные ценности.

8. Информатизация общества, что приводит к уменьшению бюрократии и коррупционной составляющей.

Эти моменты тоже скорее невозможны чем иначе в официальной либерально буржуазной системе координат. Значит действует другая система координат которую не видно и которая не афиширует себя.

А теперь «опричнина» в политической жизни. Тут поменьше, но тоже в наличии.

1. Временная отмена выборов губернаторов.

2. Отстранение от рычагов управления либо ослабление влияния различной части «семибанкирщины-олигархщнины».

3. Возврат к «полумажоритарной» избирательной системе.

4. Чистки на предмет коррупционной составляющей в среде чиновников и силовиков.

5. Работы по созданию кадрового резерва управленцев — «государевых людей».

6. Создание ОНФ и подключение его к различным участкам политического процесса.

7. Кастрирование влияния импортных НКО посредством закона об «иностранных агентах».

В этой части идёт наибольшее сопротивление и саботирование. Достаточно вспомнить различные законодательные инициативы, будь то полиция, ювенальные штуки, «новшества педологии» в образовательной сфере, различные «поддержки штанов» для ростовщиков. Много чего было, но по факту почти в каждом моменте срабатывал эффект обезьяньей лапы.

Особенно хочу остановиться на том триггере, который сподвиг на эту заметку. А именно: указ от 01 марта 2017 года о реестре кадрового резерва.

Этот указ — это как вишенка на торте. Чтоб долго не искать < ![CDATA[ ]]> сам текст тут< ![CDATA[]]>. Там не много читать, но очень забористо. Фактически это призыв на госслужбу. Это серьёзный удар по сформировавшейся системе клановой и родоплеменной передачи властных полномочий. А в связке с ОНФ это будет ультимативный ход, который крайне трудно будет парировать.

По своей сути и значимости для страны, этот указ гораздо сильнее, чем «Закон плутония». И что, много про него было сказано?

Заметьте, что всё это идёт как «спектр фоновых процессов». Об этом не пишут, об этом не говорят, но это всё есть. Робко надеюсь, что не за горами то время, когда будет выкачен на обозрение проект «глобализации по Русски».

Для скептиков либо, для тех кто пока не в теме, советую покрутить сайт «< ![CDATA[ ]]> Сделано у нас< ![CDATA[]]>» в ленте которого уже больше тысячи страниц, и на каждой странице позитив, в виде того или иного развития либо события. Да конечно шапкозакидательство присутствует, но присутствует и динамика развития.

Также стоит обратить внимание на либеральное крыло во власти. Они сейчас в патовой ситуации. Влияние на народ минимально настолько, что им стоит даже пренебречь. Опора на зарубежных «партнёров», а по сути хозяев ослабевает с каждым «Трамповским днём». Да они сильны в среде традиционных СМИ, но у традиционных СМИ уже всё совсем не так хорошо, как было раньше, их очень сильно теснят интернет-СМИ. Фактически любое бездействие либерально крыла — делает сильнее «опричное государство», любое их негативное воздействие — делает слабее их влияние на народ и косвенно усиливает «опричное государство». Также любое их гипотетическое позитивное воздействие — приведёт к общему усилению жизнеспособности государства, даже если и не приведёт к усилению «опричного государства», но усилит в целом РФ, а это будет уже не в шаблоне либерально-буржуазного проекта. Для этого действа есть пословица: » Куда ни кинь — всюду клин.»

Ещё хочу подчеркнуть, что «опричное государство» — это не про розовые очки, это про выживание государственности как системы, но без глобальных революционных потрясений. И совсем не факт,что это будет царство справедливости, хотя очень хочется в это верить.