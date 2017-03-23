Евровидение-2017 не будут транслировать в России – причины, подробности, новости

Российские средства массовой информации не будут транслировать песенный конкурс «Евровидение-2017».

Сообщается, что после того, как Служба безопасности Украины запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на Украину на три года, руководство российских СМИ приняло решение отказаться от трансляции конкурса, который пройдет в Киеве.

При этом в 2018 году, независимо от того, кто будет показывать конкурс «Евровидение» — ВГТРК или Первый канал, Россию на конкурсе будет представлять именно Юлия Самойлова. Большой глупостью назвал запрет на въезд Юлии Самойловой единственный российский исполнитель, которого Киев готов был видеть на Украине, Андрей Макаревич.

В МИД РФ считают, что это решение стало очередным подтверждением «русофобской паранойи» и «националистических комплексов» Украины.

Служба безопасности Украины приняла решение запретить российской участнице «Евровидения» въезд в Украину на три года. Причина запрета – незаконное посещение Самойловой территории оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую.

Напомним, 17 марта глава СБУ Василий Грицак заявил, что расценивает кандидатуру Юлии Самойловой для участия в «Евровидении», как провокацию со стороны России и отметил, что Киев вправе отказать Самойловой во въезде в Украину за ее выступления в оккупированном Крыму. Позже Грицак заявил, что уже готов документ, запрещающий Самойловой въезд в Украину.