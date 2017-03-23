Библию часто переписывают – Доказательства. Правдозор
16:18. 23 марта 2017 Просмотров - 133 3 коммент. Опубликовал: Правдозор
Я взял старую библию и новую и был в шоке от изменений.
Каждые несколько десятилетий в библии корректируют тексты и сегодня это зашло слишком далеко.
Тексты не просто меняют, а стирают целыми абзацами и даже выкидывают целые книги из ветхого завета.
Люди стали читать и приходить в ужас от написанного - поэтому было решено все ужасные моменты затереть и заменить милым и добрым суррогатом.
Теперь мы попытаемся узнать, кто, когда и для чего переписали библию.
loading...
Библию переписывали ВСЕГДА.
И даже кто ее написал и КОГДА не очень понятно.
Вот ЗАЧЕМ написали и переписывают все ясно )))
loading...
Бог написал весь мир вас самих, как персонажей, а люди написали бумажные книги и назвали их священными
loading...
И в чем их “святость” ?
Да и сами писатели если так СМЕЛО их переписывают СВЯТЫМИ их НЕ считают.