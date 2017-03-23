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Библию часто переписывают – Доказательства. Правдозор

16:18. 23 марта 2017 Просмотров - 133 3 коммент. Опубликовал:

Я взял старую библию и новую и был в шоке от изменений.
Каждые несколько десятилетий в библии корректируют тексты и сегодня это зашло слишком далеко.
Тексты не просто меняют, а стирают целыми абзацами и даже выкидывают целые книги из ветхого завета.
Люди стали читать и приходить в ужас от написанного - поэтому было решено все ужасные моменты затереть и заменить милым и добрым суррогатом.
Теперь мы попытаемся узнать, кто, когда и для чего переписали библию.
 
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