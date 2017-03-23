Библию часто переписывают – Доказательства. Правдозор

Я взял старую библию и новую и был в шоке от изменений.

Каждые несколько десятилетий в библии корректируют тексты и сегодня это зашло слишком далеко.

Тексты не просто меняют, а стирают целыми абзацами и даже выкидывают целые книги из ветхого завета.

Люди стали читать и приходить в ужас от написанного - поэтому было решено все ужасные моменты затереть и заменить милым и добрым суррогатом.

Теперь мы попытаемся узнать, кто, когда и для чего переписали библию.