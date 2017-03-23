16 лет МКС в гифках

1. МКС была собрана в космосе

С тех пор как Международная космическая станция начала свою работу в пилотируемом режиме, прошло ни много ни мало 16 лет. Вспомним несколько знаковых событий из жизни станции.

С 1998 по 2011 год пять разных космических агентств, представляющих 15 стран, начали строительство на околоземной орбите крупного инженерного сооружения, которое и по сей день остается крупнейшим из когда-либо построенных в космосе. Сегодня люди по-прежнему живут и работают на этой орбитальной станции. 2 ноября 2016 года исполнилось 16 лет с момента непрекращающегося человеческого присутствия на МКС.

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2. Прибытие членов экипажа МКС-1

2 ноября 2000 года космический корабль «Союз ТМ-31» с экипажем первой долгосрочной экспедиции пристыковался к служебному модулю «Звезда». В состав экипажа МКС-1 входили российские космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и американский астронавт Уильям Шеперд.

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3. 11 сентября 2001 года

Астронавт NASA Фрэнк Калбертсон был единственным американцем, который находился не на Земле, когда произошла трагедия 11 сентября 2001 года. Со своего наблюдательного поста на Международной космической станции Калбертсон сделал фотографию ужасающего события.

МКС предоставляет уникальную возможность для наблюдения за Землей. Члены станции делают множество снимков самого широкого спектра событий, которые потом во многом помогают ученым.

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4. Роботическая рука сыграла ключевую роль в сборке станции

Японский экспериментальный модуль, или же «Кибо», был установлен на МКС 3 июня 2008 года. «Кибо» в переводе с японского обозначает «надежда». Это самый большой модуль орбитальной станции.

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5. Первый экипаж из 6 человек

В мае 2009 года на МКС приступил к работе первый экипаж из 6 человек. В его составе были представители всех космических агентств (NASA, CSA, ESA, JAXA, «Роскосмос»), принимающих участие в этом международном проекте. Это был первый и последний раз, когда на станции собрались космонавты и астронавты из всех 5 агентств.

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6. Коммерческие корабли

25 мая 2012 года космический корабль Dragon стал первым аппаратом коммерческого назначения, состыковавшимся с МКС. В настоящий момент такие компании, как SpaceX и Orbital ATK, принимают активное участие в доставке на станцию различных грузов.

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7. Олимпийский огонь побывал в космосе

Факел с борта МКС вынесли российские космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский. Эстафета олимпийского огня, которая проходила в России перед зимней Олимпиадой в Сочи, стала самой масштабной эстафетой с момента появления этой традиции в 1930-е годы.

©NASA

8. «Пожар» на МКС

На Международной космической станции в рамках эксперимента FLEX-2 ученые подожги смесь гептана и изооктана. Такие опыты проводятся астронавтами для изучения горения в условиях микрогравитации.

©NASA

9. Полярное сияние

Земля, охваченная волшебными переливами полярного сияния, одно из любимых зрелищ членов экипажа МКС. С борта станции открываются поистине живописные виды.

©NASA

10. Восходы и закаты

Поскольку космическая станция пролетает по орбите со скоростью примерно 28 тыс. км в час, члены экипажа МКС встречают 16 восходов и закатов в сутки.

©NASA

11. Водные пузыри

Жидкость в условиях невесомости принимает форму шара. Эксперименты с ней, как забавные, так и самые что ни на есть серьезные, на МКС проводят часто.

©NASA

12. Выход в открытый космос

За 16-летнюю историю МКС было совершено множество выходов за борт станции. В феврале 2015 года астронавты Терри Вертс и Барри Уилмор запечатлели на GoPro свой выход в открытый космос.

©NASA

13. Секвенирование ДНК

Американский астронавт и молекулярный биолог Кейт Рубинс впервые секвенировала ДНК в условиях микрогравитации на борту МКС. Секвенирование было проведено в рамках эксперимента Biomolecule Sequencer на мобильном оборудовании MinION.

©NASA

14. Млечный Путь

Когда МКС пролетает «ночную» сторону Земли, члены экипажа могут насладиться видом нашей Галактики.

©NASA

15. Дегустация выращенного на МКС салата

Астронавты НАСА Скотт Келли, Челл Линдгрен и японский астронавт Кимия Юи попробовали впервые выращенные в космосе листья салата. Произошло это событие в августе 2015 года.

©NASA

16. Первый надувной жилой модуль

Bigelow Expandable Activity Module (BEAM) – экспериментальный надувной жилой модуль производства компании Bigelow Aerospace. В мае этого года участники космической экспедиции Джефф Уильямс и Олег Скрипочка провели первый тест надувного модуля МКС. Если BEAM хорошо покажет себя в ходе дальнейших тестов, его будут использовать как дешевое и потенциально безопасное жилье для будущих космических миссий.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com