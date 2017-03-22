Заявление ЕВС относительно участия России в 2017 году Евровидение и реакция в России

В Европейском вещательном союзе (ЕВС), организующем конкурс «Евровидение», «глубоко разочарованы» решением Украины запретить въезд российской участнице Юлии Самойловой. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Мы должны уважать законы принимающей конкурс страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку оно, как нам кажется, противоречит как духу конкурса, так и понятию инклюзивности, которое лежит в сердце наших ценностей», — сказано в тексте.

В ЕВС пообещали «продолжить диалог с украинскими властями» с целью обеспечить участие в конкурсе всех заявленных артистов.

Претензии украинских властей связаны с тем, что певица выступала в Крыму. Юлия Самойлова дала концерт в Керчи в рамках спортивного праздника в июне 2015 года. Участники концерта, как стало известно СМИ, добирались в Крым на самолетах. Процедура стандартна: организаторы купили им билеты и они вылетели в Керчь обычными рейсами.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что Россия сделает выводы о своем участии в Евровидении-2017 в Киеве после разъяснений со стороны организаторов конкурса в отношении сложившейся ситуации с российской участницей Юлией Самойловой.

По словам спикера, решение СБУ не допустить российскую певицу "с ограниченными способностями на Евровидение, увидеть в ней какую-то угрозу безопасности страны, это полный абсурд, это недопустимая и неприемлемая ситуация".

"Мы рассчитываем, что организаторы конкурса ее разрешат", — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также добавила, что ситуация на Украине "так быстро деградировала", что трудно видеть в решении Службы безопасности Украины (СБУ) по Самойловой логику. Она напомнила, что, согласно правилам конкурса, выбор исполнителя на Евровидении является правом каждого государства-участника.

"Интересно будет посмотреть на реакцию Европейского вещательного союза и его партнеров в Европе, зарубежных кураторов Украины на эту очередную выходку Киева", — говорится в заявлении департамента информации и печати МИДа РФ.

"Нынешние украинские власти в очередной раз подтвердили свой образ режима, зараженного русофобской паранойей и националистическими комплексами. Запретив по линии СБУ въезд на Украину представительнице от России на "Евровидение-2017" Юлии Самойловой, Киев, видимо, не на шутку испугался хрупкой девушки", — говорится в комментарии, опубликованном департаментом информации и печати МИД РФ.

Певец Филипп Киркоров заявил, что шокирован запретом российской участнице "Евровидения-2017" Юлии Самойловой въезжать на Украину, и считает, что это решение СБУ противоречит самой идее конкурса, поэтому пока России стоит игнорировать соревнование.

"Как артист, продюсер и человек, который поддерживал и продвигал конкурс "Евровидение", я больше других шокирован решением Службы безопасности Украины (СБУ). Первый канал, несмотря на опасность провокации, принял решение послать на конкурс Юлию Самойлову, с вниманием отнесясь не только к формату конкурса, но и главному девизу украинских организаторов — "Уважать многообразие". К сожалению, СБУ этого не сделало. Посмотрим, что сделает Европейский вещательный союз, чтобы защитить главную идею конкурса. В конце концов, это зона их ответственности", — сказал Киркоров.

Он напомнил, что международный песенный конкурс "Евровидение" был учрежден после Второй мировой войны как соревнование, призванное объединить страны и их граждан посредством музыки. По мнению артиста, России стоит игнорировать конкурс "до того момента, пока все ответственные за такое решение не покинут свой пост, а конкурс снова не вернется к тому, для чего был задуман".

Россия ясно дала понять, что заменять Юлию Самойлову другими артистами не собирается.

Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение" в следующем году вне зависимости от места его проведения, говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.

Пользователи социальных сетей считают, что Россия должна объявить конкурсу бойкот.