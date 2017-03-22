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Заявление ЕВС относительно участия России в 2017 году Евровидение и реакция в России

20:20. 22 марта 2017 Просмотров - 231 2 коммент. Опубликовал:
В Европейском вещательном союзе (ЕВС), организующем конкурс «Евровидение», «глубоко разочарованы» решением Украины запретить въезд российской участнице Юлии Самойловой. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
 
«Мы должны уважать законы принимающей конкурс страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку оно, как нам кажется, противоречит как духу конкурса, так и понятию инклюзивности, которое лежит в сердце наших ценностей», — сказано в тексте.
 
В ЕВС пообещали «продолжить диалог с украинскими властями» с целью обеспечить участие в конкурсе всех заявленных артистов.
 
 
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Претензии украинских властей связаны с тем, что певица выступала в Крыму. Юлия Самойлова дала концерт в Керчи в рамках спортивного праздника в июне 2015 года. Участники концерта, как стало известно СМИ, добирались в Крым на самолетах. Процедура стандартна: организаторы купили им билеты и они вылетели в Керчь обычными рейсами. 
 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что Россия сделает выводы о своем участии в Евровидении-2017 в Киеве после разъяснений со стороны организаторов конкурса в отношении сложившейся ситуации с российской участницей Юлией Самойловой.
 
По словам спикера, решение СБУ не допустить российскую певицу "с ограниченными способностями на Евровидение, увидеть в ней какую-то угрозу безопасности страны, это полный абсурд, это недопустимая и неприемлемая ситуация".
"Мы рассчитываем, что организаторы конкурса ее разрешат", — сказала Матвиенко.
 
Спикер Совфеда также добавила, что ситуация на Украине "так быстро деградировала", что трудно видеть в решении Службы безопасности Украины (СБУ) по Самойловой логику. Она напомнила, что, согласно правилам конкурса, выбор исполнителя на Евровидении является правом каждого государства-участника.
 
"Интересно будет посмотреть на реакцию Европейского вещательного союза и его партнеров в Европе, зарубежных кураторов Украины на эту очередную выходку Киева", — говорится в заявлении департамента информации и печати МИДа РФ.
 
"Нынешние украинские власти в очередной раз подтвердили свой образ режима, зараженного русофобской паранойей и националистическими комплексами. Запретив по линии СБУ въезд на Украину представительнице от России на "Евровидение-2017" Юлии Самойловой, Киев, видимо, не на шутку испугался хрупкой девушки", — говорится в комментарии, опубликованном департаментом информации и печати МИД РФ.
 
Певец Филипп Киркоров заявил, что шокирован запретом российской участнице "Евровидения-2017" Юлии Самойловой въезжать на Украину, и считает, что это решение СБУ противоречит самой идее конкурса, поэтому пока России стоит игнорировать соревнование.
 
"Как артист, продюсер и человек, который поддерживал и продвигал конкурс "Евровидение", я больше других шокирован решением Службы безопасности Украины (СБУ). Первый канал, несмотря на опасность провокации, принял решение послать на конкурс Юлию Самойлову, с вниманием отнесясь не только к формату конкурса, но и главному девизу украинских организаторов — "Уважать многообразие". К сожалению, СБУ этого не сделало. Посмотрим, что сделает Европейский вещательный союз, чтобы защитить главную идею конкурса. В конце концов, это зона их ответственности", — сказал Киркоров.
 
Он напомнил, что международный песенный конкурс "Евровидение" был учрежден после Второй мировой войны как соревнование, призванное объединить страны и их граждан посредством музыки. По мнению артиста, России стоит игнорировать конкурс "до того момента, пока все ответственные за такое решение не покинут свой пост, а конкурс снова не вернется к тому, для чего был задуман".
 
Россия ясно дала понять, что заменять Юлию Самойлову другими артистами не собирается. 
 
Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение" в следующем году вне зависимости от места его проведения, говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.
 
Пользователи социальных сетей считают, что Россия должна объявить конкурсу бойкот.
 
Метки: ес, Россия, Украина
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2 коммент.»

  • 4722 3796
    СВАРОЖИЧ 22 марта 2017 в 20:51 Ссылка Пометить
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    Фсе шокированы!!! АБСАЛЮТНО ФСЕ!! Как это неожиданно да? А коварно как. Прямо удар в спину. А давайте назло им перестанем есть конфеты рашен! И перцовку не покупать.
    Газ же перекрыть очко сыграет.
    А вообще это называется: ЗАБИРАЙ СВОИ ИГРУШКИ И НЕ ПИСЯЙ В МОЙ ГОРШОК! Политика мля. Хотя какие политики такая и политика.

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  • 3231 2051
    Михан 22 марта 2017 в 21:29 Ссылка Пометить
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    Рано или поздно украм суждено идти на попятную, засунув свою хуторскую свободу куда подальше, но Запад пока во вред России поддерживает идиотов в Киеве.

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