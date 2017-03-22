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Юлии Самойловой запретили въезд в Украину – Россия не выступит на «Евровидение»

20:52. 22 марта 2017 Просмотров - 116 2 коммент. Опубликовал:

Власти Украины официально запретили въезжать на территорию страны участнице конкурса “Евровидение-2017″ от России Юлии Самойловой.

СБУ опубликовала на своем сайте заявление о запрете посещать Украину в течение трех лет для россиянки Юлии Самойловой. В коротком сообщении отмечается, что решение принято в связи с полученными данными о нарушении Самойловой украинского законодательства.

Решение принято в связи с тем, что ранее она выступала в Крыму, который официальный Киев считает “оккупированным Россией”. Украинские власти пытаются преследовать всех, кто посещает регион без их разрешения. Самойловой запретили въезжать на Украину в течение трех лет.

Это является грубым нарушением украинского законодательства, и, как правило, в аналогичных случаях СБУ после проверки информации выдает запрет нарушителям на посещение Украины в течение нескольких лет.

Представительница РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 Юлия Самойлова прокомментировала новость о том, что ей может быть запрещен СБУ въезд в Украину.

Об этом она сообщила журналистам телеканала “Звезда”.

“Я об этом не думаю абсолютно, потому что я еду на музыкальный конкурс, пою песню, готовлю ее. А там, как будет. Пока все замечательно. Все очень позитивно настроены, никаких угроз не было. Для меня люди все хорошие”, – отметила Самойлова.

Для многих стало неожиданностью, что в результате выбор пал на певицу-инвалида Юлию Самойлову. Однако вскоре стало очевидным, что российское руководство своим решением провело очередную провокацию в отношении Украины.

В то же время российский публицист и писатель Виктор Шендерович раскрыл хитрый план РФ с Самойловой: так, руководство Первого канала якобы специально выбрало для участия в Евровидении-2017 прикованную к инвалидному креслу певицу, чтобы выставить украинскую публику с не лучшей стороны.

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 3229 2053
    Михан 22 марта 2017 в 21:21 Ссылка Пометить
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    Современные украинца лишены разума!
    Зачем они издеваются над инвалидом?
    В России дела тоже плохи-у нас народились либералы, это мрази в человеческом обличии.

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  • 2 2
    Сергей 22 марта 2017 в 22:16 Ссылка Пометить
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    Вообще, считаю что Евровидение – это не тот “чемпионат” по которому плакать нужно. От него давно пора отказаться.

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