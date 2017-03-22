Юлии Самойловой запретили въезд в Украину – Россия не выступит на «Евровидение»

Власти Украины официально запретили въезжать на территорию страны участнице конкурса “Евровидение-2017″ от России Юлии Самойловой.

СБУ опубликовала на своем сайте заявление о запрете посещать Украину в течение трех лет для россиянки Юлии Самойловой. В коротком сообщении отмечается, что решение принято в связи с полученными данными о нарушении Самойловой украинского законодательства.

Решение принято в связи с тем, что ранее она выступала в Крыму, который официальный Киев считает “оккупированным Россией”. Украинские власти пытаются преследовать всех, кто посещает регион без их разрешения. Самойловой запретили въезжать на Украину в течение трех лет.

Это является грубым нарушением украинского законодательства, и, как правило, в аналогичных случаях СБУ после проверки информации выдает запрет нарушителям на посещение Украины в течение нескольких лет.

Представительница РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 Юлия Самойлова прокомментировала новость о том, что ей может быть запрещен СБУ въезд в Украину.

Об этом она сообщила журналистам телеканала “Звезда”.

“Я об этом не думаю абсолютно, потому что я еду на музыкальный конкурс, пою песню, готовлю ее. А там, как будет. Пока все замечательно. Все очень позитивно настроены, никаких угроз не было. Для меня люди все хорошие”, – отметила Самойлова.

Для многих стало неожиданностью, что в результате выбор пал на певицу-инвалида Юлию Самойлову. Однако вскоре стало очевидным, что российское руководство своим решением провело очередную провокацию в отношении Украины.

В то же время российский публицист и писатель Виктор Шендерович раскрыл хитрый план РФ с Самойловой: так, руководство Первого канала якобы специально выбрало для участия в Евровидении-2017 прикованную к инвалидному креслу певицу, чтобы выставить украинскую публику с не лучшей стороны.