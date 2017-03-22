Вредители. Российские банки потеряли на Украине более 7 миллиардов долларов.

«Действие или бездействие, направленное к подрыву промышленности, транспорта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли или иных отраслей народного хозяйства, а равно деятельности государственных органов или общественных организаций с целью ослабления Советского государства, если это деяние совершено путём использования государственных или общественных учреждений, предприятий, организаций либо путём противодействия их нормальной работе, — наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества».

Эти чёткие определения, взятые из советского законодательства, очень хорошо подходят к политике руководства трёх ведущих государственных банков РФ. Речь, конечно же, о ВТБ, Внешэкономбанке и Сбербанке. Их дочерние структуры за два с половиной года после Майдана потеряли на Украине более 7 миллиардов долларов.

7 миллиардов долларов — это колоссальные деньги. Это средства, которые оказали и оказывают весомую поддержку украинской экономике. К примеру, вся программа помощи Незалежной от Международного валютного фонда составляет 17.25 млрд долларов. При этом общий объём золотовалютных резервов Украины чуть более 15 миллиардов.

Но даже по российским меркам 7 миллиардов долларов — весьма значимая величина. Это сумма, превышающая общие расходы страны на здравоохранение в 2017 году. Эта сумма в четыре с половиной раза больше годовых бюджетных расходов на культуру. И в семь раз выше расходов на российское ЖКХ.

Понятное дело, что руководству отечественных государственных банков наплевать на государство. Ни один из них — ни ВЭБ, ни ВТБ, ни Сбербанк — не открыл свои отделения в Крыму. В то время как наше небогатое население жертвует деньги на гуманитарную помощь жителям Донбасса, наши государственные банки субсидируют киевский террористический режим. Наши банки создают дополнительные резервы под проблемные украинские долги, душа в душу взаимодействуют с Национальным банком Украины, спокойно продолжают обслуживание корпоративных и частных клиентов в государстве, объявившем Россию главным врагом. Маркетинговые шаги наших банкиров ужасают: например, дочерняя структура Внешэкономбанка 13 октября бравурно поздравила украинцев с праздником Защитника Украины, пожелала «защитникам мужества, отваги, здоровья, побед и мирного неба». Напомним, что этот праздник был учреждён Петром Порошенко в честь дня основания так называемой Украинской повстанческой армии (УПА), сформированной в 1943 году на территории рейхскомиссариата Украина под чутким руководством гитлеровцев. Подразделения УПА больше всего засветились во время Волынской резни, отмеченной массовыми убийствами гражданского населения. Сегодня духовные наследники УПА совершают террористические рейды против городов Донбасса. Именно им желает побед и мужества российский Внешэкономбанк.

Но даже если забыть об истории, об этике, наплевать на русский народ, на память предков, если руководствоваться лишь соображениями выгоды-прибыли, то всё равно присутствие наших банков на украинском рынке абсурдно и необъяснимо! Не пора ли ударить кулаком по столу и рявкнуть: «Хватит!»?

Из 7 миллиардов долларов потерь более 3.2 миллиардов — это чистые убытки, которые банки отразили в своей отчётности за 2014-2016 гг. Лидером по чистым убыткам стал ВТБ — 1.5 миллиардов долларов, ВЭБ — 1.4 миллиардов долларов, около 400 млн долларов — Сбербанк.

Дополнительно к полученным убыткам российские государственные банки, видимо, с согласия ЦБ России, «проинвестировали» в свои украинские дочки более 2.5 миллиардов долларов за последние три года. Заголовки новостей о том, что «Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Украины в 2016 году» — совсем не шутки. Это действительно реальные инвестиции государственных банков. По данным украинской службы статистики, только в 2016 году совокупный объём инвестиций на Украину составил 4,4 миллиардов долларов, при этом на долю российских инвесторов пришлось 1.7 миллиардов. При этом 90% российских инвестиций — это наши государственные банки. Например, в феврале 2016 года Внешэкономбанк принял решение об увеличении уставного капитала своей украинской «дочки» на 800 миллионов долларов путём конвертации ранее предоставленных Внешэкономбанком кредитов.

Третья составляющая наших потерь — это кредиты, которые российские банки предоставляют своим дочками на сумму примерно 1.5 миллиардов долларов. Можно было подискутировать о том, что инвестиции и кредиты дочерним компаниям вполне могут вернуться в Россию… Больше не вернутся! С того момента, как на прошлой неделе НБУ (Национальный банк Украины) ввёл санкции в отношении российских банков, эти деньги уже не вернутся в страну. Мы их потеряли. Вернее, так: руководство наших государственных банков потеряло наши деньги!

Итак, даже чисто экономические, шкурные расчёты свидетельствуют о том, что оставаться нашим банкам на украинском рынке невыгодно, вредно, нецелесообразно. Но Сбербанк России на прошлой неделе, уже после санкций и погромов, после заваленных бетонными блоками своих киевских офисов, сделал новое заявление о том, что он будет и впредь продолжать свою деятельность и обслуживать украинских клиентов. Получив хороший пинок, ощутив плевок, потеряв деньги, российский Сбербанк, тем не менее, упорно продолжает свою деятельность на Украине во вред себе и своей стране.

Возникает вопрос: какими соображениями руководствуется топ-менеджмент Сбербанка в своей безумной разорительной политике? А главное — кто понесёт ответственность за уже полученные убытки?

Пока руководство государственных банков чувствует себя замечательно. Вот, например, Сергей Николаевич Горьков. Он курировал украинскую дочку Сбербанка, и логично было бы предположить, что именно он будет нести ответственность за колоссальные убытки своего предприятия. Однако он был назначен в феврале 2016 года на пост председателя правления Внешэкономбанка, имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также Почётную грамоту Правительства Российской Федерации. Неудивительно, что после таких поощрений Сергей Николаевич продолжает свою проукраинскую стратегию уже во Внешэкономбанке, ведь не даром же 800 млн долларов кредита было конвертировано в акции и застряло навечно в соседней стране.

Сейчас руководство ВТБ и новые кураторы Украины в Сбербанке, судя по публичным высказываниям, рассчитывают на продажу своих активов и на богатых покупателей. Но кто сейчас будет покупать что-то на Украине? Прямые иностранные инвестиции на Украину в 2016 году сократились в 10 раз. Более того, иностранные банки тоже выставляют свои активы на продажу и стремительно уходят с украинского рынка. В конце 2016 года итальянская группа Unicredit продала свою украинскую дочку. Кому? Российскому Альфа-банку. Больше покупателей не нашлось.

На прошлых выходных МВФ приостановил выделение очередного кредитного транша Украине. В сообщении для прессы фонд ссылается на необходимость оценки событий, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы. Видимо, даже у МВФ, который по сугубо политическим соображениям предоставляет финансирование Киеву, лопнуло терпение. Ведь у любого финансового аналитика есть серьёзные причины усомниться в радужности украинских перспектив. А для банкира естественно желание сэкономить деньги, не бросить их в чёрную дыру украинской экономики.

Не сомневаются в украинских перспективах только российские государственные банки, что напоминает безумие!

При этом ЦБ России преступно бездействует. Именно Центральный Банк закрыл глаза на дикие убытки российского банковского бизнеса и по факту потворствовал выводу капитала из страны. Вместо того, чтобы коллегиально обсудить с государственными банками стратегию ухода с украинского рынка сразу же после Майдана и начала гражданской войны на Донбассе, ЦБ России не сделал ровным счётом ничего. Не было сделано ни совместных заявлений, ни ограничений на вывод активов за рубеж.

Громадные русские инвестиции в экономику Украины на фоне поджогов, зверств, террора, политических преследований в отношении пророссийски настроенных граждан выглядят верхом цинизма пополам с идиотизмом.

Следует задаться вопросом: из кого состоит управляющий слой финансовой системы России? Каков уровень их мышления? Какова стратегия?

Уже два года назад было ясно, что политика российских системо­образующих банков (с резвостью зайцев отскочивших от Крыма и создавших громадные проблемы на полуострове) идёт вразрез с политикой Президента. Однако сейчас выясняется, что налицо не просто асимметричная государству линия поведения. Налицо прямое вредительство, вскармливание антирусского зверя за счёт русских денег. Всё это происходит в период кризиса и международных санкций; не исключено, что по указаниям зарубежных центров финансового контроля.

Теперь, когда данные о громадных российских потерях стали достоянием общественности, недоруководство означенных банков пытается замылить нам глаза полумерами.

А между тем:

во-первых, Центральный Банк Российской Федерации должен в срочном порядке запретить любые операции российских банков с украинскими дочками, хватит уже инвестировать в нацистские активы, приносящие к тому же убытки;

во-вторых, ВЭБ, ВТБ, Сбербанк должны разработать совместный план немедленного ухода с украинского рынка. Продавать за бесценок активы, в которые были проинвестированы миллиарды долларов — это дно! Позиция полудурков или «опущенных». Мы должны уйти, громко хлопнув дверью. Нужно вывести через офшорные структуры все оставшиеся средства из дочек и единовременно совместно прекратить любые операции с клиентами — как розничными, так и корпоративными. Все обязательства должны лечь на Национальный банк Украины. Пусть нацистская Украина вместе с Бандерой, Орликом и прочими висельниками из УПА погашает обязательства. На войне как на войне…

И в-третьих, должны быть привлечены к ответственности люди, которые допустили подобные потери. Или 7 миллиардов долларов — это ерунда, мелочь и не стоят того, чтобы лишать бездарей и вредителей права управления финансами нашей страны?!