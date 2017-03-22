Ученые показали невероятный по красоте полет над Марсом (ВИДЕО)

Ученные показали видео, которое передает всю красоту Марса. Финский кинематографист Jan Frö jdman собрал это видео из изображений высокого разрешения, полученных Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Видео было опубликовано на YouTubе.

MRO комплекс был построен компанией Локхид Мартин и начал работу на Марсе в 2006 году.

Предполагали, что обсерватория проработает 2 года, но, на деле, она функционирует уже 11 лет и пока не имеет неисправностей в своих системах.

За это время Земля получила 34 Терабайта изображений.