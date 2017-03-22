Сводки от ополчения Новороссии 22 марта 2017

ВСУ 9 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки девять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись район поселка городского типа Фрунзе, сел Логвиново, Лозовое, Калиновка, Сокольники, Желобок.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

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Вражеский прорыв не удался

Ещё вчера пресс-центр АТО и Минобороны хвастливо сообщали: “Вполне возможно, что сегодня ВСУ пытаются выбить боевиков с высоты Дерзкая, поскольку она является ключевым пунктом террористов на линии обороны Азов (бывшее Дзержинское) – Саханка. Если ВСУ удастся выбить боевиков с господствующей высоты, то ситуация на фронте существенно изменится в нашу пользу и можно будет говорить о следующих шагах в направлении Пикуз (быв. Коминтерново) прорыва линии фронта”.

Но потом что-то пошло не так и риторика изменилась.

Донецк, 20 мар – ДАН. Украинские силовики сегодня предприняли попытку прорыва позиций сил ДНР на южном участке фронта вблизи села Коминтерново, потеряв при этом 15 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Сегодня в 12:40 ДРГ противника, силами до двух взводов под прикрытием минометного огня и бронетехники предприняли попытку прорыва позиций ДНР в районе села Коминтерново, — заявили в командовании. – В результате боестолкновения противник вынужден был отступить на исходные позиции. В ходе огневого контакта потери со стороны ВСУ составили 10 убитых и пятеро раненых, а также уничтожена одна единица бронетехники БМП-1».

Сегодня неудачный “блицкриг” укропов заставляют переварить под соусом “вражеского прорыва”.

Ну а брошенных на убой бойцов ВСУ теперь наверняка объявят героями, жертвами гибридной войны и бронетанковых бурятов и похоронят с почестями. С песнями, флагами, лозунгами и коленопреклонённой толпой вдоль обочин…





P.S. БАСУРИН РАССКАЗАЛ ПОДРОБНОСТИ ВЧЕРАШНЕГО БОЯ ПОД КОМИНТЕРНОВО С ВСУ

Потери украинских силовиков в результате провального штурма позиций ДНР 20 марта под Коминтерново составили: в личном составе –12 погибших и 14 раненных военнослужащих, а в технике – 2 БМП и поврежденный танк.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Нам удалось эвакуировать тело одного убитого и одного раненного украинского военнослужащего, который, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных тяжелых ранений, — рассказал Басурин. — То, что тела убитых украинских солдат обнаружены у наших позиций убедительно подтверждает попытку проведения наступления силами ВСУ. Она имела целью после массированного огня артиллерии, создать условия для прорыва нашей обороны и развития наступательных действий. Указанные факты подтверждают прямую виновность командования ВСУ в агрессивных намерениях и отказ Киева от выполнения Минских соглашений».

PS2 [21+] Провал атаки ВСУ 20 марта 2017:

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Самый колоритный ополченец ДНР награжден медалью (ВИДЕО К. Долгова)

Бенес Айо родился в СССР в латышском городе Резекне. Убежденный коммунист, Бенес последовательно боролся за права русских и русскоязычных в Латвии, участвовал в Крымском референдуме, был в отрядах самообороны полуострова, а сейчас вот уже два года воюет с украинскими фашистами — сперва в ЛНР, а теперь в ДНР. Буквально на днях Министерство обороны ДНР наградило Бенеса медалью. Донецкий журналист Константин Долгов взял интервью у самого колоритного ополченца Донецкой Народной Республики. Читайте также: На позициях ВСУ взорвался миномет — погиб комбат и еще один военный, семеро ранены

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Донецк-Северный: танковый снаряд ВСУ попал в жилой дом [18+]

Авторская съемка военкоров команды News Front Филиппа Преображенского и Катерины Катиной.

Военкоры News Front засняли последствия очередного военного преступления украинских оккупантов на Донбассе. На этот раз под огнем ВСУ оказался поселок Донецк-Северный. Танковый снаряд карателей попал в жилой дом на улице Привокзальной.

«21 марта в районе 6 часов вечера было прямое попадание украинского снаряда в один из жилых домов. Это поселок Донецк-Северный. Сейчас мы слышим, что бой продолжается. Украинские террористы никак не оставят в покое этот поселок, который в последнее время подвергается регулярным обстрелам. К счастью, пострадавших нет», — сообщили военкоры News Front с места событий.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 21.03.2017

— Госсекретарь США Тиллерсон посетит Россию в апреле;

— ДНР: из-за обстрелов ВСУ три поселка остались без электроэнергии;

— Сирийские военные ведут бой с боевиками на востоке Дамаска;

— Гройсман рассказал о планах Украины закупать уголь у США;

— СБУ подготовила запрет на въезд для участницы «Евровидения» от России;

— Лукашенко: в Белоруссии задержаны готовившие провокацию боевики.

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Поселок Коммунаровка впервые оказался под обстрелом ВСУ

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Украинские боевики обстреляли мирных жителей поселка Коммунаровка в ДНР.

«Поселок Коммунаровка находится рядом с городом Докучаевском. Минувшей ночью этот поселок, как и сам город Докучаевск, пострадал от очередных украинских обстрелов. Повреждения получили жилые дома. Здесь абсолютно цивильная территория, где нет никаких военных. Обычные мирные жители страдают от беспредела украинских террористов. По данным минобороны ДНР, пострадало порядка 15 домостроений только в этом поселке», — сообщила военкор News Front с места событий.

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