Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 марта 2017
- 07:51 Коалиция по борьбе с ИГИЛ сегодня соберется в США.
- 07:30 Встреча на сирийской Эльбе: будут ли Россия и США воевать вместе?.
- 05:30 Жестокие бои в Дамаске: на боевиков брошены танки и самолеты (ВИДЕО).
- 04:30 Кровавая мясорубка в Сирии: «Аль-Каида» и «оппозиция» выбивают ИГИЛ из пустыни и лагеря Ярмук (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:45 Жестокие бои: ИГИЛ перерезало путь в Алеппо, Армия Сирии и ВКС РФ пытаются вернуть контроль над шоссе (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:36 Сирия: ВВС коалиции во главе с США нанесли авиационный удар по школе, — СМИ.
- Вчера 22:14 Израиль пообещал и впредь наносить удары по территории Сирии.
- Вчера 22:13 Россия остановила наступление Турции на курдов в Сирии.
- Вчера 21:31 Огненный ад для ИГИЛ: Дрон ВКС РФ снял 130 ракет, выпущенных по штабу боевиков в Сирии (ВИДЕО).
Коалиция по борьбе с ИГИЛ сегодня соберется в США
РФ, не входящая в коалицию, не присутствует
Министерская встреча стран-участниц возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ), как ожидается, откроется 22 марта в Вашингтоне при участии представителей 68 государств.
Ранее и.о. официального представителя госдепартамента Марк тонер сообщил, что председательствовать на встрече будет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Это станет первой встречей в полном составе представителей 68 государств, начиная с декабря 2014 года, пишет Интерфакс.
Россия участвовать во встрече не будет, так как не является членом возглавляемой США коалиции.
«Мы находимся на важном этапе в борьбе против ИГИЛ и воспользуемся этой министерской встречей для наращивания международных усилий по разгрому ИГИЛ в остающихся захваченных им районов в Ираке и Сирии, а также максимально увеличим давление на его отделения, филиалы и сеть», — сказал Тонер.
По его словам, в ходе министерской встречи состоится «детальная дискуссия» о приоритетах действий коалиции, включая военных, по борьбе с ИГИЛ, а также будет обсуждаться гуманитарный кризис в Ираке и Сирии.
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Встреча на сирийской Эльбе: будут ли Россия и США воевать вместе?
На север Сирии прибывают американские военные — сколько их, с чем они пришли? Опасно ли это для наших солдат?
Были и раньше
В Сирии американцы были и до этого. Официально там находилось порядка нескольких сот советников и спецназовцев из боевых групп SOCOM — Командования сил специальных операций. В основном они учили курдских бойцов тактике боевых действий, обучали пользованию поставляемым западным оружием и снаряжением.
Ну и вели разведку и осуществляли советническую деятельность, руководя боевыми действиями большей частью по захвату почти не укреплённых деревень и использованию «осла с золотом» (подкупа), как основного штурмового средства. Дело в том, что ИГИЛ* почти не воюет с курдами в отличие от сирийской армии или турок.
Американцы даже построили при помощи курдов пару вертолётных площадок и небольшой аэродром на контролируемой территории. Боевая авиация там не базируется, но вертолёты и конвертопланы «Оспри» прилетают. Тяжёлого вооружения у американских советников, технических специалистов и спецназовцев нет. Они катались на различных «шайтан-мобилях» с пулемётами и автоматическими гранатомётами, джипах и тому подобном, на вооружении имели лёгкое оружие, гранатомёты, ПТРК.
От имитации борьбы к реальной борьбе?
При Бараке Обаме американцы в Сирии были больше заняты имитацией бурной деятельности по борьбе с террористами. А также неким обозначением себя: мол, мы тут тоже пашем — я и лошадь. Это если не считать вооружения «зелёной» сирийской оппозиции. Но этим занималось ЦРУ, а не военные.
При Трампе задачи изменились — «зелёных» сняли с довольствия, а «чёрных» Трамп очень хочет побыстрее закопать, причём с американским участием. Это ему необходимо, чтобы показать, что вот, мол, Обама и демократы столько лет жевали вату, а Трамп взял и победил. К тому же ВС РФ сделали всё для того, чтобы конец ИГИЛу пришёл побыстрее.
Сейчас курдские отряды подошли к Ракке. Но Ракку игиловцы вряд ли сдадут просто так — практически гарантированно они устроят там кровавую баню в виде многомесячных боёв с тысячами трупов наступающих, десятками сожжённых танков. А курды, несмотря на дарёные западными странами «модные» снаряжение и оружие, в большинстве такие же бестолковые «аники-воины», как иракские и турецкие военные или сирийские ополченцы.
Поэтому США, как и при штурме Мосула, пришлось перебросить в Сирию своих армейцев. Точнее, порядка 400 человек из состава 11-го экспедиционного отряда морской пехоты США. Они вооружены несколькими БТР «Страйкер» — в основном это командно-штабные машины и техника арткорректировшиков. Замечена и батарея буксируемых 155-мм гаубиц М198. Очевидно, они будут поддерживать штурмующих артогнём — куда более точным, чем могут изобразить местные курды.
Хитрые планы и действия
Также американцы пытаются поддержать своих союзников-курдов против формально тоже союзников — турок. При этом США явно не стремятся идти с турками на обострение — иначе их могут быстро выпроводить с авиабазы Инжирлик и не только оттуда. То есть они вроде бы и защищают курдов от турок, но их служба настолько опасна и трудна, что по данному вопросу особо не видна.
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Тем временем курды быстро поняли, что от турок их никто, кроме русских и сирийцев, не спасёт. И, несмотря на заклинания некоторых явно проамериканских курдских деятелей из Манбиджа, что их защищает «международная коалиция», с русскими договорились быстро. В Манбидж и окружающие районы вошли сирийские части вместе с российскими подразделениями. Курды уже развесили сирийские и российские флаги, чего до этого не делали, а лишь качали права.
Этот пример отлично демонстрирует гибкость и хитрость российской сирийской политики. Например, науськиваемые прошлой американской администрацией на возможно большее обособление «Кантонов Рожавы», как курды называют свои районы, курдские лидеры не очень шли на переговоры с Дамаском о послевоенном устройстве. И вообще вели речь чуть ли не об отделении. Доходило до перестрелок с сирийскими войсками и ополченцами.
Разумеется, ВКС РФ могли быстро поставить их на место, но это испортило бы позицию России как арбитра в урегулировании ситуации. Вместо этого «покаявшемуся и осознавшему свою вину» Эрдогану дали начать операцию «Щит Евфрата» и покошмарить курдов. Но при этом защитив его войска от самих курдов. Что и говорить — сыграли тонко и красиво.
Что до штурма Ракки, то в том же Мосуле американцы пытались резко ускорить взятие города, участвуя в боях целыми подразделениями (перед выборами в США). Это привело к потере нескольких десятков своих военных. Но дело с городом сдвинулось только тогда, когда иракцы отказались от американских схем взятия города элитными частями и начали давить массой. Причём не считаясь с потерями. С Раккой может выйти так же. Американцы вряд ли будут наступать на город в первых рядах. Они идут туда больше для разведки, управления и огневой поддержки.
Виртуальная «встреча на Эльбе»
Россия в курсе пребывания американских военных в Сирии. Эти вопросы решались с американской стороной и ранее, а на днях так и вовсе состоялась встреча начальников Генштабов ВС РФ и Турции и их американского коллеги. Итогом стала своеобразная «встреча на Эльбе» под Манбиджем, только какая-то странная — её все отрицают, но она была.
Что касается опасений, что американцы потом не уйдут из Сирии, понастроят баз и разделят страну, то они лишены оснований. Американцы не пойдут на открытый конфликт с армией России в Сирии — у них там просто нет шансов. Да и торчать в пустынях веки вечные им не очень нужно. Хотя попытаются использовать этот фактор в попытке повлиять на результат войны. Но официально США подтвердили свою приверженность к сохранению территориальной целостности Сирии.
И даже Башар Асад, которому не за что любить США, не так давно заявил, что приветствовал бы американские войска на территории своей страны в числе других борцов с терроризмом в том случае, если мотивы Вашингтона «будут искренними». Также он высказался за сближение США и РФ в аспекте борьбы с террористами. Достаточно показательное заявление.
А вот китайское правительственное издание GlobalTimes посчитало, что этим демаршем американцы собираются «произвести впечатление» на Москву, Тегеран и Дамаск и напугать их. Интересно, кто-то в Китае и правда верит, что Россию можно напугать одним батальоном?
Ярослав Вяткин
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Жестокие бои в Дамаске: на боевиков брошены танки и самолеты (ВИДЕО)
Сирийская армия ведет контрнаступление против исламистских боевиков в пригородах Дамаска Аль-Кабун и Джобар.
Напряженная ситуация складывается в пригородах Дамаска. Пару дней назад боевики начали наступление, пытаясь сорвать осаду окруженного района Аль-Кабун.
Во-вторник исламистская коалиция «Хаят-Тахрир аш-Шам» сумела частично прорвать линию фронта Сирийской Арабской Армии в Изаре, захватив текстильную фабрику после ожесточенной битвы, которая длилась почти два часа.
Мощные авиаудары ВКС России и ВВС САР по позициям банд продолжались целый день. Взрывы бомб, которые слышны в столице, напоминают Дамаск 2013 года, когда город пытались захватить отряды боевиков.
Боевики заявляют, что им удалось сбить истребитель МиГ-23 над Восточной Гутой.
В тоже время Сирийская арабская армия и ополченцы Сил национальной обороны контратакуют противника.
На обнародованных кадрах показаны действия правительственных сил, атакующих боевиков и обстреливающих их позиции из артиллерии.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Кровавая мясорубка в Сирии: «Аль-Каида» и «оппозиция» выбивают ИГИЛ из пустыни и лагеря Ярмук (ФОТО, ВИДЕО)
В сирийских горах Каламун и близлежащей пустыне идут ожесточенные между террористами ИГИЛ и боевиками так называемой «вооруженной оппозиции».
Бригада «Ахмад аль-Абдо», входящая в Свободную Сирийскую Армию (ССА), «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и другие бандформирования атаковали «игиловцев» в пустынной части провинции Дамаск.
Чтобы начать атаку на ИГИЛ боевики использовали восточные склоны гор Каламун, им удалось отбить стратегическую гору Аль-Накаб находящуюся в центре района Бадия.
Немалое количество террористов было убито, уничтожена их военная техника.
На одной из фотографий член группировки «Ахрар аш-Шам» разминирует освобожденную от ИГИЛ местность.
«Аль-Каида» атакует ИГИЛ на юге провинции Дамаск
В другой части провинции Дамаск боевики «Аль-Каиды»* совершили внезапное нападение на позиции ИГИЛ*.
На юге провинции Дамаск исламистская коалиция «Хаят Тахрир Аль-Шам», действующая под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской ветви «Аль-Каиды»*) начала атаку на ИГИЛ.
Неожиданное нападение бандрупп «Аль-Каиды» произошло внутри печально известного палестинского лагеря беженцев Аль-Ярмук.
В результате боя «Хаят Тахрир Аль-Шам» удалось отбить у ИГИЛ улицу Аль-Сафурия на севере лагеря.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Жестокие бои: ИГИЛ перерезало путь в Алеппо, Армия Сирии и ВКС РФ пытаются вернуть контроль над шоссе (ФОТО, ВИДЕО)
Главари джихадистов пытаются всеми силами выиграть время и замедлить наступление «Тигров» на цитадель ИГИЛ — город Дейр Хафер.
Как сообщала «Русская Весна», в понедельник банды ИГИЛ ключевую линию снабжения Армии Сирии из Хамы в Алеппо — шоссе Саламия — Итрия.
Утром во-вторник Сирийская арабская армия совместно с ополченцами вернула контроль над трассой Саламия — Итрия, после того как боевики были отброшены от этой дороги в восточной части провинции Хама.
Передовым частям 11-ой танковой дивизии САА удалось прорвать линию обороны террористической группировки.
После непродолжительного боя, армейцы взяли под контроль важнейшую линию снабжения правительственных войск в Алеппо.
ИГИЛ снова перерезает трассу, а САА контратакует
Во второй половине дня ИГИЛ* предприняло новое мощное наступление, в результате которого снова была захвачена дорога Саламия — Итрия.
Боевикам удалось продвинуться на север в район Вади эль-Азиб, захватив ряд высот и послеков, откуда хорошо просматривается упомянутая автомагистраль. Таким образом они взяли ее под частичный огневой контроль и начали обстрелы транспорта.
Сирийская арабская армия продолжает попытки восстановить контроль над этими участками, но пока безуспешно. С воздуха террористов бомбят самолеты ВКС России и ВВС Сирии.
Бои за контроль над шоссе Саламия — Итрия продолжаются с переменным успехом уже третий день.
«Тигры» продолжают окружать оплот ИГИЛ в Алеппо
В это же время штурмовая дивизия «Тигры» продолжает победоносное наступление на последний оплот ИГИЛ* в восточной части провинции Алеппо — город Дер Хафер.
Бандиты теряют одни населенный пункт за другим, еще 3 поселка были освобождены армейцами за минувшие сутки Эти удары заставляют выживших в боях террористов отступать в сам Дейр Хафер, а в скором времени они могут решить оставить город, над которым нависает угроза полного окружения, и бежать в Ракку. .
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Сирия: ВВС коалиции во главе с США нанесли авиационный удар по школе, — СМИ
Самолеты коалиции во главе с США произвели бомбардировку школы к северу от сирийского города Ракка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Almasdar News.
По данным очевидцев, в школе в момент авиаудара находились десятки гражданских людей из числа курдов, бежавших из-под власти ИГИЛ (запрещено в РФ) в Ракке.
Информация о жертвах и пострадавших устанавливается.
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Израиль пообещал и впредь наносить удары по территории Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наносить удары по целям на территории Сирии, о чем он уведомил президента России Владимира Путина, пишет издание «Маарив».
«Если есть возможность оперативного исполнения и данные разведки — мы атакуем, и это будет так продолжаться», — сказал Нетаньяху на брифинге в ходе своего визита в Китай о своем разговоре с Путиным.
По его словам, Россия не устанавливала для Израиля ограничений по действиям в Сирии.
Ранее ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что системы противовоздушной обороны Сирии в понедельник вечером сбили один из бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) Израиля на юго-западе страны.
По информации телеканала, разведывательный беспилотник был поражен сирийскими военными после того, как нарушил воздушное пространство арабской республики в провинции Эль-Кунейтра.
Представитель Армии обороны Израиля заявил, что израильский беспилотник упал накануне на территории Сирии, но не потому что был сбит.
В ночь на пятницу израильская авиация была обстреляна с земли после того, как атаковала цели на территории САР. Тогда сирийская армия заявила, что зенитчикам удалось сбить один из самолетов, участвовавших в налете.
Израильтяне, в свою очередь, отрицают наличие потерь и говорят, что одна из сирийских ракет была перехвачена системой ПРО. Целью удара они назвали колонну с оружием для бойцов ливанского движения «Хезболлах», которые сражаются на стороне президента Башара Асада.
Комментируя произошедшее, министр обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье заявил, что будет и впредь пресекать поставки оружия «Хезболлах», а также пригрозил уничтожать батареи ПРО Сирии, если те вновь откроют огонь по самолетам, задействованным в выполнении этой задачи.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Россия остановила наступление Турции на курдов в Сирии
Присутствие российских военных в городе Африне в сирийском Курдистане говорит о том, что Россия намерена продемонстрировать ключевую роль в урегулировании конфликта в Сирии, пишет французская газета Le Monde.
Как сообщает издание, присутствие России в регионе означает окончание для Турции окончание операции «Щит Евфрата», которая началась в прошлом году.
Отмечается, что для турецких войск заблокированы все направления для возможного наступления: на юге — войсками Сирии, на западе — российскими военнослужащими в буферной зоне, которая разделяет турецкие войска и курдские Отряды народной самообороны (YPG).
Отмечается, что северная часть Сирии находится под контролем YPG, связанных с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана. Сообщается, что борьба с курдами была одной из целей операции Турции.
20 марта российские военнослужащие с бронетехникой появились в сирийском городе Африне. Министерство обороны России сообщило, что они создадут филиал российского Центра по примирению враждующих сторон в САР на линии соприкосновения курдского ополчения и подразделений оппозиционной Сирийской свободной армии. Также Минобороны опровергло информацию о создании военной базы около города Африна в Сирии.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Огненный ад для ИГИЛ: Дрон ВКС РФ снял 130 ракет, выпущенных по штабу боевиков в Сирии (ВИДЕО)
Разведывательный дрон ВКС РФ снял момент мощного обстрела террористов ИГИЛ реактивными системами залпового огня.
Видеокадры с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВКС России показывают, как РСЗО Сирийской Армии наносят удары по одному из штабов и позициям террористов в провинции Хама.
Судя по всему, реактивная артиллерия выпустила более 3-х полных пакетов из РСЗО «Град» по объекту боевиков, на кадрах можно насчитать около 130 ракет.
В конце видео наблюдаются 5 сильных, последовательных взрывов, их происхождение точно не известно, но наиболее вероятно, это нанес авиаудар самолет ВКС России.
Судя по высокой точности — все бомбы взорвались ровно вдоль дороги, это может быть работой Су-34.
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*ИГИЛ — Запрещенная в РФ террористическая организация
Огненный ад для #ИГИЛ. Дрон #ВКС России снял удар 130 ракет РСЗО по штабу и позициям террористов в #Хама #Сирия #Война pic.twitter.com/WmdMXSLp92— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 21 марта 2017 г.
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судя по истерики сирийцы сбили самолёт..иначе Израиль не визжал бы так,раньше когда бомбили..то было тихо,а сейчас ,судя по визгу евреев…что то произошло..потери видать есть.Дрон у них упал,значит израильская техника и технологии *****..все падает и рушиться..так получается?То есть показать свою ошибку ,евреи никогда не способны..иначе граждане Израиля будут дергать оттуда табунами.