Семь сердец Рокфеллера

Не станет ли бессмертное и вечно молодое человечество — настоящим «концом истории»?

У «мамы евромайдана» Виктории Нуланд, как известно, не переводились «печеньки», а у Дэвида Рокфеллера — «сердечки». В его грудной клетке по очереди, начиная с 1976 года, билось семь чужих сердец — мировой рекорд! — и он открыто восторгался тем, что каждая из этих пересадок «давала силы, вдыхала в меня жизнь». До двухсот лет дожить главе семейства Рокфеллеров не удалось, скончался во сне на 102-м году жизни. Что за сны приснились ему последними? И, если сны рождаются в сердце, чьи это были сны?

Почему-то не хочется распинаться о миллиардах долларов и тайных системах глобального управления, к которым, несомненно, всю свою долгую жизнь был причастен покойный глава дома Рокфеллеров. Хочется сказать о «конце эпохи». Люди — даже обладающие гигантскими богатством и властью — по-прежнему смертны. На очереди, следом за Дэвидом, одной из первых — 90-летняя британская королева Елизавета II, которую таблоиды Туманного Альбиона сейчас не только успели похоронить, но и рассказали о конфликте между принцем Чарльзом и его старшим сыном Уильямом по проблеме престолонаследия…

Современная наука обещает человеку возможность не только бессмертия, но и вечной молодости. Её «молодильные яблоки» должны вырасти из культур стволовых клеток — тех самых «праклеток», которые постепенно становятся нами в обычной жизни. Все мы внутри — не то, чем кажемся другим снаружи, и даже не то, что с детства привыкли считать своим «Я»… Сумеют ли учёные выполнить свои обещания? И если сумеют, не станет ли бессмертное и вечно молодое человечество (да и человечество ли это будет?) — настоящим «концом истории»? Скольким счастливцам из миллиардов желающих удастся войти в этот искусственный рай? Каких войн и катастроф следует ожидать на пути к нему?

Ведь нынешние «хозяева мира» и без того жаждут урезать количество представителей вида homo sapiens на планете раз в десять, если не больше. Чтобы оставшиеся могли наслаждаться нечеловеческим блаженством на прекрасной Земле, где будут «парки Юрского периода», клонированные «биороботы», подлежащие полной утилизации после периода использования, а также возможности свободного перекодирования «избранных» в «носители» небиологической природы и обратно. И много что ещё, ныне кажущееся невозможным…

Не нужно иллюзий: именно такой «образ будущего» торжествует и доминирует в глобальных «элитах» современного мира. Какой там «гуманизм», какое «счастье и свободное развитие для всех и каждого»? «Нет!» – дешевой энергии, «нет!» – дешевой еде: рост «раковой опухоли» человечества на этой планете нужно замедлить или даже остановить, а главное — необходимо любым путём и любыми средствами уничтожить саму «опухоль»! Вспомните слова явного представителя «элиты элит» 95-летнего ныне герцога Эдинбургского Филиппа, супруга Елизаветы II и отца принца Чарльза: «Я хотел бы вернуться на Землю смертоносным вирусом, чтобы раз и навсегда избавить её от лишнего числа едоков». Не правда ли, какое самопожертвование со стороны многолетнего главы Фонда дикой природы (World Wide Fund, WWF), искреннего любителя панд и разных жучков-паучков (кстати, Дэвид Рокфеллер тоже был знатным энтомологом-любителем, в коллекции которого насчитывалось более 40 тысяч самолично пойманных им насекомых)?!

Если вы хотите разглядеть лицо «элитарного будущего», внимательно всмотритесь в портрет покойного Дэвида Рокфеллера — это существо подобралось ближе всего к искомому идеалу. И оно открыто признавалось: «В течение уже более ста лет идеологические экстремисты на всех концах политического спектра с энтузиазмом ссылаются на некоторые известные события — например, такие, как мой неудачный опыт с Кастро, — для того, чтобы обвинить семью Рокфеллеров во всеохватывающем угрожающем влиянии, которое, как они заявляют, мы оказываем на американские политические и экономические институты. Некоторые даже верят, что мы являемся частью секретной политической группы, работающей против интересов Соединённых Штатов, и характеризуют мою семью и меня как «интернационалистов», вступивших в сговор с другими группами по всему миру для построения более интегрированной глобальной политической и экономической структуры — единого мира, если угодно. Если обвинение заключается в этом, то я признаю себя виновным, и я этим горжусь». Кому-то из той же «глобальной элиты» приписываются слова: «Если бы люди знали, кто мы такие и чем на самом деле занимаемся, они бы уничтожили нас».

Возможно, всё это — очередная «фигура прикрытия». Но мы действительно видим, что идеал будущего необратимо изменился, а недавние антиутопии философов, наподобие «глобального человейника» Александра Зиновьева или «прекрасного нового мира» Олдоса Хаксли, кажутся сегодня не более чем рассказанными на ночь страшными детскими сказками. Всё уже гораздо хуже и в каком-то смысле безнадёжнее. Но в тех же сказках герои находили управу даже на Кощеев Бессмертных — что уж говорить о наследниках и прочих сообщниках Дэвида с семью сердцами, далеко не бессмертного, как выяснилось?

Олег Щукин