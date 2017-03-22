Раса и власть

Я занимаюсь серьёзными вопросами, которые должны сегодня заботить каждого биологически полноценного русского человека. Два десятилетия назад, когда я начинал свою деятельность, на меня смотрели как на психа и хихикали. Но всё встаёт на свои места.

Вот уже и по центральным каналам телевидения, например, зазвучали речи о возможности гражданской войны в США на расовой основе. К моей чести, я издал две большие работы на эту тему. Пять лет назад скончался мой выдающийся друг и всемирно известный учёный Джон Филипп Раштон, профессор психогенетики Университета западного Онтарио. В своё время в сборнике «Research in Biopolitics» я нашёл его потрясающую работу, с которой и началось моё знакомство с Раштоном. Она так и называлась «План распада Канады и США по образцу Советского Союза». Первый раз мы её напечатали в журнале «Атеней» в 2001 году, потом я её воспроизвёл при издании книги Раштона «Раса, эволюция и поведение». А два года назад я опубликовал книгу «Белое самосознание» моего замечательного друга Джареда Тейлора. Джаред очень помогал и помогает, предоставил много хороших книг и авторские права на них. В «Белом самосознании» Тейлор расписал все структуры расовых противоречий на территории США.

В девятнадцатом столетии в США была потрясающая школа полигенизма, то есть происхождения разных рас от разных видов – Сэмюэл Мортон, Джосайя Нотт, Джордж Глиддон, и примкнувший к ним швейцарец по происхождению Жан Луи Агассис. Это была первая серьёзная научная школа, уже хотя бы потому, что тогда ни в одном европейском университете не было коллекции в 1400 черепов расовых групп. Кстати, у нас по сей день любят козырять, что у Тургенева мозг был 2 кг, а у Анатоля Франса, глубокого любимого мною классика французской литературы, всего-то килограмм. Но это же частный случай! Расология – наука больших величин. Исследованиями летающих тарелок или третьего глаза не занимаемся вообще. Нас интересует популяция. То есть чем больше вы взяли примеров, тем точнее попали в тему. Если мы рассматриваем каждую расу как отдельный вид, мы признаём, что это некое целое, имеющее коллективную душу, коллективную психологию, свою методы в борьбе за ресурсы и.т.п.

В США, кстати, конфликт назревает не по линии: белые – цветные. Всё будет гораздо веселее, ибо есть шесть центров силы. Во-первых, WASP’ы (White Anglo-Saxon Protestants) – консервативные белые американцы, которые создали эту великую страну, «одноэтажную Америку», по определению Ильфа и Петрова. Во-вторых, якобы белые, но с разнообразной фрагментацией, адепты всех форм половых извращений, как правило, сторонники Демократической партии. В-третьих, естественно, чернокожее население. Далее – монголоидная раса во всех её проявлениях, латиносы и исламский сектор.

Всё идёт к тому, что США в обозримом будущем развалятся. Все великие империи распадались, когда вставал вопрос расового приоритета. Этот момент для себя выяснили китайцы, и сейчас они самая этнически гомогенная группа из больших государств. У них ханьцы – 97% населения. Вот чему надо учиться.

***

Биологический детерминизм, концепция, которую я исповедую – не есть авдеевская фантазия. Она восходит она корнями к ученику Дарвина, великому немецкому естествоиспытателю Эрнсту Геккелю. Все социальные, культурные, политические феномены объясняем на основе биологии. В советское время социал-дарвинистские концепции были запрещены, обвинялись в расизме. Проблема в том, что Советский Союз, взяв на вооружение теорию Дарвина, подложил под себя бомбу. Ведь сказали «А», но не сказали «Б». Мол, видовая эволюция заканчивается, на этом всё прекращается. А с какой стати? Если законы есть, то они действуют. И линия биологического детерминизма с точки зрения персоналий никогда не прекращалась. Ещё раз подчёркиваю: всё, что пропагандирует Авдеев – в чистом виде теория Дарвина, о чём я как-то уже говорил в прокуратуре. Меня вызвали по какой-то безграмотной кляузе, я объяснил, что не могу быть расистом, во-первых, потому что отставной советский офицер, во-вторых, потому что дарвинист. В прокуратуре развели руками: действительно, не можешь. Я просто уметь правильно читать.

Авдеев не просто первым на шестой части суши в это въехал, но издал кучу классических работ с научными комментариями, принят в мировом расологическом сообществе, моя книга «Расология» переведена на английский язык. Так что могу спокойно помирать. Хотя и не спешу этого делать.

***

Советскому Союзу я очень признателен за то, что он меня всему научил бесплатно. В том числе расовой теории. СССР открыл мне библиотеки, дал прекрасное образование. И за счёт своего высшего образования, а я специалист по военному космосу, дальше разобрался сам. Не принимая коммунистической идеологии, я горжусь тем, что происхожу из семьи советского офицера, хотя по происхождению у меня три четверти купеческой крови и четверть дворянской. И горжусь тем, что сам был советским офицером и вторую присягу никогда бы не давал. Быть на острие своего народа – нормальное состояние моего ума. Тем более кадровая армия для меня однозначно выше тех же спецслужб. Там нет кодекса чести, а в армии он есть. Спецслужбы в значительно больше степени подвержены ценностной конъюнктуре, нежели армия. Поменяли строку в Уголовном кодексе, и спецслужбисты мигом перекрасились. Поэтому терпеть не могу фильмы про разведчиков, шпионов и стукачей. Мне всегда вдохновляли ленты и рассказы про то, как умный человек придумал новую ракету или танк. Воплощённая в куске железа идея мне ближе, нежели укол отравленным зонтиком в задницу.

Проблема, что весь современный анализ идёт только на уровне гуманитарных наук. В шестидесятые была модная тема – физики и лирики. Сейчас, казалось бы, произошло развитие технологий, прислушаётесь и к естественникам. Однако в системе ценностей победили полностью гуманитарии. Технарям высказывать их идеи публично на темы социума, политики вообще не дано. На телеэкране политологи разводят руками – не понимаем, мол, почему распался СССР. Советский Союз распался по нескольким конкретным причинам, которые не исследуются с помощью теории заговора, социологии, политологии.

Когда Отто фон Бисмарк прочитал «Капитал» Карла Маркса, он сказал простую вещь: «Занятная теория, надо только попробовать на стране, которую меньше всего жалко». Попробовали на нас. Равенство, о котором всё время говорили, с точки зрения законов термодинамики – всего-навсего означает тепловую смерть. Природа основана на неравенстве и борьбе. Один из основоположников философской антропологии Арнольд Гелен сказал гениальную фразу: «Единственная истина заключена в том, что всякая жизнь питается только жизнью. Чтобы выжить, вы должны кого-то съесть». Кстати, поэтому шумные программы по защите животных, мне непонятны: каждый день съедается огромное количество зверей, рыб и птиц, а за какую-нибудь убитую собаку уже в тюрьму готовы сажать – по-моему, это шизофрения.

Я достаточно читал в своё время советских генетиков. И был изумлён, когда вычитал откровенную глупость – мол, с победой социалистической революции видовой отбор в человечестве прекратился. Причём никаких обоснований не давали. Прекратился и всё. С чего это вдруг? Получается, что, будучи эволюционистами, они сами отрицали то, на чём стояли.

В эволюционной генетике принято считать, что репродуктивный возраст одного поколения – это 25 лет. Чтобы социологическая концепция прижилась, нужно чтобы его исповедовали три поколения людей. Известная фраза: дед посадил виноградную лозу, отец превратил в вино, а внук его попробовал. Советская система нескольких месяцев не дотянула до 75 лет.

Второй момент – популяционная генетика. Со времён распада Рима, Византии и прочих великих империй известна одна простая вещь: как только титульная нация, которая создавала некий тип государственности на своей территории, по численности сокращается до уровня 50% и меньше – государство распадается. В 1991 году русских в 300-миллионном Советском Союзе было менее 150 миллионов. Всё. Точка бифуркации, нужно было найти этот болевой момент, по нему ударить, вся конструкция развалилась.

Есть известное провидческое указание Менделеева, что к концу ХХ века численность русского народа должна была составлять порядка 500 миллионов человек. Но потери в войнах – мировых и гражданской, раскулачивание, естественная демографическая убыль сделали своё дело.

***

Я оголтелый консерватор. Идея революции мне категорически не нравится ни под каким соусом – ни в начале ХХ век, ни сейчас. России, особенно после того, что мы пережили в ХХ веке, нужен спокойный эволюционный путь развития. Мне не нравятся болотные сборища во главе со всякими «овальными». Надо постепенно, на всех уровнях, переделывать государство под себя. Вы видели, как замерзает вода? Возникает первая точка кристаллизации, потом в другом месте вторая, третья. Точно так же. Всё это нужно делать медленно, вежливо, без стрельбы и поножовщины.

И у государства рано или поздно должен возникнуть инстинкт самосохранения, потому что бесконечно сидеть на нефтяной трубе не получится. В той или иной форме мы сегодня нуждаемся в опричнине.

Надо прочитать нормально Платона «Государство»! Там есть концепция меритократии, то есть власти достойных. При нынешнем уровне психометрии, генетических маркеров и тому подобного отобрать нормальную публику во власть, несложно. Улюкаев – в чистом виде гоголевский персонаж, на морде же написано, что ничего хорошего от него ждать было нельзя. И вообще с точки зрения физиогномики в правительстве – просто паноптикум.

***

Иван Грозный был человеком потрясающей интуиции. Физиономия у него не идеально нордического типа, но гениальный политический деятель, ничего не скажешь. Когда Пётр Первый создал столицу на новом месте, он уже действовал рационально. Во времена Ивана Грозного этого ещё не было. Только интуиция царя, понимание ,что надо встряхнуть элиту, сделала Александровскую слободу на некоторое время столицей Русского государства.

Как-то я приехал в гости к своему другу, ныне покойному Петру Михайловичу Хомякову, у него был дом в Александрове. Пошли в музей. И там у нас у обоих отвалилась челюсть. Мы узрели, что карта русской опричнины полностью совпадает с картой возникновения русского суперэтноса. Это генетическая сердцевина. Вот за что Ивану Грозному с точки зрения расового теоретика Владимира Авдеева надо ставить памятники! Когда шла дискуссия об установлении ему памятника, кто всполошился? Дегенераты и метисы. И, кстати, карту опричнины в музее потом зачем-то убрали.

Нам нужны не комедии типа «Иван Васильевич меняет профессию», а исследования законодательных актов Грозного, его войн и даже браков. Мы должны рассматривать эту великую историческую персону в полном многообразии её проявлений со всеми плюсами и минусами.

***

У Артура Кемпа, выдающегося английского расового теоретика, есть две убойные формулы, которые должен знать каждый русский человек. Первая: «Хотите понять, что такое расовая война против белой расы – изучайте историю России». То, что расовые теоретики настроены против России – миф, который распространяют полуграмотные, биологически необразованные политологи. И вторая фраза Кемпа: «Вся мировая история сводится к одному и тому же алгоритму: война белой расы с другими расами и собственной генетической периферией». Англосаксы – и есть периферия. Центр возникновения белой расы на нашей территории.

Европа – это плевок на карте. Позволю себе процитировать гениальные слова профессора Хомякова, он говорил, что можно спастись не только на острове в океане, но и на острове в океане огня. Вот Россия должна быть островом в океане огня. Пусть горят и Америка, и Европа. Мы отыграли свои жертвы в ХХ веке, в ХХI должны строиться, растить хлеб, рожать детей, делать самолёты, создавать полотна, писать поэмы. Я за мир и эволюционное развитие. Ни одной капли русской крови. Меня всё время пытаются обвинить в том, что я пытаюсь что-то “разжечь”, что расовые теории могут что-то подорвать. Да ни черта подобного! Наоборот мы хотим укрепить российское государство.

***

Украина – это наша расовая периферия, отсюда все проблемы. Её будущее – развал на пять-шесть частей. Сейчас внимание сконцентрировано на восток Украины. Надо сделать так, чтобы центр противоречий, в том числе медийного освещения, переместился на запад Украины, – это делается достаточно быстро в современных условиях. Западную Украину у нас не любят генетически, но, с другой стороны, и зачем нам эта территория? Пусть там поляки, румыны, венгры завязнут и наводят порядок. России нужен восток Украины. А проститутский Киев рано или поздно сюда придёт.

***

Я трачу свою жизнь на развенчание трёх мифов – единое человечество, единый бог, единая истина. Я категорический политеист. Как сказал древнеримский историк Корнелий Тацет: «Нет более омерзительной идеи, чем идея единого бога». 7 миллиардов человек и единый бог – как технически вы эту коммуникативную систему можете представить? Ну и этическая тема: одни режут других, но и те, и другие поклоняются единому богу, как это возможно? И никакого единого человечества нет. Разные расы – это разные биологические виды. И у каждой расы свои собственные представления. Культура, искусство, религия – это форма завоевания чужого пространства.

Чем я отличаюсь почти от всех наших интеллектуалов? Двумя принципиальными вещами в сознании, которые я долго нарабатывал, как культурист мышцу. В немецком языке существуют две философские категории, но они применимы к нашей ситуации. У нашей интеллектуальной элиты нет такого понятия, как мировоззрение. Того, что в немецкой философии называется Weltanschauung. Это очень сложная, многослойная философская категория. Мировоззрение, это как у нас метр, ампер, джоуль и.т.п. Это чёткая, устойчивая характеристика. Если взять наши философские словари, то в них нет единого понятия мировоззрения. Одно словоблудие. У меня мировоззрение на расовой основе. Другими словами – логика и интеллект сквозь призму расовой точки зрения. Это первая характеристика.

Второе в чём я принципиально отличаюсь — это Weltsinndeutung. Это термин замечательного философа Эрнста Бергманна, певца нордического ренессанса, означающий мироощущение. Мироощущение сквозь собственные гены, сквозь призму расы.

Вот в чём моя философия отличается от всякого нашего новодела. Ни у кого я не вижу в чистом виде ни расового мировоззрения, ни расового мироощущения. У меня есть и то, и другое. И все это можно прочитать в моих работах.

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Со времён Великой Французской революции проповедуется, что человека за счёт внешнего воздействия можно переделать. Я всегда ссылаюсь на лауреата Нобелевской премии Уильяма Шокли, он придумал транзистор. Будучи человеком с прекрасным математическим образованием, Шокли эти методы перенёс на популяционную генетику и доказал, что всё, вплоть до выбора цвета галстука, на 80% – генетика, и только на 20% – культурная среда. Расовая теория – это не виньетка. Это глобальная теория, которая помогает объяснить всё и вся. Если помидор не пахнет помидором – это не помидор. Или как в русском народе говорят негативно о кошке: «Мышей не ловит». То есть должен каждый удовлетворять своим естественным наследственным категориям.

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Моя уважаемая сестра, когда я написал «Историю английской расологии», пошутила, что я «изменил сексуальную ориентацию». Однако если ты владеешь английским языком, если у тебя дома большая библиотека, и по соседству ныне сожжённый ИНИОН, надо быть дураком, чтобы этого не сделать. И Авдеев написал то, что сами англосаксы не могут.

Я – убеждённый германофил. Стал им в девятнадцать лет, когда прочитал первый раз двухтомник немецких романтиков. Тогда у меня всё в голове и сместилось в правильном направлении – порядок и эстетизм. Сколько написано литературы о том, что если бы Россию в 1914 году не провоцировали на бойню с немцами, мы бы превзошли всех. Есть такая смешная книжка под названием «Оранжевая книга» – сборник документов о том, как на юридическом уровне начиналась Первая Мировая война. Немцы прекрасно понимали, что они на два фронта воевать с Антантой не могут. Кайзер Вильгельм II писал Николаю Второму: «Николай, брат, не объявляй мобилизацию». Потому что в девяносто девяти случаях из ста – мобилизация означает развязывание войны. Я всё понимаю: сербы-братушки-ребятушки… Но если бы мы просто не ввязались, то немцы дожали бы французов с их борделями, а англичане одни никогда не воюют. И можно было провести ребрендинг, как сейчас говорят, великого союза трёх наций – России, Германии, Австрии. Да и сто лет спустя американцы неоднократно открытым текстом говорили, что нельзя ни в коем случае допустить союза России с Германией. Ведь мир в таком случае полностью изменится.

Недавно смотрел серьёзную документальную передачу про канкан и стриптиз-клубы во Франции. Это тоже открывает национальную психологию. Русские бы сделали назидательный фильм про полёты в космос, немцы про вооружённые силы, а французы сделали фильм на несколько часов, как бабы ноги задирают.

В англичанах же самое страшное – это цинизм. Я написал книжку про английскую расологию, для того чтобы ответить на простой вопрос, на который до сих пор никто не дал вразумительного ответа – почему весь мир говорит по-английски? Отвечаю: из-за их цинизма, что есть форма упрощения умственных операций. Что такое английский язык. Это ты привёз кучу товара на другой конец земного шара, продал, получил бабки, снял проститутку, пошёл в местный кабак, пропил часть, а остальное увёз домой. На английском языке нет философии… Есть философия у китайцев, но там нет бога. Конфуцианство – это этика. Там вообще создателя и трансцендентных сил нет, на другом этаже всё развито. Трансценденция – это Индия. Сидит человек, чресла грязным платком прикрыл, но знает о гигантских мирах. В Европе философия – это Германия. Структуралисты, постструктуралисты – всё это бред сивой кобылы, пустота. И в России нет философии, зато у нас есть гениальная русская литература.

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Раса – это не просто цвет кожи. Великий шведский естествоиспытатель Карл Линней в середине XVIII века чётко классифицировал расовое деление: 1) это различие на уровне физических признаков; 2) на уровне психотипа; 3) на уровне моральных принципов. Современная Европа и Штаты с их культом извращенцев – внешне белые, но их внутренность давно уже цветная. Например, поэтому нас ловили и будут ловить на тех же спортивных скандалах – мы не умеем врать, у нас генетика другая. Я сейчас готовлю к изданию новую книгу Ричарда Линна и Эдварда Даттона «Раса и спорт». Из неё следует, что все достижения в спорте генетически обоснованы и детерминированы. Отдельная часть книги посвящена лжи и мошенничеству в спорте. Например, показывают пресловутых сестёр Уильямс, с их неестественной для женщин мускулатурой. Не моргнув глазом, они всё отрицают: мол, нет, ничем не кололись. А русские не могут врать — это зашито в нашей генетической программе. Мы предпочтём проиграть состязание, но врать просто не умеем. Это зашито на уровне спинного мозга, переделать себя мы не сможем. Можно только переделать весь мир – по Достоевскому.

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Авдееву симпатичны любые русские типы. Потому что вытащи один, и исчезнет вся русская история. Это как уничтожить элемент в таблице Менделеева, невозможно. Но надо дать возможность тому типу, который мы считаем наиболее ценным, развиваться, воспроизводиться, предоставить ему социальные лифты. В странах Юго-Восточной Азии целые государственные программы работают, чтобы студенты с высоким коэффициентом интеллекта создавали семьи и делали карьеру. Поэтому они так стремительно и развиваются.

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В 2012 году я писал предисловие к книге Василия Флоринского, основоположника русской евгеники и создателя Томского государственного университета. Гений, умница, очень лёгкий слог, притом, что в книге подняты сложные проблемы. И я познакомился с его прямой потомицей. Утончённые черты лица, аристократка до мозга костей. Мы сидим, разговариваем, она бросает какие-то фразы, и я понимаю, что обороты речи как у Флоринского. Генетика на языковом уровне. Её род тоже попал под репрессии, полсемьи вычистили. Но лингвистические формулировки и моральные оценки как у её пращура из середины ХIХ века. Никакой мистики – это наследственность.

Владимир Авдеев