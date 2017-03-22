Путин попросит Госдуму продлить полномочия Набиуллиной
Президент России Владимир Путин сообщил, что внесет в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий в качестве главы ЦБ. По словам Путин, за время руководства Набиуллиной ЦБ «стал еще более важным регулятором»
Путин отметил, что Набиуллина возглавила Центробанк в сложное и для мировой, и для российской экономики время. Президент подчеркнул, за время ее руководства Центробанком он «стал еще более важным регулятором».
Путин также отметил, что от деятельности ЦБ в значительной степени зависит состояние российской экономики в целом. По его словам, «совершенно очевидным» является то, что ЦБ под руководством Набиуллиной «сделал очень многое для стабилизации ситуации в экономике» и для стабильного развития банковского сектора. Президент добавил, что рассчитывает на то, что ЦБ под ее руководством «будет действовать также независимо, также уверенно будет себя вести».
В свою очередь глава Центробанка сообщила президенту, что финансовый сектор России адаптировался к новым экономическим условиям. По ее словам, банковский сектор вышел по большинству показателей на уровень до 2014 года. «Восстановилась и прибыль, и капитал, и, на наш взгляд, сейчас банковская система уже готова к наращиванию кредитов, причем на такой
здоровой, качественной основе», — добавила Набиуллина.
Первый зампредседателя финансового комитета Госдумы Владимир Гутенев заявил, что в Госдуме поддерживают кандидатуру Набиуллиной, передает «РИА Новости».
По законодательству председатель Центробанка назначается на должность сроком на 4 года большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. В соответствии со ст. 83 (п. «г») Конституции России кандидатуру для назначения на должность председателя ЦБ представляет президент, который не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ предлагает кандидатуру нового главы на рассмотрение Госдумы.
В январе 2017 года британский журнал The Banker назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центробанка года в Европе. Составители рейтинга отметили, что Набиуллиной удалось снизить инфляцию в России до рекордного уровня 6% к концу 2016 года против 12,9% на начало года.
Вторым значимым достижением Центробанка под руководством Набиуллиной издание назвало жесткие меры по оздоровлению банковского сектора, которые привели к отзыву лицензий «у трети кредитных организаций России».
Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. С мая 2008 до мая 2012 года она была министром экономического развития России. С мая 2012 года и до своего назначения на пост главы ЦБ Набиуллина занимала пост помощника президента России.