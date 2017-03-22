Путин попросит Госдуму продлить полномочия Набиуллиной

Президент России Владимир Путин сообщил, что внесет в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий в качестве главы ЦБ. По словам Путин, за время руководства Набиуллиной ЦБ «стал еще более важным регулятором»

Президент России Владимир Путин сообщил на встрече с Эльвирой Набиуллиной, что внесет в Госдуму ее кандидатуру для продления на новый срок ее полномочий в качестве главы ЦБ, передает «Интерфакс». «Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную думу на следующий срок в качестве председателя Центрального банка РФ», — сказал глава государства во время встречи с Набиуллиной.

Путин отметил, что Набиуллина возглавила Центробанк в сложное и для мировой, и для российской экономики время. Президент подчеркнул, за время ее руководства Центробанком он «стал еще более важным регулятором».

Путин также отметил, что от деятельности ЦБ в значительной степени зависит состояние российской экономики в целом. По его словам, «совершенно очевидным» является то, что ЦБ под руководством Набиуллиной «сделал очень многое для стабилизации ситуации в экономике» и для стабильного развития банковского сектора. Президент добавил, что рассчитывает на то, что ЦБ под ее руководством «будет действовать также независимо, также уверенно будет себя вести».

В свою очередь глава Центробанка сообщила президенту, что финансовый сектор России адаптировался к новым экономическим условиям. По ее словам, банковский сектор вышел по большинству показателей на уровень до 2014 года. «Восстановилась и прибыль, и капитал, и, на наш взгляд, сейчас банковская система уже готова к наращиванию кредитов, причем на такой

здоровой, качественной основе», — добавила Набиуллина.

Первый зампредседателя финансового комитета Госдумы Владимир Гутенев заявил, что в Госдуме поддерживают кандидатуру Набиуллиной, передает «РИА Новости».

По законодательству председатель Центробанка назначается на должность сроком на 4 года большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. В соответствии со ст. 83 (п. «г») Конституции России кандидатуру для назначения на должность председателя ЦБ представляет президент, который не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ предлагает кандидатуру нового главы на рассмотрение Госдумы.

В январе 2017 года британский журнал The Banker назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центробанка года в Европе. Составители рейтинга отметили, что Набиуллиной удалось снизить инфляцию в России до рекордного уровня 6% к концу 2016 года против 12,9% на начало года.