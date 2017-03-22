Океанографическое судно «Янтарь» нашло потерянные у берегов Сирии МиГ-29КР и Су-33

Утонувшие в Средиземном море истребители «зачистили» от секретов

Фото: РИА НОВОСТИ/Игорь Зарембо

Российский Военно-морской флот провел уникальную глубоководную операцию. С помощью подводных беспилотных аппаратов и океанографического исследовательского судна «Янтарь» были обнаружены и обследованы палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР, потерянные в летных происшествиях в Средиземном море. Об этом «Известиям» рассказали в штабе Северного флота. Беспилотники смогли снять с летательных аппаратов часть бортового оборудования. По мнению экспертов, ВМФ России обладает опытом и самым современным оборудованием для глубоководных работ в сложных условиях Мирового океана.

Оба палубных истребителя были потеряны в ходе боевой службы авианосца «Кузнецов» у берегов Сирии. 13 ноября прошлого года во время тренировочного вылета в море упал МиГ-29КР. По некоторым данным, причиной происшествия стал отказ топливной системы боевой машины. А 5 декабря при посадке с палубы авианосца сорвался и упал истребитель Су-33.

Как заявили «Известиям» в штабе Северного флота, места падения обоих потерянных самолетов были обнаружены с помощью подводных беспилотных аппаратов. Но какие именно роботы и судно-носитель были задействованы в операции, в штабе флота уточнять не стали.

По данным «Известий», операция была выполнена океанографическим исследовательским судном (ОИС) «Янтарь». Роботы обследовали оба самолета, подобрали со дна обломки и даже сняли некоторые элементы бортового оборудования МиГ-29 и Су-33.

По данным ресурса www.marinetraffic.com (отслеживает в режиме реального времени положение судов по показаниям их автоматических идентификационных систем — AIS Automatic Information System), 10 декабря «Янтарь» вышел в район Средиземного моря между Латакией и Кипром и практически без движения пробыл там около пяти суток. Согласно ранее распространенному Россией предупреждению NOTAM (NOtice To AirMen, NOTAM — оперативно распространяемое извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации), в этом месте выполнял боевую задачу тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

ОИС «Янтарь» — это головное судно проекта 22010 «Крюйс». Оно было передано российскому Военно-морскому флоту в мае 2015 года. Официально «Янтарь» входит в состав Северного флота. При длине судна 172 м его водоизмещение более 5 тыс. т. Помимо подводных беспилотников «Янтарь» может быть носителем и глубоководных обитаемых батискафов «Русь», «Консул» и «Мир».

Вместо традиционных рулей на «Янтаре» установлены две винторулевые колонки с электродвигателями. Конструкция этих изделий достаточно проста. Электродвигатель с гребным винтом соединен с корпусом корабля специальным шарнирным механизмом, способным вращаться на 360 градусов.

Такое техническое решение обеспечивает «Янтарю» уникальную маневренность. А также позволяет судну даже в сильный шторм практически неподвижно стоять на одном месте. Работая, винторулевые колонки удерживают ОИС в заданной точке, не давая ему сместиться даже на несколько метров.

— «Янтарь» — одно из самых современных в мире глубоководных исследовательских судов, — рассказал «Известиям» главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Помимо подводных беспилотников на «Янтаре» установлено сложное специализированное оборудование для подводных исследований. Сочетание винторулевых колонок и электронной системы управления обеспечивает уникальную точность работы поисковым системам ОИС.

По данным www.marinetraffic.com, с момента начала боевой службы корабельной группы авианосца «Кузнецов» «Янтарь» несколько раз заходил в Средиземное море и Персидский залив. В частности, на Кипр и в Оман.

http://izvestia.ru/news/672354