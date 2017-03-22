Меня часто спрашивают какова моя цель, зачем я создал Школу и бесплатный курс? Что мною движет и есть ли в этом какой-то подвох? Спрашивайте почаще, отвечаю с удовольствием. Вот один из диалогов, состоявшихся на днях в личке.

Иван:

Вопрос, для вас какой финал этого эксперимента с занятиями?

Я:

Уже закончился первый поток студентов, есть выпускники. Стартовал третий и 26 марта будет четвертый. На четвертый уже предварительно мы видим, что будет около 500 человек. Так что это не эксперимент.

Я вижу, что появляются люди, которые начинают понимать, что такое мышление, развитие, видят перспективу, системность в этом вопросе. То есть люди, которые интересуются тем же, что и я, и смотрят в ту же сторону.

И я знаю, что когда достигается критическая масса людей, идей, то количество переходит в качество. Какое - увидим.



Пока что мне хочется собрать единомышленников в летнем лагере Прокэмп на берегу моря в Абхазии этим летом. С единомышленниками отправиться в Тибет в июне. И вообще создать школу мышления, как это получилось у Платона, Конфуция и многих других менее известных, но не менее эффективных.

Иван:

А вы для себя финал своей жизни какой видите? Вы написали, что вы смотрите в сторону, какая это сторона? Для меня это важные вопросы, спасибо.

Я:

Рассказать миру о том, что можно совершенствовать своё мышление. Это важно, чтобы люди начали об этом задумываться. Чтобы в школах и вузах учили мышлению. Будда называл свои общины школами мышления. Конфуций учил мыслить. Платон в Академии учил мыслить. Это главное. И если за свою жизнь я докажу миру, что это важно, я думаю, что моя миссия состоялась.

Иван:

А если не докажите? Миру нужно это доказательство? Некоторые ребята отточат сознание, дойдут до магии возможно, будут "типа управлять" судьбой, но над ними в конце пути все равно смерть управится. Я понял для себя, что доказывать нужно только своему сознанию и то на первом этапе внутреннего апокалипсиса. В себе увидел образы великого духовного мастера, который собирает паству, только цели у него земные, тут и остаться он планирует, мне с ним не по пути.

Я:

Мне нравится такое определение:

Каждый осознавший основы эволюции имеет обязательство передать это знание некоторому числу людей. При этом большой и малый провозвестник подлежит одному закону: он должен передать знание без всякого насилия их свободы. Основы эволюции могут быть осознаны лишь добровольно и могут быть приложены людьми к жизни лишь в стремлении восставшего духа.

Для поворота эволюции нужно перестроить всю жизнь. Недоступно это тому, кто не готов в духе принести Земле. Но, между тем, этот дар имеет значение для окончания земного пути. Из наиболее древних заветов веданты Мы знаем этот освобождающий принцип.

Иван:

С Богом друг! Поддерживаю то, что вы написали)

Я:

Ну вот и хорошо)

Развивающий лагерь в Абхазии: https://vk.com/progressor.camp

Запись на курсы прогрессоров: https://vk.com/livepeople_progressors

Страница Дмитрия: https://vk.com/dmitriy_raevskiy