Главная » Политика

Лекция перед сотрудниками ФСБ

15:26. 22 марта 2017 Просмотров - 206 Один комментарий Опубликовал:

Сотрудники органов госбезопасности – это люди, для которых борьба с международным терроризмом, работа по обеспечению безопасности государства — это ежедневный и тяжелый труд. Некоторое время назад меня пригласили прочитать лекцию сотрудникам Федеральной Службы Безопасности. Аудитория знающая, понимающая и весьма специфическая. Тема лекции: Россия в современном мире.

Предлагаю вашему вниманию запись моего выступления.

Хронометраж:

00:00 – Россия в современном мире.

32:00 – Об интервенции стран Антанты и их помощи белому движению.

39:26 — Почему Сталин не смог провести переговоры в 1945 году, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, войти в МВФ на своих условиях.

43:32 – Нет ли взаимосвязи между англосаксонским миром и пугачевским восстанием?

46:25 – Стоят ли за США и Англии международные силы, массонство?

52:02 – Является ли Казахстан и Турция центром силы? Сталкивание России и Казахстана.

56:03 – Почему Россия не осуществляет подобных действий на международной арене, как западные страны?


Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
...не отвечает ни перед народом, ни перед государством, проводит ...котором не читались бы лекции хотя бы по какой...«Золотой телёнок». [62] См. лекцию Алексея Петровича Ситникова в Зимней... хочу доложить, что группа сотрудников ФСБ, направленная в командировку для ...
Новости Украины и Новороссии 19 октября 2015
... у задержанного министра большие долги перед представителями криминалитета Украины, связанные,...рентгенологических исследований на своей спорной лекции и не делал заявлений, ... | Источник: rusvesna.su Сколько сотрудников ФСБ и ГРУ задержала СБУ? Задача...
Ловушка денег. За лекции в тюрьму [Рабовладельческая система]
...просветительскую деятельность, проводил семинары, лекции где раскрывал механизмы современной рабовладельческой...У-У ФСБ. Для этой работы привлечено большое количество сотрудников, ведётся...минуя аукциона. Видимо им передалась грусть и печаль Председателя ...
В прицеле Сиона Русский Дух. В.Емельянов. ДЕСИОНИЗАЦИЯ.
...книге «Десионизация» им же на лекциях в обществе «Знание» в ... правления - значит открыть двери перед захватом страны сионистским капиталом", "...строилась на манифесте воинствующего неоязычества. Сотрудники ФСБ предъявили суду распечатки прослушки телефона...
Факты геноцида коренных народов России и их представителей – Трехлебова А.В. и Глоба И.А.
...в проведении различных лекций и семинаров, ...Г. – старший уполномоченный ФСБ РФ по Краснодарскому краю... скрываются различные грантополучатели, сотрудники посольств, международных общественных ...достижения информационного превосходства перед Трехлебовым А.В...
Девиз Всемирной Имперской Победы трудовых ресурсов Мироздания, Империума Светлых сил семьи единого трудового братства созидателей и тружеников Цивилизации, Всемирной Империи Светлых сил «Золотой Век» Человечества: «Честь и Верность, Светлые силы мира, наше Отчество!»
..., высшим сотрудникам в структуре ЦРУ, Пентагона, Интерпола, Моссада, ФБР, ФСБ, СБУ...мирового трудового братства созидателей цивилизации! ЛЕКЦИЯ № 140 = Проект создания Мирового... решили предпринять последние усилия перед введением санкций против украинских ...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>