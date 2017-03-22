Лекция перед сотрудниками ФСБ

Сотрудники органов госбезопасности – это люди, для которых борьба с международным терроризмом, работа по обеспечению безопасности государства — это ежедневный и тяжелый труд. Некоторое время назад меня пригласили прочитать лекцию сотрудникам Федеральной Службы Безопасности. Аудитория знающая, понимающая и весьма специфическая. Тема лекции: Россия в современном мире.



Предлагаю вашему вниманию запись моего выступления.

Хронометраж:

00:00 – Россия в современном мире.

32:00 – Об интервенции стран Антанты и их помощи белому движению.

39:26 — Почему Сталин не смог провести переговоры в 1945 году, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, войти в МВФ на своих условиях.

43:32 – Нет ли взаимосвязи между англосаксонским миром и пугачевским восстанием?

46:25 – Стоят ли за США и Англии международные силы, массонство?

52:02 – Является ли Казахстан и Турция центром силы? Сталкивание России и Казахстана.

56:03 – Почему Россия не осуществляет подобных действий на международной арене, как западные страны?



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Источник: nstarikov.ru