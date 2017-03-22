Как я уехал из Москвы в деревню

Четвертый год живу в деревне Дубки Киржачского района Владимирской области. Уехал, как теперь понимаю, насовсем. Уехал из Москвы за 75 километров и жалею только, что не уехал раньше. Сейчас живу по-настоящему, свободно. Радостно живу! Семья моя пока еще кочует между московской квартирой и деревней, перебирается постепенно.

Дети учатся в школе, да и условия для проживания не до конца созданы: дом достраивается. В город приезжаю зимой на 1-2 дня в месяц и могу сравнить реальные условия жизни в мегаполисе и на воле. Уверен, что есть горожане, которые задумываются над отъездом, но не решаются изменить привычный уклад жизни по причине неясности и неопределенности. Такие сомнения были и у меня и, считаю, это разумный подход каждого здравомыслящего человека к столь важному делу, как изменение уклада всей жизни.

В деревне появляется много времени для размышлений, сравнений и анализа. Некоторое время назад я занимался составлением своего генеалогического древа и выяснил: весь наш род, последние 9 (девять) поколений жили в Москве. Крестьянских корней практически нет. Почему же мне тогда так нравится в деревне, почему тянет к земле? Вот что решил.

Потому что: нет утомительной и бесполезной борьбы за место для стоянки автомобиля под окном и бессмысленного стояния в пробках. Не нужно задумываться о квартирной плате и её постоянном повышении на разные новые затеи; об расходе воды и установке счетчиков и их дальнейшего обслуживания и проверок. Не безпокоит шум возле дома, гудки машин, вой сигнализаций, пьяные ссоры и крики соседей: этого просто нет. Не нужно ехать через весь город на работу — рабочий день начинается за порогом дома. Лестницы и лифты отсутствуют, как ненужные (на старости лет может буду выезжать в сад на инвалидной коляске, всяко бывает…). Мне не страшны террористы — здесь нет метро, а общественный транспорт не особо и нужен. Я никогда и ничего не слышал о сельских педерастах и иных растлителях нравственности. У меня нет возможности затопить соседей и задолжать им внезапно. Я забыл, как это — болеть гриппом или ОРЗ (а вот дети, цепляя в школе вирусы и бактерий, болеют регулярно. Пока). Нет опасения построить дом как-то не так, как надо и не оформить перепланировку или что-либо подобное. Моя обувь и лапы моей собаки в деревне не касались соли и реагентов, а земля на моей улице не пропитана дрянью. В моем деревенском дворе нет битых бутылок и банок из-под алкоголя и всякой бурды. Также отсутствует азиатский дворник. Нет страха остаться без интересной работы — работы просто невпроворот и вся по сердцу. Нет опасения, что ограбят пьяные или наркоманы в подъезде — нет ни подъездов, ни наркоманов, а пьяные в деревнях не такие алчные, чтобы на грабеж подниматься. Нет табунов гастарбайтеров — если редко и увидишь азиата, то он, как правило, с лопатой. И ещё: не надо гулять с собакой. Собаки и кошки гуляют сами по себе. И их количество не ограничено.

А что есть: есть решенные жилищные проблемы — усадьба, дом, родовое гнездо. У каждого в доме есть своя комната, есть общие кухня, гостиная. Будут внуки — места предостаточно! Есть чистый воздух, солнце, сад, огород, чистая вода из скважины, колодец, канализационный септик, природный газ, трехфазное электричество с низким сельским тарифом в 2.9 рубля за кВт. На случай отключения (бывает иногда) есть генератор. Есть баня с печкой и дровами. Есть бетонный бассейн 10х5 метров. Есть гараж (мечтал больше 20 лет!), мастерская, погреб. Есть 80 Га земли рядом с деревней и множество планов её использования. Есть УАЗик, Газель, лодка, трактор МТЗ. Есть река в 2-х километрах от дома, луга, лес. Второй год пробую пчёл держать: купил четыре улья. А то заметили — пчёлы в деревне не летают вовсе. Есть громадьё планов: коровник, конюшня, птичник, теплица, садок для рыбы. В доме висит телевизор, но смотрим раз в пять реже, нежели в Москве. Да и в Москве — нечасто. Телефоны принимают нормально, компьютер есть, оптоволоконный интернет, телефон 3G для связи с миром.

Работаю по строительству и зарабатываю больше, чем Москве. Попутно продаю земельные участки для строительства по Щелковскому направлению. За несколько лет насобачился оформлять документы, расширил дело. Стал нанимать работников и что оказалось? Мужиков, умеющих работать в селе почти не осталось: все устроились в охрану в Москву: сутки/трое — 18 тысяч рублей в месяц. На бухло и сигареты хватает, а остальное этих телезрителей не интересует. Через несколько месяцев работы в охране мужик превращается в скотоподобного идиота, не способного к созидательному труду. Поэтому так много в деревне сезонных рабочих с Украины, Таджикистана и иных углов империи. Рабочих рук не хватает, особенно квалифицированных. Крановщик по найму зарабатывает не менее 60-70 тысяч в месяц, а с собственным краном — больше 150 000 рублей. Не хватает электриков, каменщиков, сантехников. Доярок нет !!! Пастух получает 25 тысяч !!! Слесарь в автосервисе на сдельщине не менее 40 000 рублей, шофер — от 30 000. Для Москвы — деньги небольшие, но для Владимирской области достаточно вполне. Это в Москве живешь, чтобы работать, а в деревне все наоборот.

Продукты, которые не свои, покупаю на рынке: продавцов знаю по именам и уверен в качестве яиц, творога, молока. Летом ловлю рыбу на реке или в пруду. С тестем осенью собираем грибы. В огороде картошка, капуста, огурцы, помидоры, лук, зелень, редиска, свекла, кабачки, горох. Смородина, земляника (имею персональную Strawberry Field). Жена непрерывно сажает все новые и новые цветы: усадьба большая — больше гектара. Я сажаю разные хвойники: уже более 10 видов и успешно посадил виноград. У детей (11 и 16 лет) свои интересы: пейнтбол, футбол, луки-стрелы, велосипеды — мопеды, костры, походы в лес, лазают по деревьям, пилят что-то в мастерской, лепят, рисуют. К ним постоянно приезжают в гости их товарищи: места и занятий всем хватает. Детки, приезжая в деревню, впервые(!) видят майского жука и как растет репа; впервые пробуют парное молоко и клубнику с грядки. Собирают чернику и малину, зверобой и мяту. Мальчишки впервые берут в руки настоящее оружие, впервые пробуют проехать на грузовике, косить косой, рубить дрова топором и чинить велосипед.

Я живу хорошо. И что важно — все лучше и лучше. Я живу свободно. Я занимаюсь тем, что мне нравиться. Я получаю удовольствие от своего труда. В построенных мною домах живут люди, и мне это приятно. Отмечу также крепкий сон, а жена отмечает повышение аппетита и всего остального, — полагаю Вы меня понимаете. Живя в деревне понял, почему деревенские встают с рассветом: высыпаются просто за 6-7 часов. Живя в Москве я был непрерывно чем-то занят, бегал, как ненормальный, с еженедельником и двумя мобильными… Но только сейчас, в 40 лет я понимаю: настоящая полноценная жизнь — жизнь вне города — человейника. Готовы поспорить? Пишите. Хотите выехать из мегаполиса, выпрыгнуть из клетки с лабиринтами, как и я? — помогу чем сумею.

Сергей Алексеевич, д. Дубки, Киржачский район, Владимирская область.