Как союзники Швейцарию бомбили

Во время Второй мировой войны авиация «союзников» совершила множество действий, за которые её руководители при ином исходе войны сели бы на скамью подсудимых. СССР никогда не использовал авиацию для столь варварских и масштабных бомбардировок мирных городов, как это делали англичане и американцы. Однако есть на совести «союзников» и менее известные эпизоды. Как, например, удары по Швейцарии. Их было несколько. Наиболее любопытна, в этой связи, бомбардировка английскими и американскими ВВС швейцарского города Шаффхаузен. По официальной версии — это произошло ошибочно.



Тут надо сказать, что «ошибка» — это более 200 км…

Постоянный читатель моего блога nstarikov.ru Константин Шашков, живущий в Швейцарии подобрал и перевел немного информации на этот счет в германоязычном интернете.

Выяснилось, что второй версией, объясняющей налеты союзников на территорию Швейцарии, является та, что бомбардировки являются возмездием за поставки оружия Третьему рейху компанией SIG и другими фирмами. Сейчас, разумеется, эта версия считается неправильной и все списывается «на ошибки».

Всего в Швейцарии во время бомбардировок английскими и американскими ВВС между 1939 и 1945 годами погибло в общей сложности 84 человека.

Хронология «ошибок» такова:

— В ночь с 17 на 18 декабря 1940 года королевские ВВС бомбили Базель. Тогда погибли 4 человека.

— 23 декабря 1940 года подвергся бомбардировке железнодорожный виадук Випкингер в Цюрихе. Один человек погиб, ещё один получил тяжёлое ранение. В помещение завода по производству шестерёнок Maag попало более 50 зажигательных бомб. Целью был моторный завод в немецком городе Маннхайме (MWM, сегодня предприятие называется Caterpillar Energy Solutions) /по прямой расстояние между городами более 200 км/. Из-за плохой погоды «некоторые пилоты сбились с курса и ошибочно посчитали Цюрих подходящей запасной целью». После бомбардировки поползли слухи о том, что этот налёт был запланирован, так как завод Maag поставлял в Германию военную продукцию, и Германия пользовалась ж/д линией для транспортировки угля из Германии в Италию.

— В 1941 и 1942 были отмечены полёты на Швейцарией авиации союзников, особенно в связи с тем, Швейцария, поддавшись на дипломатическое давление Германии, ввела меры по светомаскировке, что осложняло ориентацию для пилотов. Количество полётов в 1942 году росло.

— 17 мая 1943 года бомбы были сброшены на Орликоном /район Цюриха/.

С октября 1943 года, опять же под давлением Германии, ВВС Швейцарии начали перехватывать самолёты, во время чего они пытались вынудить бомбардировщики союзников к посадке в Швейцарии.

— Самая тяжелая бомбардировка была произведена 1 апреля 1944. ВВС Великобритании и США разбомбили город Шаффхаузен. Погибло 40 человек, ранено было 270, часть из них — тяжело.

— Во время налёта на Le Noirmont в октябре 1944 года было ранено 2 человека.

— При бомбардировке городка Тайнген (Thayngen) 25 декабря 1944 года погиб ж/д рабочий. 9 лётчиков эскадрильи бомбардировщиков якобы перепутали Thayngen /Швейцария/ и Singen /Германия/. (Расстояние между городами около 10 км).

— 20 февраля 1945 авиаудар по городкам Обервизен и Вундерклинген (Oberwiesen, Wunderklingen).

— 22 февраля 1945 года 9 человек погибло и 15 было ранено, во время «ошибочной» бомбардировки города Штайн ам райн (Stein am Rhein).

— 28 февраля 1945 союзники бомбят местечко Альтдорф (Altdorf).

— 4 марта 1945 года 6 американских бомбардировщиков «Либерейтор» (Освободитель) из 392 бомбардировочной эскадрильи в 10:19 подвергли бомбёжке район Цюриха, где находилась сельскохозяйственная школа Strickhof. 5 человек погибли и 15 были ранены. На этот раз официальная версия гласит, что пилоты приняли Цюрих за германский Пфорцхайм. (хотя расстояние между ними более 200 км)

— В тот же день 4 марта 1945 года подверглась бомбардировке товарная станция Вольф (Wolf) в Базеле. Американские пилоты опять ошиблись.

— 27 апреля 1945 вновь бомбят многострадальный Альтдорф (Altdorf).

Когда налетов стало слишком много, швейцарские лётчики получили приказ принуждать к посадке одиночные самолёты-нарушители и атаковать групповые цели. В результате этого уже в начале марта 1944 года был сбит один американский бомбардировщик, а второй посажен на швейцарский аэродром.

Что сказать по этому поводу? Слишком много случайностей. Были такие же «ошибки» и с нашими войсками в Германии. Когда «союзная» авиация типа случайно атаковала колонны наших войск и наши самолеты. Таких случаев было несколько. Наиболее известный, когда после атаки нашего аса Ивана Кожедуба ВВС США лишились сразу двух истребителей…

А вот, как выглядела та самая сильная бомбардировка союзниками швейцарского города Шаффхаузен.

Похороны жертв бомбардировки 4 апреля 1945 года

Рухнувший в реку на швейцарской территории британский бомбардировщик «Ланкастер»

Источник: nstarikov.ru