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КАК научиться говорить НЕТ

12:40. 22 марта 2017 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:

Почему нужно научиться говорить нет? Что такое отказ, какие у него преимущества и как не обидеть других? В этом видео я расскажу о своём видении этих вопросов.

Множество людей с трудом могут отказать, когда их просят о помощи, каком-то действии или участии в чём-то. 
Мы очень многое делаем бессознательно. К концу жизни мы замечаем, что десятки лет занимались вещами, важность которых стремится к нулю, оставляя самое главное на потом. 

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