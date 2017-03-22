КАК научиться говорить НЕТ

Почему нужно научиться говорить нет? Что такое отказ, какие у него преимущества и как не обидеть других? В этом видео я расскажу о своём видении этих вопросов.

Множество людей с трудом могут отказать, когда их просят о помощи, каком-то действии или участии в чём-то.

Мы очень многое делаем бессознательно. К концу жизни мы замечаем, что десятки лет занимались вещами, важность которых стремится к нулю, оставляя самое главное на потом.