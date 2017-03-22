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История появления кошек в России

12:43. 22 марта 2017 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:
Время, когда коты и кошки появились в России, точно указать трудно, хотя и установлено, что домашние кошки на территории Руси завелись еще до того, как наши предки приняли христианскую веру. Кошку на Руси ценили на вес серебра (в прямом смысле), она приравнивалась по себестоимости к пахотному животному. 
 
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Большой штраф взимался за убийство кошки, потому что сохранить зерно и сбрую от грызунов не мог никто кроме нее. Звали кошку тогда иначе - котка. Затем на смену этому слову пришло немного подправленное - коша, а после добавления буквы «к» получилось привычное слуху - кошка. 
 
Интересно, что на Руси первыми оценили кошку служители церкви и поставили их под защиту церковного закона. Единственным животным, которому разрешено входить в храм была и остается кошка. О признании кошки церковниками говорит и то, что во Владимире, Суздале и многих других русских городах можно увидеть в храмовых воротах отверстия, проделанные специально для удобства кошек. 
 
Со временем кошки широко распространились по русским русских городам. Горожане всегда ценили и любили кошек. В патриархальной Москве атрибутом благополучия и достатка в доме считалась кошка. В. А. Гиляровский писал, что когда в начале ХХ века в торговом Охотном ряду было решено навести порядок, «первым делом было приказано иметь во всех лавках кошек. Но кошки и так были в большинстве лавок. vk.com/historylink Это было вроде спорта – у кого кот толще. Сытые, огромные коты сидели на прилавках». 
 
Отдавали должное кошкам и царские особы. В Эрмитаже и поныне хранится работа голландского художника Фредерика Мушерона - портретное изображение крупным планом кота царя Алексея Михайловича (1661 г). В одном из указов Петра I содержится высочайшее повеление «иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения». У него же жил привезенный из Голландии кот. 
 
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Дочь его, государыня Елизавета Петровна, в 1745 году приказывала выписать из Казани специально для Зимнего дворца как особо искусных охотников котов-крысоловов местной породы. При дворе Екатерины Великой жили красавицы кошки пепельно-голубого окраса, короткошерстные, с ярко-зелеными глазами. Голубой кот по прозвищу Васька жил у императора Николая I. 
 
На сегодняшний день в России среди домашних кошек присутствуют все породы - от самых редких до простых, хотя много и беспородных, бездомных кошек. Давно прошли те времена, когда кошек держали прежде всего как помощников в хозяйстве, они давно уже не обременены какими-либо обязанностями. Но несмотря на это, с каждым годом кошачья популярность растет.
 
Метки: история, кот, кошки, Россия, Русь
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