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74 года назад была сожжена белорусская деревня Хатынь

19:19. 22 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Пишет arctus

Ни на одной самой подробной географической карте вы не найдете сегодня этой белорусской деревни. Она была полностью стёрта с лица земли 22 марта 1943 года. Заживо сожжены 149 жителей деревни, в том числе 75 детей.

Озверевшие фашисты ворвались в деревню Хатынь и окружили ее. Жители деревни ничего не знали о том, что утром в 6 км от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в результате нападения убит шеф-командир первой роты гауптман (капитан) полиции. Им оказался Ганс Вёльке — чемпион Олимпийских игр 1936 года по толканию ядра. Знаменитый спортсмен, как утверждают, лично знакомый с Адольфом Гитлером.



Ни в чем не повинным людям фашисты уже вынесли смертный приговор. Все население Хатыни от мала до велика — стариков, женщин, детей выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. Прикладами автоматов поднимали с постели больных, стариков, не щадили женщин с маленькими и грудными детьми. Сюда привели семьи Иосифа и Анны Барановских с 9 детьми, Александра и Александры Новицких с 7 детьми; столько же детей было в семье Казимира и Елены Иотко, самому маленькому исполнился только один год. В сарай пригнали Веру Яскевич с семинедельным сыном Толиком. Леночка Яскевич вначале спряталась во дворе, а затем решила надежно укрыться в лесу. Пули фашистов не смогли догнать бегущую девочку. Тогда один из фашистов бросился за ней, догнав, расстрелял ее на глазах у обезумевшего от горя отца. Вместе с жителями Хатыни в сарай пригнали жителя деревни Юрковичи Антона Кункевича и жительницу деревни Камено Кристину Слонскую, которые оказались в это время в деревне Хатынь.

Ни один взрослый не смог остаться незамеченным. Только троим детям — Володе Яскевичу, его сестре Соне Яскевич и Саше Желобковичу — удалось скрыться от гитлеровцев. Когда все население деревни было в сарае, фашисты заперли двери сарая, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай мгновенно загорелся. В дыму задыхались и плакали дети. Взрослые пытались спасти детей. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли 149 человек, из них 75 детей до 16-тилетнего возраста. Деревня была разграблена и сожжена дотла.

Две девушки из семей Климовичей и Федоровичей — Мария Федорович и Юлия Климович — чудом смогли выбраться из горящего сарая и доползти до леса. Обгоревших, чуть живых их подобрали жители деревни Хворостени Каменского сельсовета. Но и эта деревня вскоре была сожжена фашистами и обе девушки погибли.

Лишь двое детей, из находившихся в сарае, остались живы — семилетний Виктор Желобкович и двенадцатилетний Антон Барановский. Когда в горящей одежде, охваченные ужасом люди выбегали из горящего сарая, вместе с другими жителями деревни выбежала Анна Желобкович. Она крепко держала за руку семилетнего сына Витю. Смертельно раненая женщина, падая, прикрыла сына собой. Раненый в руку ребенок пролежал под трупом матери до ухода фашистов из деревни. Антон Барановский был ранен в ногу разрывной пулей. Гитлеровцы приняли его за мертвого.

Обгоревших, израненных детей подобрали и выходили жители соседних деревень. После войны дети воспитывались в детском доме г.п. Плещеницы.

Единственный взрослый свидетель хатынской трагедии 56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский, обгоревший и израненный пришел в сознание поздно ночью, когда фашистов уже не было в деревне. Ему пришлось пережить еще один тяжкий удар: среди трупов односельчан он нашел своего израненного сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги. Он скончался на руках у отца.



Этот трагический момент из жизни Иосифа Каминского положен в основу создания единственной скульптуры мемориального комплекса «Хатынь»— «Непокоренный человек».
Трагедия Хатыни — один из тысяч фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида по отношению к населению Белоруссии, которую осуществляли нацисты на протяжении всего периода оккупации. Сотни подобных трагедий произошли за три года оккупации (1941-1944гг) на белорусской земле.

Хатынь: хроника событий

На сегодняшний день хронология происходящих в Хатыни событий 22 марта 1943 года восстановлена очень точно, почти поминутно.

Утром, недалеко от деревни Хатынь партизанами-подростками из отряда «Мститель» был расстрелян автомобиль, в котором передвигался один из командиров рот 118-го шуцманшафт-батальона, гауптман Ганс Вельке, любимец Гитлера и чемпион по толканию ядра Олимпийских игр 1936 года. При этом обстреле было ранено двое, и еще трое полицаев-украинцев – убиты, в том числе и сам Вельке.

Сразу же после этого, немцы вызвали подмогу – батальон Дирлевангера, а пока он добирался до места из близлежащего Логойска, нацисты нашли и арестовали, а затем расстреляли за подозрение в помощи партизанам группу из 23 местных жителей – лесорубов. К вечеру по следам отступившего партизанского отряда нацисты вышли к небольшой деревеньке Хатынь, которую и сожгли дотла вместе с ее жителями. «Шефом» 118-го был штурмбаннфюрер Эрих Кёрнер. Командовал операцией бывший старший лейтенант Красной Армии, начальник штаба того самого 118-го «украинского» полицейского спецбатальона, Григорий Васюра.
Он был сформирован в 1942 году в Киеве для борьбы с партизанами и истребления мирного населения. В основном состоял из украинцев, из бывших кадровых офицеров, согласившихся сотрудничать с оккупантами, а также подразделения батальона СС Дирлевангера.


Полицаи из украинских шуцманшафтабатальонов на войсковых курсах в Минске. 1942

«Как я вспомню Хатынь — так сердце кровью обливается. 22 марта нагрянул фашист, окружил деревню. Обстрелял. Людей согнали в сарай. Двери закрыл. Село обобрал. Хаты запалил, а тогда и сарай запалил. Крыши соломенные — огонь сыплется на головы. Люди двери выломали. Стали люди вылазить. Стал с автомата бить… Угробил 149 душ. И моих 5 душ — четверых детей и жёнку. Дорогие товарищи. Прошу, чтоб больше этого не получилось… Чтоб больше этого не было» — срывается голос Иосифа Каминского, единственного выжившего взрослого, на открытии мемориального комплекса «Хатынь» 5 июля 1969 года.

Каминский  рассказывал:

  • «Я со своим 15-летним сыном Адамом оказался около стены, убитые граждане падали на меня, еще живые люди метались в общей толпе, словно волны, лилась кровь из раненых и убитых. Обвалилась горевшая крыша, страшный, дикий вой людей еще усилился. Под ней горевшие живьем люди так вопили и ворочались, что эта крыша прямо таки кружилась. Мне удалось из-под трупов и горевших людей выбраться и доползти до дверей. Тут же каратель, по национальности украинец, стоявший у дверей сарая, из автомата выстрелил по мне, в результате я оказался раненым в левое плечо. Мой сын Адам до этого обгоревший, каким-то образом выскочил из сарая, но в метрах 10 от сарая, после выстрелов упал. Я, будучи раненым, чтобы не стрелял больше по мне каратель, лежал без движения, прикинувшись мертвым, но часть горевшей крыши упала мне на ноги и у меня загорелась одежда. Я после этого стал выползать из сарая, поднял немного голову, увидел, что карателей у дверей уже нет. Возле сарая лежало много убитых и обгоревших людей. Там же лежал раненый Етка Альбин Феликсович, у него из бока лилась кровь. Услышав слова умиравшего, Етки Альбина, каратель подошел откуда-то, ничего не говоря, поднял меня за ноги и бросил, я, хотя был в полусознании, не ворочался. Тогда, этот каратель ударил мне прикладом в лицо и ушел. У меня была обгоревшая задняя часть тела и руки. Лежал я совершенно разутый, так как снял горевшие валенки, когда выполз из сарая. Вскоре я услышал сигнал к отъезду карателей, а когда они немного отъехали, мой сын Адам, лежавший недалеко от меня, в метрах примерно трех, позвал меня к себе, вытащить его из лужи. Я подполз, приподнял его, но увидел, что он перерезан пулями пополам. Мой сын Адам еще успел спросить: «А жива ли мама?», и тут же скончался».


В мемориальном комплексе Хатынь Иосифу Каминскому установлен памятник в виде шестиметровой бронзовой скульптуры «Непокоренный человек» с мертвым ребенком на руках, созданную Сергеем Селихановым. Именно он «встречает» посетителей мемориала.



Отступавшие с оккупированных территорий войска нацистской Германии превращали «в зону пустыни населенные пункты при отступлении войск».

Только в Белоруссии в период карательных операций свыше 5295 деревень уничтожены фашистами вместе со всем или частью населения. В Витебской области 243 деревни сжигались дважды, 83 — трижды, 22 — четыре раза и более. В Минской области сжигались дважды 92 деревни, трижды — 40, четырежды — 9, пять и более раз — 6 деревень.

Белоруссия, восточная Польша, часть Литвы и Латвии были освобождены от фашистов летом 1944 года. В ходе крупномасштабной наступательной операции «Багратион» группу армий «Центр» разгромили советские войска. Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества привела к тяжелейшим потерям вермахта. Восполнить эти потери впоследствии агрессор не смог.

В ноябре — декабре 1986 года в Минске состоялся процесс над Васюрой. 24 карателя батальона были привлечены в качестве свидетелей. Решением военного трибунала Белорусского военного округа начальник штаба полицейского батальона был признан виновным в преступлениях и приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.
Участник расправы Владимир Катрюк благополучно прожил в Канаде до своей смерти в 2015 году. Перед судом за те преступления он так и не предстал.
***
По материалам:
Хатынь: история деревни, сожженной фашистами во время войны;
Хатынь Полины Яковлевой.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: вов, фашизм, хатынь
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