Знакомство с песцом

Песец сам в мешок не полезет

Эта поговорка распространена за полярным кругом. Ее аналог можно часто услышать в южных широтах: “Без труда не вытащишь и рыбку из пруда”. Но ненцы и подобные им народы не ходят на пруд порыбачить, у них иной образ жизни, а потому и персонажи пословиц — другие, более привычные для Севера. Поэтому в фольклоре отметился и песец — один из важнейших промысловых зверей, составляющий основу северного пушного промысла.

Песца с какой-то стороны можно назвать заботливым животным. Ведь кто еще способен пройти десятки километров, чтобы добраться до попавшего в капкан сородича, и… съесть бедолагу? Видимо, чтобы тот не мучился. И это не из-за природной кровожадности зверька, вовсе нет: просто в тех условиях, в которых постоянно обитает песец, не принято “перебирать харчи”: что нашел, то и съел, иначе есть большой риск не нагулять нужное количество жира к долгой зиме и погибнуть. Поэтому взаимовыручка у песцов не в почете: это семейство не будет заботиться о больных, слабых и сирых, и в ближайшем будущем явно не собирается ставить какие-то сомнительные идеалы и абстрактные идеи выше вопроса собственного выживания. А к нему песец подходит весьма ответственно, и, надо признать — вполне добивается поставленной цели.

К холоду каждое живое существо относится по-своему. Кто-то, теплолюбивый, предпочитает жариться на южном солнышке, и даже виду не подаст, что ему некомфортно. Кто-то впадает в анабиоз (при жаре или при холоде — в зависимости от места обитания, нужное подчеркнуть). А кто-то, как, например, песец, будет чуть дрожать от холода при условии, что на улице примерно -70°С. Если температура более высокая, то зверек на нее не обратит никакого внимания. Благодаря своей системе теплообмена и конституции песец просто не мерзнет. Будучи небольшим, приземистым животным (максимальная длина тела песца — 75 см, плюс 30 см — хвост; максимальный вес самца 9 кг, самки — 3 кг; средний — 3,5 кг), песец к зиме превращается в шарик за счет жировых отложений и меха. Любой физик скажет вам, что чем меньше поверхность какого-либо тела, тем меньше его теплообмен с окружающей средой. Математик вставит свое слово: самая меньшая поверхность объемных тел — у шара. Людям понадобились годы, чтобы понять эти истины, песец же, не имея ученых степеней ни в физике, ни в математике, интуитивно отъедается до полукруглого состояния, чтобы уменьшить теплопотерю и спокойно пережить суровую арктическую зиму.

Несмотря на то, что и сам — хищник, песец является лакомым кусочком для доброй дюжины более крупных и свирепых животных. В первую очередь — для человека. Песцовые шубки стали настоящим “деликатесом” для модниц, которым, к слову, такой теплый мех вовсе ни к чему. Поясняю: я лояльно отношусь к людям, которые покупают натуральную шубу, чтобы не замерзнуть, так как они живут в местности, где зимы весьма суровы. Но если животное убивают ради того, чтобы кто-то в столице, где морозы редко опускаются до отметки “Ох, как холодно-то!”, за счет жизни песца или иного пушного зверя подчеркнул свой социальный статус — вот здесь мне человека не понять. Как говорит знакомый (прошу прощения за жаргонизм) — “На все готовы ради понтов”. И никто при покупке песцовой шубы не считает, и не хочет считать, что ради ее пошива загубили два десятка животных.

После человека идут другие хищники, для которых мех песца не представляет никакой ценности. Например, хищные птицы — те же орланы или белые совы — кушают песцов на завтрак с большим удовольствием, при условии, что удастся поймать. Вес песца я уже упоминала, и для крупной птицы не составит труда утащить арктическую лисичку в когтях. Медведи, росомахи и волки тоже не гнушаются песцовым мясом. Но здесь случаются исключения: так, канадские исследователи засекли уникальный случай дружбы песца и белого медведя. Мало того, что мишка не порывался пустить мелкого хищника на корм, так еще и защищал его от прочих зверей, и делился собственным кормом. По крайней мере, так было в присутствии камер и ученых, но, судя по тому, что песец благополучно доживал до следующего прибытия операторов — у необычных друзей все было хорошо.

Если бы так было всегда! Но увы — даже лисы, дальние родичи песцов, изредка сокращают расстояние между разными представителями семейства псовых, и вовсе не для того, чтобы поинтересоваться о самочувствии и личной жизни. Цель одна: найти родственнику применение на лисьей кухне в качестве одного из блюд.

Естественно, песцу приходится прибегать к маскировке, чтобы протянуть положенные ему природой 6-10 лет — медведей-телохранителей на всех песцов не хватит. Но тут матушка-природа встала на сторону маленького хищника: он единственный представитель семейства псовых, обладающий сезонным диморфизмом окраски. Линяют многие хищники, но только у песца маскировка близка к идеальной: зимой его белая шкурка сливается со снежным покровом тундры, а весной, когда в местах обитания преобладают другие цвета, мех приобретает черный, серо-бурый, или рыжеватый оттенки. Вообще, песца можно сравнить с хамелеоном: как последний приобретает окраску под цвет окружающей среды, так и мех песца меняется в зависимости от цвета снега или тундры.

Сможете ли вы за зиму пройти более 4000 км? И я — нет. А песец в поисках добычи способен преодолеть и большее расстояние. Есть задокументированный случай: песца “окольцевали” на Таймыре, а через несколько месяцев обнаружили его на Аляске. Представляете, какое колоссальное расстояние прошел этот зверек в поисках добычи? Здесь надо отметить, что чаще всего добыча, полученная в таком долгом путешествии, не стоит затраченных на нее сил. Грубо говоря, то, что песец сумеет раздобыть, тут же и поедается — про запас оставлять нечего. Но зверек не привередлив, а потому особо не расстраивается: если сегодня не удалось съесть свежее мясо, то завтра попадется птичка, послезавтра — мышка, а потом и на подножном корме можно протянуть несколько дней, пока охота не окажется удачной. В общей сложности меню песца составляют 125 видов животных, и 25 видов растений. Основа рациона — грызуны, вроде леммингов, и мелкие пернатые. Не брезгует рыбой, водорослями, может напасть на детеныша северного оленя, если рядом не окажется “старших”. Если оказывается на побережье, то путешествует вслед за белыми медведями: остатки их добычи вполне устраивают маленького хищника, и он с удовольствием поглощает куски убитых тюленей, не поместившиеся в медвежий желудок. Запаслив: в удачное лето стремится впрок набить нору излишками от обеда.

Занятное зрелище песец представляет в момент “мышкования”, когда охотится зимой на грызунов. Зрение у него не очень хорошее, а вот обоняние и слух — отменные. Пользуясь своими способностями, песец вынюхивает и “выслушивает” добычу, копошащуюся под снегом. Когда точно определяет мышиное местоположение, то резко подпрыгивает и, развернувшись в воздухе практически вертикально, штопором входит в снег. Зачастую (конечно, зависит и от толщины снежного покрова) песец уходит мордочкой вниз почти до самого хвоста.

Но, как бы ни манили пушистого хищника “дальние страны”, он всегда возвращается домой. Благо, есть куда возвращаться! Несмотря на то, что в собственную нору песец приходит исключительно для продолжения рода, жилище регулярно обновляется и достраивается. Если в зимний период зверек может и в снегу переночевать, вырыв там неглубокое убежище, то его “стационарной” норе позавидует любой архитектор.

Она состоит из множества длинных, соединенных между собой ходов-туннелей, и строит ее не одно поколение песцов. Нора служит на протяжении десятилетий, и является прекрасным укрытием, в котором песец может не бояться нападения прочих хищников, решивших перекусить. В ней не один вход, так что, даже если случилась какая-то беда и основная “дверь” недоступна, то песец покинет нору через запасной. При выборе участка земли с мягким грунтом одним из факторов будет наличие камней вокруг будущего входа: они защитят жилище от раскапывания прочими хищниками. Песец углубляет его почти все время: сначала до уровня вечной мерзлоты, а потом — по мере оттаивания грунта. В тундре не так много подходящих мест для “заселения”, а потому норы используются на протяжении 20 лет подряд. Небольшой перерыв — и вот уже новое пушистое семейство обосновалось в вырытом “далеким предком” убежище. С такими перерывами срок службы нор растягивается на тысячелетия!

Но даже наличия безопасного места для появления на свет нового поколения песцов может оказаться недостаточно для выживания. Потомство этого зверька — самое многочисленное среди хищников, не менее семи детенышей в помете. Оба родителя заботятся о малышах. На 9-18-й день крохи открывают глаза, а в полгода по внешнему виду и размерам ничем не уступают маме и папе. Теоретически молодые песцы могут размножаться уже на следующий год, но полное половое созревание наступает только в два года. Но, чтобы размножаться, нужно до этого времени еще дожить, а вот с этим могут возникнуть проблемы: если детеныш не нагуляет жирок, то, скорее всего, погибнет с наступлением холодов.

Несмотря на то, что на песцов ведется регулярная охота (как человеком, так и животными), вымирание ему не грозит за счет плодовитости. Но численность может резко колебаться, как из-за наличия (или отсутствия) должного количества кормов, так и из-за миграций. Осенью песцы двигаются вдоль морского побережья и речных долин на юг, а весной возвращаются обратно. Если год выдался голодным, то переселение становится массовым, и выживают в этом путешествии не все.

Насколько песец привычен для российской тундры, настолько настороженно к нему относятся в Новой Зеландии. Представьте себе, там его причислили к разряду “запрещенных новых организмов”, и запретили ввоз на территорию государства. Якобы он может под корень извести всю местную фауну. Как знать, может, опасение и справедливо.

А в Исландии и рады бы разрешить ввоз, да там своих песцов достаточно: это единственное наземное млекопитающее, живущее на территории этой страны.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru