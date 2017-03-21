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Ювенальная юстиция – пример из жизни

09:23. 21 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Ювенальная юстиция постепенно внедряется в жизнь нашей страны. Если в двух словах сформулировать её смысл то он таков: разрушение семьи, путем деления её на части. На детей и родителей. У детей якобы есть некие отдельные права, которым угрожают. Кто может угрожать правам ребенка? В школе не угрожают. Где ещё бывает ребенок, где оно проводит большинство времени? Дома. Значит, его правам угрожают дома – его родители. Следовательно, главная угроза правам ребенка представляет … семья и его родные.

Бинго! Круг замкнулся – семья угрожает ребенку. Как его спасти? Изъять из этого опасного места.

Предлагаю вам очередной выпуск «Реплики для раздумий» на эту тему…

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео, реплика для раздумий
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