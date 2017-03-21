ВЫ МЕНЯ СЛЫШИТЕ? Если услышали эту фразу по телефону — бросайте трубку!

Телефонные аферы уже далеко не новы, но со временем мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана.

AdMe.ru обращает ваше внимание на сравнительно новый вид мошенничества и призывает внимательно прочитать эту статью.

Если ваш телефон звонит и кто-то спрашивает: «Вы меня слышите?» — повесьте трубку. Мошенник пытается записать ответ «да»

вашим голосом, тем самым получив возможность использовать звуковую запись для совершения покупок или других подобных операций.

В некоторых случаях «да» — это словесный контракт, как нажатие «Я согласен» или «Я принимаю условия» при онлайн-покупках.

Это называется голосовой подписью и законно используется многими компаниями для подтверждения вами изменений или оплаты услуг.

Советы как избежать этого

Не отвечайте на телефонные звонки с незнакомых номеров. Если вы принимаете вызов, вы подтверждаете, что номер рабочий. Впоследствии он может быть продан в базе другим мошенникам.

Если вы принимаете вызов, вы подтверждаете, что номер рабочий. Впоследствии он может быть продан в базе другим мошенникам. Если вы все же отвечаете на вызов по незнакомому номеру, скептически относитесь к незнакомцам, задающим вопросы, которые предполагают ответ «да». Это могут быть вопросы «Вы меня слышите?», «Вам удобно разговаривать?», «Вы домовладелец?» и т. п. Разумный ответ на любой из этих вопросов: «Кто вы, и почему вы хотите это знать?»

Настройте автоматическую отправку незнакомых номеров на голосовую почту. Мошенники не оставляют сообщений.

Мошенники не оставляют сообщений. Не выдавайте незнакомым людям личную информацию, даже если они утверждают, что являются сотрудниками известной вам компании.

Даже если вам кажется, что в разговоре с незнакомцем невежливо повесить трубку, это не так, иногда это действительно может вам помочь.

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/esli-uslyshali-etu-frazu-po-telefonu-brosajte-trubku-1482765/