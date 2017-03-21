ВЫ МЕНЯ СЛЫШИТЕ? Если услышали эту фразу по телефону — бросайте трубку!
Телефонные аферы уже далеко не новы, но со временем мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана.
AdMe.ru обращает ваше внимание на сравнительно новый вид мошенничества и призывает внимательно прочитать эту статью.
Если ваш телефон звонит и кто-то спрашивает: «Вы меня слышите?» — повесьте трубку. Мошенник пытается записать ответ «да»
вашим голосом, тем самым получив возможность использовать звуковую запись для совершения покупок или других подобных операций.
В некоторых случаях «да» — это словесный контракт, как нажатие «Я согласен» или «Я принимаю условия» при онлайн-покупках.
Это называется голосовой подписью и законно используется многими компаниями для подтверждения вами изменений или оплаты услуг.
Советы как избежать этого
- Не отвечайте на телефонные звонки с незнакомых номеров. Если вы принимаете вызов, вы подтверждаете, что номер рабочий. Впоследствии он может быть продан в базе другим мошенникам.
- Если вы все же отвечаете на вызов по незнакомому номеру, скептически относитесь к незнакомцам, задающим вопросы, которые предполагают ответ «да». Это могут быть вопросы «Вы меня слышите?», «Вам удобно разговаривать?», «Вы домовладелец?» и т. п. Разумный ответ на любой из этих вопросов: «Кто вы, и почему вы хотите это знать?»
- Настройте автоматическую отправку незнакомых номеров на голосовую почту. Мошенники не оставляют сообщений.
- Не выдавайте незнакомым людям личную информацию, даже если они утверждают, что являются сотрудниками известной вам компании.
Даже если вам кажется, что в разговоре с незнакомцем невежливо повесить трубку, это не так, иногда это действительно может вам помочь.
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/esli-uslyshali-etu-frazu-po-telefonu-brosajte-trubku-1482765/
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Как такое может быть законно? Бред какой то.