ТАЙНЫ РАЗВЕДОК. Ельцин, Блюмкин, чемодан с миллионами, и Оружие Богов. Интервью-расследование с генералом Ивашовым (часть 1)

Книга «Опрокинутый мир» (издательство «Книжный мир») — написал генерал-полковник Леонид ИВАШОВ.

СПАСЕНИЕ АРХИВА

— Осенью 1991 года, когда в Москве снесли памятник Дзержинскому, а шеф некогда всесильного КГБКрючков сидел в «Матросской тишине», на Лубянке появилась группа лиц во главе с некой дамой ниже среднего роста , с тенью малозаметных усиков над верхней губой, — рассказал «Комсомолке» автор. — Она показала чекистам бумагу с печатью президента РФ и подписью Ельцина, дающую право «предъявителю сего документа» иметь доступ к самым сокровенным архивным материалам Советского государства. И список интересующих ее материалов. Среди первых – дело Якова Блюмкина. (Одновременно подобная группа с ельцинским мандатом штурмовала Научно-исследовательский институт КГБ СССР.)

Чекисты попытались затормозить передачу секретных документов. Приводили разные доводы, но дама была непреклонна: не уйду, пока не получу. Нашли компромисс: то, что можно вскрыть немедленно, открывать и изымать. То, к чему сейчас нет доступа, — обеспечить таковой к утру. Группа с полномочиями от Ельцина действовала решительно. Все документы, несмотря на высокие грифы секретности, изымались и увозились. Как стало известно позже, в посольство США и штаб-квартиру филиала ордена «Бнай Брит», открытого по решению Горбачева на юго-западе Москвы. («Бнай-Брит» — Сыновья Завета — одна из наиболее известных и старейших еврейских общественных организаций.-Ред.)

У честных чекистов оставалась ночь, чтобы спасти хоть что-нибудь из сокровенного. В числе сохраненных для России стало то самое дело Блюмкина.

— А вы откуда знаете, Леонид Григорьевич?

— Я тогда работал начальником управления делами Министерства обороны СССР. Участвовал той ночью в спасении архивов. Не поверите, некоторые папки мы прятали в неохраняемом гараже.

ПРООБРАЗ МОЛОДОГО ШТИРЛИЦА

Яков Блюмкин был чекистской легендой, хотя во многом и раздутой. Поступая в ЧК, он сообщил, что родился в 1900 г. в Одессе, на Молдаванке. После ареста признался, что появился на свет близ Чернигова в 1898 г. Вся жизнь его также была наполнена тайнами. По слухам, вместе с бандитом «Япончиком» грабил банки в Одессе. Точно известно лишь, что в 1918 г прибыл из Одессы-мамы в Москву. Руководство Партии левых эсеров, союзники большевиков, направило Блюмкина в ВЧК заведующим отдела по борьбе с международным шпионажем. 6 июля 1918 г с мандатом ВЧК он явился в посольство Германии и убил посла графа фон Мирбаха. Это послужило сигналом для мятежа левых эсеров. Мятеж подавили, Блюмкина приговорили к расстрелу. Он бежал на Украину. Спустя год сдался чекистам. Благодаря Троцкому и Дзержинскому был амнистирован. В Гражданскую служил начальником личной охраны Троцкого. Потом вернулся в ЧК. Имел клички Макс, Исаев. Вроде бы с него Юлиан Семенов списал своего Максима Исаева – молодого Штирлица. Во всяком случае, сюжет книги «Бриллианты для диктатуры пролетариата» взят из конкретного дела чекиста Блюмкина. Под видом ювелира Исаева тот в 1921 г. разоблачил в Ревеле (Таллин) работников Гохрана, сплавлявших драгоценности за рубеж. Затем наш «Штирлиц» сам поработал «за бугром», резидентом. В 1929 г. вернулся в СССР. И погорел здесь на…любовнице. Очень глупо.

Подробности в документальной книге Леонида Ивашова.

ШПИОН И МАРГАРИТА

Осень 1929 г. В парадные двери гостиницы «Метрополь» вошла гордая красавица с черными как смоль волосами. И в большом скоплении людей стала полушепотом предлагать американские доллары за советские рубли. Гражданка не имела опыта обмена валюты, поэтому чекисты быстро задержали ее. Через несколько часов на стол начальника следственного отдела ОГПУ лег документ с пометкой «Особый контроль»!

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Старшему уполномоченному отдела ОГПУ тов. Л.Черток

Сообщаю, что 28/1Х/1929 года в гостинице «Метрополь» при попытке осуществить незаконную мену иностранной валюты была задержана гр. Полежаева Маргарита Семеновна 1904 г.р. урожденная г. Одессы из семьи еврейского ростовщика. Содержится в камере №76. Она показала, что состояла на оперативной связи в опер.отделе ОГПУ у старшего уполномоченного Зотова, который поручил ей осуществлять слежку за уполномоченным ИНО ОГПУ тов. Блюмкиным Як.Гр., у которого она 28/1Х – 1929 г и получила на его (Блюмкина) квартире иностранную валюту в размере 10.000 американских долларов по адресу: Москва, Большая садовая улица, дом 7, квартира 3. С ее слов на квартире Блюмкина она видела чемодан, который был набит американскими долларами. Блюмкин предложил ей осуществить бегство из СССР и она располагает сведениями о его сотрудничестве с представителями германской военной разведки.

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О том, что она, Полежаева, получила деньги у Блюмкина и о его шпионской деятельности она сообщить по каналам оперативной связи не успела.

Ответственный уполномоченный Самохин.»

Яков Блюмкин был расстрелян 3 ноября 1929 года. Фото: ru.wikipedia.orgtrue_kpru

ЧЕМОДАН С 2.5 МИЛЛИОНАМИ ДОЛЛАРОВ

Следствие возглавил опытный чекист, старший уполномоченный 4 отдела ОГПУ Л. Черток. Он незамедлительно раскрутил гражданку Полежаеву. Та становилась не только обвиняемой по валютной статье 59/8, но, прежде всего, инструментом обличения Блюмкина. Среди коллег тот слыл человеком весьма опасным. Бравировал связями не только с руководством ОГПУ, но и чуть ли не с вождями государства. Непосредственных начальников ни в грош не ставил. Замечалось за Яковом Гершевичем неудержимое стремление «закладывать» товарищей, поэтому они держали с ним ухо востро.

Маргарита не стала выгораживать Яшу, поскольку понимала, в какую историю вляпалась. Только чистосердечное признание давало ей шанс выпутаться.

На вопрос Чертка об отношениях с Блюмкиным Полежаева заявила с самодовольной улыбкой: «Яков был моим любовником. Я была его единственной женщиной. Яков доверял мне и рассказывал почти все свои секреты, с которыми сталкивался на работе.» Сообщила, что большой чемодан черного цвета из кожи размером 1.5 метра на 0.7 метра, по ширине примерно 40 см, набитый валютой, лежит под кроватью в спальне. Это лишь часть гонорара от зарубежных хозяев, которые Яшу очень ценят. Когда она попросила денег, он достал пачку в 10 тысяч долларов, чтобы любовница купила одежду, парфюмерию и все такое прочее перед побегом. Объяснила, что они собирались выехать на теплоходе в Южную Америку. В германском посольстве в Аргентине Блюмкина ожидает важный чин из разведки.

Короче, сдала любовничка с потрохами.

Чекисты отправились на квартиру коллеги. Нашли указанный Маргаритой чемодан, а в нем – внимание! – 2 млн. 440 тыс. американских долларов!

Самого хозяина на квартире не оказалось. Видно, почуяв неладное, он уехал на дачу приятеля, известного поэта Сергея Городецкого. Это была его последняя ночь на свободе. Чекисты оставили засаду. На следующий день Яшу арестовали.

Старший уполномоченный Черток возбудил уголовное дело №99762 против состоявшего на службе в иностранном отделе ОГПУ Блюмкина по ст.58.1,58.1- УК РСФСР.

Подумать только, любимец самого Дзержинского! Еще два месяца назад, вернувшись из нелегальной поездки по Востоку, он был приглашен на обед самим Менжинским, возглавившим после смерти железного Феликса ОГПУ СССР. Его мнением о Востоке интересовались руководители Коминтерна Молотов и Мануильский. И вот он в тюрьме. Такого не может быть!

Черток провел очную ставку любовников. Маргарита повторила то, что сообщила следователю раньше. О долларах от германской разведки за продажу секретов, планах побега за границу. Дескать, она собиралась сообщить обо всем в ОГПУ, но не успела… Блюмкин заявил, однако, что побег не замышлял. Планировал очередную загранкомандировку в разведцелях. Гражданку Полежаеву он завербовал, 10 тысяч долларов дал на покупку дорогой одежды для выезда за рубеж в качестве агента. Но личное дело своего агента оформить не успел… Никаких тайн не продавал. Миллионы в чемодане предназначались для спецопераций, закордонной агентуре. Кто их дал – государственная тайна. Кому надо, тот знает.

Целый месяц почти ежедневно шли допросы. Арестант оперировал высокими именами (покойных уже революционеров типа Дзержинского), «тайными поручениями», которые не имеет права разглашать… Видно, надеялся, что высокие покровители вытащат его из тюрьмы.

Однако Черток вынес обвинительное заключение. «Летом 1929 г. Блюмкин умышленно передал представителю германской военной разведки за 2.5 миллиона долларов государственные секреты, которые могут иметь особо тяжкие последствия для интересов Советского Союза. После чего пытался осуществить побег из СССР. Преступление подтверждается показаниями Полежаевой… справкой от 29 октября 1929 г о том, что Блюмкин не докладывал кому-либо из начальства о встречах с Троцким на Кипре, о вербовке в качестве агента под прикрытием гражданки Полежаевой, однако оформил себе на октябрь загранкомандировку в Южную Америку. Каких-либо денежных средств ему никогда не выдавалось в таких размерах. В том числе спецкассой ОГПУ.»

Дело рассмотрели во внесудебном порядке на Заседании Коллегии ОГПУ. За тюремный срок высказались лишь Артузов, Берзин, Трилистер. За смертную казнь проголосовали Ягода, Агранов, Паукер, Молчанов и ряд других руководителей ОГПУ. Глава ведомства Менжинский воздержался.

Ввиду щекотливости и важности ситуации чекисты решили подстраховаться в Политбюро ЦК ВКП(б). Не докладывая существа дела.

«ЦК ВКП(б) Тов. Сталину.

На основании Заседания Коллегии ОГПУ от 3 ноября 1929 г признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 58.1 и 58.10 УК РСФСР бывший сотрудник иностранного отдела ОГПУ Блюмкин Яков Гершевич, 1898 года рождения, ранее осуждавшийся за контрреволюционную деятельность в 1919 г. Следствием установлено, что Блюмкин умышленно передавал представителю германской военной разведки важные государственные секреты СССР. В мае сего года он, Блюмкин, имел несанкционированную встречу с Троцким на Кипре.

Прошу утвердить приговор.

Зам.пред.ОГПУ Ягода.

3.11. 1929 г.»

Докладная записка Сталину

Имя Троцкого для Сталина было как красная тряпка для быка. Политбюро утвердило приговор. И в тот же день, 3 ноября – что за спешка? – комендантский взвод под руководством начальника Секретного отдела ОГПУ СССР Якова Агранова (довольно высокая должность для расстрела!) привела приговор в исполнение. Его любовницу нашли повешенной в камере. Концы в воду!

Одна из страниц показаний Маргариты Полежаевой против Блюмкина.

ВОЛШЕБНЫЕ ЩИПЦЫ И КОЛОКОЛ-УБИЙЦА!

Так за какие – такие государственные секреты (о которых руководство ОГПУ не сочло нужным проинформировать Генсека Сталина, спровоцировав его именем Троцкого) немцы выложили Блюмкину 2.5 миллиона долларов? Гигантская по тем временам сумма. И почему начальство так спешило его расстрелять?

Здесь начинается самое интересное. Скорее, фантастическое.

Оказывается, через месяц допросов Блюмкин «сломался».

Возбужденный следователь Черток приказал срочно перепечатать в 15 экземплярах протокол и передать членам Коллегии ОГПУ.

«1929 года, октября 30 дня.

ОГПУ. Протокол допроса обвиняемого Блюмкина.

Показания по существу дела.

Вопрос: Какие характеристики оружия, обнаруженного Вами в Тибете, Вы выдали немцам? Что это за оружие, где Вы его видели? Каков метод его действия?

Ответ: Как я уже говорил своему следователю, в командировке в Тибет 1925 года с распоряжения главы Тибетского государства Далай-ламы 13 (ThubtanGyatso) , меня привели в подземельные залы и показали некоторые так называемые артефакты – оружие богов, сохранившееся на земле с 15-20 тысяч лет до нашей эры. Это оружие хранится в отдельных залах. Я подробно писал об этом в своих отчетах. Один отчет — рукописный, напечатан на пишущей ашинке, примерно по 20-25 листов каждый. Где они сейчас не знаю. Характеристика оружия примерно следующая.

1. Гигантские щипцы – «Ваджару». С их помощью осуществляется плавка драгоценных металлов. Если плавить золото при температуре поверхности солнца(6 тысяч градусов С), то золото на 70 секунд вспыхивает и превращается в порошок. Этот порошок использовался при строительстве передвижных огромных каменных платформ. Если на платформу насыпать этот порошок, то ее вес терялся до минимума. Порошок также применяли в медицине при лечении неизлечимых болезней и для избранных – в основном вожди его употребляли в пищу, чтобы продлить себе жизнь.

2. Колокол – так называемый «Шу-дзы», с помощью которого можно ослепить на время большое войско или целую армию. Способ его действия заключается в трансформации электромагнитных волн на определенной частоте, которую не воспринимает человеческое ухо, а светит непосредственно на мозг. Это очень странное оружие. При его помощи индийский пророк Арджуна выигрывал большие сражения , приводя врагов в панику.

Как действует это оружие, я не видел. Я видел сами агрегаты в подземных залах. А член Совета Тибета давал мне пояснения относительно технических характеристик, которые я передал немцам. А точнее, представителю германской военной разведки господину фон Штильхе. С Штильхе я познакомился в Европе в закордонной командировке. Кроме технических характеристик этих двух агрегатов я передал Штильхе также сведения еще об одном оружии богов. Это оружие осталось примерно с 8-10 тысяч лет до нашей эры, оно было обнаружено в подземных городах подо льдами Антарктиды в районе Земли Королевы Мод. Как мне стало известно, для того, чтобы попасть туда, необходим ключ и обряд посвящения, так как это место охраняется стражей. Эти устройства могут передвигаться как под водой, так и по воздуху, причем, делают это с огромной скоростью. Они передвигаются на специальных летательных аппаратах круглой формы, которые не похожи на самолеты и аэропланы известные нам. Технические характеристики их я тоже сообщил Штильхе. Он, Штильхе, предложил возглавить новую экспедицию в Тибет и в Антарктиду в научных целях. Я согласился, но я не имел намерений осуществлять бегство, так как об этих контактах и намерениях я докладывал своему руководству. В этом и заключалась моя работа. Мной также было сообщено Штильхе об объектах, которые располагаются во всех частях света в горах. С помощью этих объектов в один момент можно уничтожить на земле все города и промышленные центры всех стран независимо от государственного и социального строя. Насколько я понял из разъяснений в Штабе, и как я указывал об этом в своих статьях, во всех частях света располагаются врытые в горы сферы из особо прочного металла, который невозможно ни распилить, ни взорвать. Внутри этих сфер находятся определенные механизмы, которые при их включении вырабатывают облако, похожее на солнце. Это облако вырывается в атмосферу, оно управляемо, т.е. может двигаться по определенной траектории. В необходимом месте оно взрывается. Это произошло в 1904 году в Тунгуске, там как раз взрывалось такое вот «облако солнце», которое вылетело несколькими часами раньше из подземной сферы в Якутии. (Тайна Тунгусского «метеорита» не разгадана до сих пор, версий взрыва — десятки.- Е.Ч.) Кто и как управляет этим оружием неизвестно.

Вопрос: Кто еще знает о характеристике этих объектов и оружия кроме Вас?

Ответ: в ОГПУ знают мои руководители. Знают практически все мои начальники, так как мы часто об этом разговаривали. В других странах – вряд ли кто-то владеет этой информацией. Насколько мне известно, там только пытаются проанализировать ситуацию. Мое начальство и я, мы исходим из того, что зачем СССР тратить народные деньги, вместо того, чтобы снарядить экспедицию от Германии и под их финансирование.

Вопрос: Что Вам известно о господине Штильхе?

Ответ: Он часто бывает в России, в Москве, Ленинграде, Киеве. Он хорошо известен среди ученых, которые занимаются у нас исследованиями в областях электромагнитных волн и физики.

Он окончил Нюрнбергский университет. Он сам биолог и больше ученый, чем военный. Его интересует в основном наука, под его исследования правительство и армия Германии выделяют огромные деньги. Это удивительный человек, который представляет для нас большой интерес. При этом он мне официально предлагал осуществить совместные проекты с их участием и финансированием. В подтверждение этого он предлагал мне 2 миллиона 500 тысяч долларов, которые и были изъяты у меня на квартире. Эти деньги я должен был сдать начальству. Об этом я доложил, но мне было сказано, что необходимо все доложить товарищу Менжинскому и действовать по его усмотрению, но затем меня подставили и арестовали.

Протокол допроса обвиняемого Блюмкина

Протокол допроса обвиняемого Блюмкина

Вопрос: Вы утверждаете, что Ваше начальство поручило Вам передать господину Штильхе информацию, которая Вам стала известна в результате поездки в Тибет?

Ответ: Я действовал по своему усмотрению. Я имел санкцию о сотрудничестве с Штильхе и конечную цель — новая экспедиция в Тибет, в Антарктиду под финансирование немцев, что, в сущности, и осуществилось. Как я мог заинтересовать его (Штильхе), не рассказав ему и не показав отчетов об экспедиции, я не понимал.

Вопрос: Кто Вам выдал на руки копии Ваших отчетов?

Ответ: Я их взял сам и вынес из здания. Я считал, что на это мне не понадобится специального разрешения, так как я был их автором и мог бы заново по памяти восстановить все, что в них было написано.

Вопрос: Когда Штильхе собирался прибыть в Москву?

Ответ: В конце ноября сего года. Я должен узнать об этом точно в германском посольстве.

Вопрос: Признаете ли Вы себя виновным в шпионаже?

Ответ: Нет, я не признаю, я действовал по своему плану и хотел сделать так, чтобы немцы профинансировали новую экспедицию. Они обещали выделить на это около 500 миллионов золотых рублей. Виновным себя не признаю.»

СЕКРЕТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО

Странно! Именно после этих признаний 30 октября дело Блюмкина мгновенно закрывают по указке сверху. Выносят обвинительный приговор. Уже 3 ноября – как стремительно развиваются события!- большинство членов Коллегии ОГПУ, прочитавших сенсационный протокол допроса о тайнах Тибета, голосует за смертную казнь. В тот же день Политбюро, не знавшее суть дела о «чуде-оружии» , утверждает приговор и его сразу приводят в исполнение.

Фантастическое «оружие богов» смахивает на бред сумасшедшего. Может, Блюмкин действительно сбрендил в чекистских застенках, либо буйно фантазировал в надежде выйти на свободу? Но зачем тогда такая спешка с расстрелом?

Дзержинский действительно отправил в сентябре 1925 г. в Тибет секретную экспедицию из десяти чекистов под руководством Блюмкина, работавшего в научной лаборатории ОГПУ в Краскове (шеф –Е.Гопус). Лаборатория входила в состав самого закрытого в системе ранних советских спецслужб подразделения — отдела ОГПУ Глеба Бокия, созданного еще в 1918 г. Среди его задач – сакральные тайны, мистика, передача мыслей на расстояние, влияние космоса на поведение людей и т.д. Цель экспедиции – поиск «города богов», сбор информации о технологиях ранее неизвестного оружия… Блюмкин провел там несколько лет.

А самое главное – 2.5 миллиона долларов, найденные в квартире Блюмкина. Огромная по тем временам сумма. Немцы не отдали бы ее за бредни сумасшедшего. В 1929 г. мистик Гитлер, напомню, еще не пришел к власти. Но военные в Германии жаждали реванша за проигрыш в Первой мировой, национальное унижение Рейха. «Оружие богов» им не помешало бы. Чемодан баксов Блюмкину явно вручили за отчеты, документацию о принципах действия чудо оружия. Кстати, позже Гитлер отправил по следам Дзержинского свою секретную экспедицию на Тибет.

Чем же притягивала эта горная страна спецслужбы СССР и Третьего Рейха? И куда подевались отчеты Блюмкина?

Об этом мы поговорим с автором документальной книги «Опрокинутый мир», генерал-полковником Леонидом Ивашовым. Продолжение следует…

Источник - http://midgard-edem.org/?p=2388&_utl_t=fb